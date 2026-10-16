Er bíllinn klár fyrir veturinn? Kíktu á vetrartékklista Bílanausts Bílanaust 16. október 2026 08:59 Fyrsti frostmorgunninn getur komið fyrr en maður býst við. Góð rúðuskafa og réttur vetrarbúnaður geta þá skipt miklu. Myndir/Ragnar Th. Sigurðsson. Rafgeymirinn, rúðuþurrkurnar, ljósin og jafnvel litla rúðuskafan geta skipt miklu þegar veturinn færist yfir og frostið fer að bíta. Bílanaust tók saman einfaldan vetrartékklista fyrir íslenska bíleigendur svo þeir geti undirbúið sig sem best. Fyrsti ískaldi morgunninn mætir yfirleitt aðeins fyrr en við áttum von á. Rúðan er frosin, rúðuskafan finnst hvergi og það tekur óvenju langan tíma að koma bílnum í gang. Þegar loksins er lagt af stað kemur í ljós að rúðuþurrkurnar hafa frosið fastar við rúðuna og gúmmíið er slitið. Íslenski veturinn gerir meiri kröfur til bílsins en sumarið og nú er góður tími til að fara yfir nokkur einföld atriði. „Það þarf alls ekki að vera flókið að gera bílinn kláran fyrir veturinn. Oft eru það einföld atriði eins og rafgeymirinn, rúðuþurrkurnar, ljósin og rétt frostþol á rúðuvökvanum sem skipta mestu. Við viljum hjálpa fólki að finna réttu vöruna fyrir sinn bíl og gera þetta eins einfalt og hægt er,“ segir Ingi Þór Harðarson, framkvæmdastjóri Bílanausts. Ingi Þór Harðarson, framkvæmdastjóri Bílanausts. Hjá Bílanaust er lögð áhersla á að gera bíleigendum einfalt að finna réttu vörurnar fyrir sinn bíl. Hér er vetrartékklisti Bílanausts: Kuldi getur dregið fram veikleika í rafgeymum. Hjá Bílanaust fást rafgeymar, hleðslutæki, startkaplar og startboosterar. 1. Er rafgeymirinn tilbúinn í kuldann? Rafgeymirinn er einn þeirra hluta bílsins sem flestir hugsa lítið um þangað til hann virkar ekki lengur. Kuldi getur dregið fram veikleika í rafgeymi sem hefur virkað ágætlega yfir sumarið. Ef bíllinn er orðinn tregari í gang eða rafgeymirinn kominn til ára sinna er skynsamlegt að kanna ástandið áður en fyrstu alvöru kuldarnir mæta. Hjá Bílanaust fæst mikið úrval rafgeyma fyrir mismunandi bíla og starfsfólkið hjálpar við að finna réttan geymi. Þar fást einnig hleðslutæki og startkaplar sem geta komið sér vel í kuldanum. „Það er mun þægilegra að sinna þessu áður en rafgeymirinn gefst upp klukkan hálfátta á köldum morgni,“ segir Ingi. Góðar rúðuþurrkur skipta miklu þegar rigning, slydda og myrkur taka við. 2. Rúðuþurrkurnar þurfa að vera í lagi Myrkur, rigning, slydda og ljós frá umferðinni eru alls ekki góð blanda ef rúðuþurrkurnar eru lélegar. Ef þær skilja eftir rendur, hoppa eftir rúðunni eða hreinsa hana illa er kominn tími á nýjar. Hjá Bílanaust fæst mikið úrval rúðuþurrka og starfsfólkið getur hjálpað til við að finna réttu þurrkurnar fyrir bílinn. Um leið er rétt að athuga rúðuvökvann. Þegar frostið nálgast þarf að tryggja að vökvinn sé frostþolinn. Þegar dagarnir styttast er mikilvægt bæði að sjá vel og láta sjá sig. Hjá Bílanaust fæst mikið úrval ljósapera fyrir bíla. 3. Sjáðu vel og láttu sjá þig í umferðinni Dagarnir styttast hratt og áður en langt um líður keyra margir bæði til og frá vinnu í myrkri. Þá þurfa ljósin að vera í lagi. Gott er að ganga hringinn í kringum bílinn og athuga að aðalljós, stöðuljós, stefnuljós, bremsuljós og númeraljós virki eins og þau eiga að gera. Hjá Bílanaust fæst meðal annars mikið úrval ljósapera frá OSRAM og hægt er að fá aðstoð við að finna réttu peruna fyrir bílinn. Það er betra að eiga góða rúðusköfu þegar frostið mætir en að fela kreditkortinu verkefni sem það var aldrei hannað fyrir. 4. Hvar er rúðuskafan? Fyrsti frostmorgunn vetrarins kemur merkilega mörgum á óvart. Þú kemur út að bílnum, ert aðeins of seinn og framrúðan er gaddfreðin. Þá hefst leitin. Í skottinu? Undir sætinu? Inni í bílskúr? Eða þarf kreditkortið enn einu sinni að taka að sér verkefni sem það var aldrei hannað fyrir? Rúðuskafan er kannski ekki dýrasti aukahlutur bílsins en hún getur bjargað morgninum. Hjá Bílanaust fást rúðusköfur og annar vetrarbúnaður sem gott er að koma fyrir í bílnum áður en fyrsta frostið mætir. Rétt smurolía, síur og vökvar eru hluti af góðu viðhaldi bílsins. Starfsfólk Bílanausts aðstoðar við að finna réttu vörurnar. 5. Olía, síur og vökvar Haustið er líka góður tími til að hugsa um almennt viðhald bílsins. Rétt smurolía, góðar síur og réttir vökvar skipta máli fyrir rekstur bílsins. Hjá Bílanaust fæst mikið úrval smurolía, þar á meðal Kroon Oil, ásamt smursíum, loftsíum og öðrum rekstrarvörum. Og þú þarft ekki að mæta með vörunúmerin á miða. Upplýsingar um bílinn duga til að starfsfólk Bílanausts geti aðstoðað við að finna það sem passar. Bremsur þurfa að vera í góðu ástandi allt árið en hálka og breytilegar vetraraðstæður minna sérstaklega á mikilvægi þeirra. 6. Ekki gleyma bremsunum Bremsurnar skipta alltaf máli en bleyta, hálka og breytilegar vetraraðstæður minna okkur sérstaklega á mikilvægi þess að hafa búnaðinn í lagi. Bremsuklossar og bremsudiskar slitna með tímanum. Óvenjuleg hljóð við hemlun, titringur eða breyting á tilfinningu í bremsupedalanum eru merki sem ekki ætti að hunsa. Hjá Bílanaust fæst mikið úrval bremsuhluta og starfsfólkið getur aðstoðað við að finna rétta hluti fyrir bílinn. Rúðuskafa, startkaplar, hleðslutæki, rúðuvökvi og einfaldur öryggisbúnaður taka lítið pláss en geta skipt miklu þegar á reynir. 7. Hvað er í skottinu? Síðasti liðurinn á vetrartékklista Bílanausts er einfaldur. Opnaðu skottið. Ertu tilbúinn ef veturinn kemur á morgun? Rúðuskafa, startkaplar, vasaljós, hleðslutæki og annar einfaldur vetrarbúnaður tekur ekki mikið pláss en getur komið sér mjög vel. Finnum réttu lausnina Það getur verið yfirþyrmandi að standa fyrir framan hillur af rafgeymum, perum, rúðuþurrkum, olíum og varahlutum. Hvaða týpa passar í minn bíl? Það er einmitt þar sem þekking starfsfólks Bílanausts kemur inn. „Við viljum að fólk þurfi ekki að hafa sérþekkingu á bílum til að versla hjá okkur. Komdu með bílnúmerið og segðu okkur hvað þig vantar. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina,“ segir Ingi. Þú þarft ekki að kunna vörunúmerið. Með upplýsingum um bílinn getur starfsfólk Bílanausts aðstoðað við að finna rétta varahlutinn.Mynd/Ragnar Th. Sigurðsson. Bílanaust um land allt Bílanaust er ekki bara í Reykjavík. Með verslunum víða um land geta bíleigendur nálgast varahluti, rekstrarvörur, vetrarbúnað og ráðgjöf í sinni heimabyggð. Bílanaust er með verslanir í Álfabakka og Bíldshöfða í Reykjavík, í Bæjarhrauni í Hafnarfirði, á Selfossi, í Keflavík, á Akureyri og á Egilsstöðum. Hvort sem þig vantar rafgeymi á Akureyri, rúðuþurrkur á Selfossi, ljósaperu í Keflavík eða rúðusköfu í Reykjavík er markmiðið það sama: að hjálpa bíleigendum að finna réttu vöruna fyrir sinn bíl. Á bílanaust.is má skoða úrvalið og finna nánari upplýsingar um verslanir og opnunartíma. Bílanaust er með verslanir víða um land. Á bílanaust.is má skoða úrval og finna upplýsingar um verslanir og opnunartíma. Vetrartékklisti Bílanausts: ✓ Rafgeymir ✓ Rúðuþurrkur ✓ Ljós ✓ Rúðuskafa ✓ Frostþolinn rúðuvökvi ✓ Olía og síur ✓ Bremsur ✓ Startkaplar og hleðslutæki Gerðu bílinn kláran áður en veturinn gerir vart við sig. Bílanaust - fyrir fólk á ferðinni um allt land. Bílar Mest lesið Missti dóttur sína og tvö fóstur í kjölfarið Lífið Spurði um úrsögn Jóns fyrir hálfu ári Lífið Hvað veistu um… þjóðveginn frá Reykjavík til Akureyrar? 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