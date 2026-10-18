Maðurinn sem lést í slysi norðan Vatnajökuls á föstudagskvöld var fjölskyldufaðir búsettur á Norðurlandi.
Rúv greinir frá þessu en karlmaðurinn, sem var á fimmtugsaldri, var úrskurðaður látinn á vettvangi eftir alvarlegt slys á hálendinu norðan á Gæsavatnaleið á föstudagskvöld.
Slysið átti sér stað þegar tíu manna hópur ferðafólks var að reyna að losa fastan jeppa, að sögn lögreglu.
Lögreglan sagði í tilkynningu í gær að ljóst hefði verið strax í upphafi að um alvarlegt slys væri að ræða og voru viðbragðsaðilar sendir á hæsta forgangi á vettvang. Björgunarsveitir hefðu flutt samferðafólk mannsins til Akureyrar þar sem áfallateymi Rauða krossins hefði veitt því áfallahjálp.
Lögregla segir að rannsóknarnefnd samgönguslysa hafi verið upplýst um slysið.
Að sögn varðstjóra lögreglu er ekki að vænta frekari upplýsinga um málið í dag.