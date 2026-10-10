Innlent

Bein út­sending: Sam­tal um fram­tíðina

Smári Jökull Jónsson skrifar
Halla Tómasdóttir forseti er verndari verkefnisins.
Halla Tómasdóttir forseti er verndari verkefnisins. Vísir/Vilhelm

Verkefnið Samtal fer fram um helgina en markmiðið er að skapa vettvang þar sem fólk á öllum aldri getur komið saman, hlustað á hvert annað og rætt hvernig samfélag það vilji skapan saman. Verkefnið varð til að frumkvæði Höllu Tómasdóttur forseta Íslands sem jafnframt er verndari þess.

Að verkefninu stendur Samtal, félag til almannaheilla, í víðtæku samstarfi við ungt fólk, skóla, félagasamtök, stofnanir og stjórnvöld um allt land. Tilefnið er að fjörutíu ár eru liðin frá leiðtogafundinum í Höfða.

Meðal þeirra sem leggja verkefninu lið eru fjármálaráðuneytið, menntamálaráðuneytið, Bandalag íslenskra skáta, Félag Framhaldsskólanema, Skólameistarafélag Íslands, Landssamband íslenskra stúdenta, Riddarar kærleikans, Ungmennafélag Íslands, Æskulýðsvettvangurinn, Heimili og Skóli og Embætti forseta Íslands.

Samtölin fara fram í menntaskólum víða um land og Halla Tómasdóttir froseti mun einnig halda samtal á Bessastöðum. 

Ungt fólk leiðir samtalið en þeim sem yngri og eldri eru er boðið að taka þátt til að skapa raunverulegt samtal kynslóða. Meðal umræðuefna eru menntun, framtíðin, gervigreind, samfélagsmiðlar og tungumálið en hægt var að senda inn tillögur að umræðuefnum til umsjónaraðila verkefnisins.

Hægt verður að fylgjast með samtalinu í beinu streymi hér á Vísi bæði í dag og á morgun og hefst útsending klukkan 14:00 báða dagana.

Börn og uppeldi Grunnskólar Framhaldsskólar Forseti Íslands

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið