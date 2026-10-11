Innlent

Braust inn með hníf í einni og hamar hinni

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Það er aldrei lognmolla hjá lögreglunni.
Það er aldrei lognmolla hjá lögreglunni. Vísir/Vilhelm

Lögregla var kölluð til í Kópavogi í nótt vegna manns sem reyndi að brjótast inn í íbúð. Maðurinn var vopnaður hnífi og hamri.

Samkvæmt dagbók lögreglu var maðurinn handtekinn og vistaður í fangaklefa.

Í Háaleitis- og Bústaðahverfi var maður handtekinn fyrir líkamsárás og brots á vopnalögum og í miðborginni var maður handtekinn vegna líkamsárásar.

Í Árbænum var aðstoðar lögreglu óskað á matsölustað vegna manns sem var að sögn lögreglu víðáttuölvaður og til vandræða. Hann var fjarlægður af staðnum.

Lögreglumál

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