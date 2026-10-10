Kristrún Frostadóttir flytur ræðu á haustfundi flokksstjórnar Samfylkingar sem fram fer í Samkomuhúsinu í Sandgerði í dag. Nýr varaformaður flokksins verður kjörinn í dag.
„Næst verður rætt um stöðuna í hálfleik. Það styttist í að fyrsta kjörtímabil ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur verði hálfnað. Ráðherrar Samfylkingarinnar ræða það sem hefur áunnist til þessa og fara yfir áherslur seinni hálfleiksins,“ segir í dagskránni.
Hægt er að fylgjast með ræðu Kristrúnar í beinni útsendingu hér að neðan: