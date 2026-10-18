Kona sem hafði verið að vinna við ræstingar læstist í fangaklefa í dómshúsi í Danmörku. Hún fannst ekki fyrr en þremur dögum síðar.
Atvikið átti sér stað við Bredgade í Kaupmannahöfn þar sem eystri Landsréttur Danmerkur var áður til húsa. Dómstóllinn flutti fyrir fjórum árum og nú er húsið lítið nýtt en borgaryfirvöld Kaupmannahafnar nota það inn á milli, þó alls ekki daglega.
Í húsnæðinu eru fangaklefar sem dómurinn notaði og var konan að þrífa einn slíkan þegar klefahurðin lokaðist á eftir henni. Ekki er hægt að opna klefann innan frá, enda voru þar geymdir fangar sem biðu þess að dómurinn tæki mál þeirra fyrir.
Konan var ekki með farsímann sinn á sér og var því föst inni. Til að bæta gráu ofan á svart var eiginmaður hennar á ferðalagi og vissi ekki að hún væri „horfin“ fyrr en á laugardegi, þremur tökum eftir að konan læstist inni.
Hann fór að leita að henni og fann reiðhjól hennar við Bredgade. Hann hringdi á lögregluna sem leitaði í húsinu og fann hana í klefanum.
Konan er sögð bera sig vel eftir atvikið, sem átti sér stað um miðjan september. Hún hefur hafið störf á ný og hefur fyrirtækið breytt verkferlum hjá sér til muna svo starfsmenn geti ekki horfið í þrjá daga án þess að neinn taki eftir því. Þá er búið að breyta hvernig hurðirnar læsast í dómshúsinu.