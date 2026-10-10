Bein útsending: Samtal um framtíðina Smári Jökull Jónsson skrifar 10. október 2026 13:17 Halla Tómasdóttir forseti er verndari verkefnisins. Vísir/Vilhelm Verkefnið Samtal fer fram um helgina en markmiðið er að skapa vettvang þar sem fólk á öllum aldri getur komið saman, hlustað á hvert annað og rætt hvernig samfélag það vilji skapan saman. Verkefnið varð til að frumkvæði Höllu Tómasdóttur forseta Íslands sem jafnframt er verndari þess. Að verkefninu stendur Samtal, félag til almannaheilla, í víðtæku samstarfi við ungt fólk, skóla, félagasamtök, stofnanir og stjórnvöld um allt land. Tilefnið er að fjörutíu ár eru liðin frá leiðtogafundinum í Höfða. Meðal þeirra sem leggja verkefninu lið eru fjármálaráðuneytið, menntamálaráðuneytið, Bandalag íslenskra skáta, Félag Framhaldsskólanema, Skólameistarafélag Íslands, Landssamband íslenskra stúdenta, Riddarar kærleikans, Ungmennafélag Íslands, Æskulýðsvettvangurinn, Heimili og Skóli og Embætti forseta Íslands. Samtölin fara fram í menntaskólum víða um land og Halla Tómasdóttir froseti mun einnig halda samtal á Bessastöðum. Ungt fólk leiðir samtalið en þeim sem yngri og eldri eru er boðið að taka þátt til að skapa raunverulegt samtal kynslóða. Meðal umræðuefna eru menntun, framtíðin, gervigreind, samfélagsmiðlar og tungumálið en hægt var að senda inn tillögur að umræðuefnum til umsjónaraðila verkefnisins. Hægt verður að fylgjast með samtalinu í beinu streymi hér á Vísi bæði í dag og á morgun og hefst útsending klukkan 14:00 báða dagana. Börn og uppeldi Grunnskólar Framhaldsskólar Forseti Íslands Mest lesið Segjast geta hafið framkvæmdir á morgun Innlent Bandaríkin fjárfesti í stríðsrekstri Pútíns Erlent Eldur í álverinu í Straumsvík Innlent Áfall fyrir Evrópu og vestræna samvinnu Erlent Vance ætlar ekki að horfa á aftökuna í beinni Erlent Guðlaugur Þór villtist inn í myndver Innlent Seldu óvart hjól viðskiptavinar Innlent Þingmenn laumuðust í laugina eftir lokun Innlent „Við erum næstum að kæfa framhaldsskólastigið“ Fréttir Sigurveig I. Jónsdóttir er látin Innlent Fleiri fréttir Kristrún flytur ræðu á flokksstjórnarfundi Eldur í álverinu í Straumsvík Áfall fyrir Evrópu, hvatning um að jafna sig á tapi og sögulegt afmæli Guðlaugur Þór villtist inn í myndver Þyrlulaus í nokkrar klukkustundir Segjast geta hafið framkvæmdir á morgun Keyrði á og flúði en skildi númeraplötu eftir Seldu óvart hjól viðskiptavinar Sigurveig I. Jónsdóttir er látin Þingmenn laumuðust í laugina eftir lokun Katrín ekki í forsetaslaginn og deilur skekja ASÍ fyrir þing Bein útsending: Af minkum og mönnum Þau vilja stýra Fjölmiðlanefnd Þrír unglingar á breyttu hjóli en VÍS ber samt ábyrgð Einn fékk fimm ár, annar átján mánuði en þriðji sýknaður Líklegt að Íslendingar finni óbeint fyrir El niño Ísraelskum ferðamönnum mismunað á veitingastað vegna uppruna Óskar svara eftir að faðir missti dóttur sína erlendis Segir sáttina kosta ríkissjóð 1,6 milljarða til viðbótar Kannast ekkert við brot og munu aðstoða við rannsókn Úrskurðaður í farbann Afskipti formanns Eflingar séu með ólíkindum Í beinni frá höfuðstöðvum Ölgerðarinnar Borað eftir heitu vatni í Laugardal Friðarsúlan hefur kostað rúmar hundrað milljónir króna Hellisheiðin lokuð til vesturs Borgin afturkallar lóðir trúfélaganna Lokun einu innilaugar sveitarfélagsins íbúum mikið áfall Maður réðst á annan og skemmdi bíl Bílastæði eða bekkir og blómapottar? Sjá meira