Fjarstætt að hugsa til þess að þetta myndi enda svona Krabbameinsfélagið 21. október 2026 12:57 „Ekki geyma það að fara til læknis, það er bara of dýrt.“ Auður Helgadóttir Möller greindist með ristilkrabbamein og er að aðlagast lífi með stóma. Auður Helgadóttir Möller greindist með ristilkrabbamein í mars 2025 og aftur ári síðar. Hún er að aðlagast breyttum aðstæðum og segir hvorki krabbameinið né stómað stjórna lífi sínu. „Það eina sem ég fann eða sá voru blæðingar,“ segir Auður Helgadóttir Möller, sem greindist með krabbamein neðarlega í ristli í mars 2025. Hún hummaði fram af sér að leita til læknis fyrst um sinn. „Þetta var náttúrulega bara svo fjarstætt, að hugsa til þess að þetta myndi enda svona.“ Það fór svo að hún leitaði til heimilislæknis sem vísaði henni áfram til meltingarsérfræðings. „Þá kemur þetta strax í ljós.“ Í kjölfarið fór hún í fimm vikna geislameðferð, fimm daga vikunnar, auk lyfjameðferðar á töfluformi. Við tók eftirlit sem lofaði góðu fyrst um sinn. Í febrúar á þessu ári kom þó annað í ljós. „Skurðlæknirinn minn sér að það er byrjað að vaxa eitthvað þykkildi og hún var ekki viss hvort það væri æxli eða bara örvefur eftir geislana.“ Auður fór í aðgerð sem fór ekki eins og hún átti von á. „Ég vakna eftir aðgerðina og þá hafði hún hætt við vegna þess að þá var þetta klárlega æxlið búið að vaxa aftur.“ Auður fór síðan í stómaaðgerð í apríl. „Það var ekkert annað í boði.“ Hún segir hvorki krabbameinið né stómað stjórna lífi sínu. „Ég er búin að fara í tattú og ég er búin að fara til útlanda. Ég er búin að fara ein í útilegu með hundinn minn. Ég er bara að aðlagast.“ Hún hvetur fólk jafnframt til að leita til læknis ef það finnur fyrir einkennum. „Þetta er náttúrulega svolítið feimnismál, en þú vilt frekar gera það heldur en að standa í því sem ég er búin að vera að gera. Ekki geyma það að fara til læknis, það er bara of dýrt.“ Hægt er að fá símaráðgjöf í síma 800 4040 mánudaga til fimmtudaga kl. 9-16 og á föstudögum kl. 9-14. Einnig er hægt að senda fyrirspurnir á radgjof@krabb.is . Kíktu við í Skógarhlíð 8 (Reykjavík) eða Glerárgötu 24 (Akureyri) og fáðu nánari upplýsingar um starfsemina. Krabbamein Skimun fyrir krabbameini Heilsa Mest lesið Tólf barna móðir selur sveitadraum á Selfossi Lífið Stjörnuleikur Góa og Unnar bjargar Höggi Gagnrýni Bólginn á höndunum skríðandi til Bessastaða Lífið Góðgerðartreyja til styrktar Ingvari hönnuð af 66° Norður Tíska og hönnun Eignaðist barn, missti ömmu sína og erfði púðlusafnið Menning Erfitt að geta ekki eytt peningunum í föt Lífið Ranglega greind með MS-sjúkdóm Lífið Tímamót hjá Árna Má Menning Kristófer Acox selur íbúð með potti í Urriðaholti Lífið Rekinn úr körfuboltaliði FSU fyrir að detta í það Lífið Fleiri fréttir Fjarstætt að hugsa til þess að þetta myndi enda svona Haribo-kastalar og hrekkjavökugleði í Bónus Ég er full af lífsþrótti og vil eiga fullt af árum í viðbót Ef ég hefði komið einu til tveimur árum seinna hefðum við ekki verið að eiga sama samtal Nýja Garmin Fenix 9 sameinar allt það besta í einu úri Ég vissi sjálf að það var ekki í lagi Ég upplifði mjög sterkt að ég væri að bregðast Ef þú finnur fyrir einkennum, hlustaðu á líkamann Árlega greinast 2.146 einstaklingar: Svona nýtist þinn stuðningur Útilegumaðurinn býður nú meira en ferðavagna og útivistarbúnað Boney M og Herbert Guðmundsson stíga saman á svið á öðruvísi jólatónleikum Svansvottaðar gæðaíbúðir þar sem hugsað er fyrir hverju smáatriði Er bíllinn klár fyrir veturinn? Kíktu á vetrartékklista Bílanausts Nathan fagnaði tímamótum með stærsta viðburði í sögu félagsins Tryggðu þér nýtt rafhjól fyrir 2027 á hagstæðari kjörum Rafha fagnar 90 árum með pönnukökum, afmælistilboðum og fjöri Smáralind breytist í tímavél um helgina Tennis, tónlist og samfélag: Happdrætti Blindrafélagsins skiptir máli Siglingar, safarí og suðrænar strendur meðal spennandi sérferða Húsgagnadagar hafnir í JYSK með allt að 40% afslætti Svona getur lyfjaskammtarinn einfaldað daglegt líf Sprenging í sölu saltvatnspotta á Íslandi Kona fagnar tólf árum í nýjum og glæsilegum Firði Mæðgurnar á bak við Kalkliti mæta í Skútuvog Húðin breytist með aldrinum: Hagkaup leggur aukna áherslu á fræðslu „Það er sannarlega óþarfi að mygla inni“ Nýsköpun frá Icewear fyrir íslenskt veðurfar Sótti kvittunina í ruslið og vann draumaferð til Ástralíu Mikil þátttaka í Íslandsmóti fyrirtækja í Kviss Aldur er ekki hindrun heldur nýtt skeið í lífinu Sjá meira