Tólf barna móðir selur sveitadraum Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 21. október 2026 13:00 Dr. Guðrún Helga Diop Jóhannsdóttir og Yakhya Ragnar Ibrahimason Diop hafa sett hús sitt á sölu. Að Vaðstigi 5 í Grímsnes- og Grafningshreppi býr tíu manna fjölskylda í tæplega 120 fermetra einbýlishúsi sem er nú komið á sölu. Í húsinu eru fimm svefnherbergi, stór pallur með heitum potti og útsýni yfir fjöll og sveit. Húsið er í eigu þróunarfræðingsins Guðrúnar Helgu Diop Jóhannsdóttur og eiginmanns hennar Yakhya Ragnars Ibrahimasonar Diop. Á Instagram lýsir Guðrún sér sem ferðasjúkri tólf barna móður en hún er jafnframt stofnandi félagasamtakanna Amsis sem sérhæfa sig í þróunarsamvinnu, mannúðaraðstoð, rannsóknum, kennslu og mannréttindastarfi samkvæmt heimasíðu. View this post on Instagram A post shared by Dr. Guðrún Helga Diop Jóhannsdóttir (@helgadiop) Heimilið er huggulegt og vel skipulagt, bjart og rúmgott og stendur á 9300 fermetra eignarlóð. Nánari upplýsingar má finna á fasteignavef Vísis og hér má sjá myndir af húsinu: Í húsinu eru fimm svefnherbergi.TORG fasteignasala Húsið stendur á friðsælum stað.TORG fasteignasala Stórir gluggar og bjart rými.TORG fasteignasala Heitur pottur og stór pallur.TORG fasteignasala Gott útsýni úr stofu.TORG fasteignasala Opið eldhús.TORG fasteignasala Hús og heimili Fasteignamarkaður Mest lesið Tólf barna móðir selur sveitadraum á Selfossi Lífið Stjörnuleikur Góa og Unnar bjargar Höggi Gagnrýni Bólginn á höndunum skríðandi til Bessastaða Lífið Góðgerðartreyja til styrktar Ingvari hönnuð af 66° Norður Tíska og hönnun Eignaðist barn, missti ömmu sína og erfði púðlusafnið Menning Erfitt að geta ekki eytt peningunum í föt Lífið Ranglega greind með MS-sjúkdóm Lífið Tímamót hjá Árna Má Menning Kristófer Acox selur íbúð með potti í Urriðaholti Lífið Rekinn úr körfuboltaliði FSU fyrir að detta í það Lífið Fleiri fréttir Tólf barna móðir selur sveitadraum á Selfossi Rekinn úr körfuboltaliði FSU fyrir að detta í það Bólginn á höndunum skríðandi til Bessastaða Erfitt að geta ekki eytt peningunum í föt Kristófer Acox selur íbúð með potti í Urriðaholti Umdeildur hlaðvarpspabbi orðinn móðir Harry vill sættast við fjölskylduna Miðaldra kona þóttist vera sofandi í Epal Ranglega greind með MS-sjúkdóm Tískudrottning og fréttamaður selja í Vesturbæ Jennifer Lopez að hitta Ted Lasso-stjörnu Wahlberg segir flugmennina hafa bjargað lífi sínu Hvað veistu um… Nylon? Sahara Ray látin Bjarni Ben og Inga Lind gæddu sér á túnfiski Richard Riehle látinn Costanza á klakanum Gjörbreytti einbýli í Kópavoginum Píparapæja selur pent „penthouse“ Sló í brýnu milli poppara yfir Ratcliffe Diljá Mist á lausu Stjörnulífið: Hannes heppinn með Diego Crawford minnist sonarins Pattra og Brynjar slá sér upp Eignar Ingu Sæland plötutitilinn „Ég held að maður megi semja svona við móður sína” Hefur beðið í fjögur ár eftir að frændinn afpláni dóm sinn Krakkatía vikunnar: Iceguys, Höfði og langimangi Siggi Bond og Birta Huld trúlofuð Bjóst ekki við svari strax og hvað þá frá Króatíu Sjá meira