Fimmtán hafa sótt um starf framkvæmdastjóra Fjölmiðlanefndar og einn dregið umsókn sína til baka. Meðal umsækjenda eru fjórir hlaðvarpsstjórnendur sem bölsótast hafa opinberlega út í nefndina og kröfur hennar um skráningu hlaðvarpa sem fjölmiðla. Ætla má að umsóknir þeirra séu lagðar fram í hálfkæringi.
Elfa Ýr Gylfadóttir, sem setið hefur sem framkvæmdastjóri Fjölmiðlanefndar frá stofnun hennar árið 2011, tilkynnti í ágúst að hún myndi ekki sækjast eftir áframhaldandi skipun eftir lok núverandi skipunartíma hennar, sem rennur sitt skeið nú í haust.
Því var starf framkvæmdastjórans auglýst og umsóknarfrestur rann út þann 4. október síðastliðinn. Vísir fór þess á leit við Einar Huga Bjarnason, formann Fjölmiðlanefndar, að fá lista umsækjenda afhentan. Hann er eftirfarandi:
Hlaðvarpsstjórnendurnir fjórir, Birkir Karl, Leifur, Ólöf og Þórarinn, hafa verið verulega gagnrýnin á störf Fjölmiðlanefndar undanfarin misseri og voru til að mynda meðal fjölda hlaðvarpsstjórnenda sem rituðu grein á Vísi í dag, þar sem þeir mótmæla því að Fjölmiðlanefnd krefji þá um skráningu sem fjölmiðlar.
Á meðal umsækjenda eru einnig Börkur Gunnarsson, fjölmiðlamaður til fjölda ára og fyrrverandi rektor kvikmyndaskóla Íslands, Páll Rafnar Þorsteinsson, fyrrverandi aðstoðarmaður Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur í embætti sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, og Snærós Sindradóttir, framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar.
Að sögn Einars Huga er stefnt að því að ráða í starfið fyrir 1. nóvember næstkomandi.