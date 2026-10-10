Telur núna sannað að fundin sé hin rétta Brattahlíð Eiríks rauða Kristján Már Unnarsson skrifar 10. október 2026 22:32 Fornleifafræðingurinn Ole Guldager bendir á staðinn sem hann telur hafa verið Brattahlíð Eiríks rauða. Stöð 2/Friðrik Þór Halldórsson. Fornleifafræðingar á vegum þriggja norrænna stofnana tilkynntu í síðustu viku að staðfest væri að þekkt rúst innarlega við hinn forna Eiríksfjörð á Grænlandi sé stór norræn miðaldakirkja. Danskur fornleifafræðingur, sem ekki kom sjálfur að rannsókninni, telur að núna sé fengin staðfesting á því að staðurinn, þar sem kirkjurústin fannst, sé í raun hin eina og sanna Brattahlíð, landnámsjörð Eiríks rauða. Í fréttum af fornleifafundinum í síðustu viku kom fram að menn hafi lengi grunað að þarna væri kirkjurúst frá tímum norrænu byggðarinnar. Sönnunin væri núna fengin með því að fundist hefði kirkjugarður umhverfis kirkjuna og gröf með beinagrind sem bæri ótvíræð merki kristinna greftrunarsiða norrænna manna. Fornleifarannsóknin er á vegum Þjóðminjasafns og Þjóðskjalasafns Grænlands, Þjóðminjasafns Danmerkur, Háskólasafnsins í Bergen og UNESCO, Menningarstofnunar Sameinuðu þjóðanna. Rannsakendur vinna enn að greiningu sýna en telja að stærð kirkjunnar og tilhöggnir steinar hennar bendi til að hún sé frá tímabilinu 1100 til 1300. Fornleifafræðingarnir fagna fundi grafarinnar. Fyrir miðri mynd er Christian Edelfelt Koch Madsen, sem stýrir rannsókninni.Ellen Frederiksen/Nationalmuseet Kirkjurústin er um tíu kílómetrum innan við þann stað sem núna er opinberlega talinn hafa verið landnámsjörðin og höfðingjasetrið Brattahlíð. Þar byggði Eiríkur rauði bæ sinn þegar hann sigldi úr Breiðafirði árið 985 til að nema Grænland og fylgdi honum fjöldi skipa. Úr varð nýtt norrænt landnám fólks sem aðallega kom frá vestanverðu Íslandi, fólks sem í framhaldinu kannaði lönd í Ameríku undir forystu Leifs Eiríkssonar, Þorfinns Karlsefnis og Guðríðar Þorbjarnardóttur. Norræna byggðin á Grænlandi lagðist hins vegar í eyði um 450 árum síðar og er mönnum það enn hulin ráðgáta hvað varð um fólkið. Með hvarfi byggðarinnar glataðist vitneskja um samfélagið, eins og um örnefni og staðsetningu bæja. Krossarnir tákna þá staði í Eystribyggð þar sem fundist hafa minjar um kirkjur. Rauði hringurinn er utan um kirkjurústina innst í hinum forna Eiríksfirði sem þessi frétt fjallar um. Punktarnir tákna aðrar minjar sem fundist hafa eftir norrænu byggðina.Þjóðminjasafn Danmerkur Í þáttaröðinni Landnemarnir, sem Stöð 2 gerði fyrir áratug, var fjallað um þá óvissu og reikistefnu sem verið hefur um staðsetningu Brattahlíðar. Þannig var hún lengi talin hafa verið við annan fjörð á stað sem menn síðar sannmæltust um að væri biskupssetrið Garðar, eftir að þar fannst biskupsgröf. Þá þurfti að finna Brattahlíð nýjan stað. Hin opinbera niðurstaða varð sú að staðsetja landnámsbæinn þar sem núna er þorpið Qassiarsuk ekki fjarri Narsarsuaq-flugvelli, sem er handan fjarðar. Meginrökin voru þau að þar hefðu fundist minjar um kirkju enda væru ritaðar heimildir um að Þjóðhildur, kona Eiríks rauða, hefði látið reisa kirkju í Brattahlíð. Séð yfir staðinn sem í dag er opinberlega talinn hafa verið Brattahlíð Eiríks rauða. Styttan er af Leifi heppna Eiríkssyni horfandi til Ameríku. Handan fjarðar, lengst til hægri, er Narsarsuaq-flugvöllur.Stöð 2/Friðrik Þór Halldórsson. Í þætti Landnemanna, sem frumsýndur var árið 2016, kynnti danski fornleifafræðingurinn Ole Guldager, sem búsettur er í Narsarsuaq, þá kenningu sína að Brattahlíð hefði staðið innar í firðinum. Bæði taldi hann þann stað rýma betur við örnefnið Brattahlíð, vegna brattrar hlíðar, en einnig hefði þar fundist kirkjurúst. Tilgáta hans var rakin lauslega í þessari frétt: Svo vill til að fornleifafundurinn, sem kynntur var í síðustu viku, er einmitt á sama stað og Ole Guldager telur vera hina fornu Brattahlíð. Fréttastofa hafði því samband við hann á ný og spurði hann hverju þetta breytti um hans kenningu og hvort núna væri Þjóðhildarkirkja fundin: „Já, þetta eru svo sannarlega kirkjurústirnar sem við ræddum um áður,“ sagði Ole Guldager en telur fréttaflutning af „fundi“ kirkjunnar nokkuð ónákvæman. Rauða línan markar kirkjugarðsvegginn. Innan línunnar eru kirkjugarðurinn og kirkjan. Var þarna landnámsjörð Eiríks rauða?Nationalmuseet „Fornleifafræðingateymið frá Þjóðminjasafni Grænlands, sem rannsakaði fornleifarnar, „fann“ þær ekki, þótt það sé orðalagið sem notað hefur verið. Með uppgreftrinum hafa þau sannað að um kirkju er að ræða, rétt eins og ég og aðrir á undan mér höfum haldið fram. Eina ástæðan fyrir því að ég hef ekki rannsakað málið sjálfur er sú að mér tókst ekki að fá leyfi til uppgraftar frá Þjóðminjasafni Grænlands, þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir,“ segir Ole. Fornleifafræðingateymið við uppgröftinn.Michael Nielsen/Grønlands Nationalmuseum og Arkiv „Engu að síður er ég mjög ánægður með þessa nýju niðurstöðu, og ég var reyndar viðstaddur þegar gröfin fannst. Ég tel núna sannað, án nokkurs vafa, að staðurinn sé Brattahlíð. Hvort um kirkju Þjóðhildar er að ræða er þó óvíst, þar sem hugsanlegt er að enn eldri kirkja hafi verið á staðnum.“ Tilgátuhús Þjóðhildarkirkju við þorpið Qassiarsuk. Kirkjan var reist í tilefni afmælis landafundanna árið 2000 í mynd upphaflegar kirkju Þjóðhildar, eiginkonu Eiríks rauða. Edda Lyberth, leiðsögumaður Bændaferða, leikur söguna með tilþrifum fyrir íslenska ferðamenn.Stöð 2/KMU Ole Guldager, sem sjálfur rekur safn í Narsarsuaq, telur hins vegar litlar líkur á að kenning sín, um að þarna hafi Brattahlíð verið, fái miklar undirtektir að sinni. „Ég geri ráð fyrir því að það muni taka langan tíma fyrir kenninguna um Brattahlíð að ná almennri viðurkenningu. Það eru öfl sem vilja halda hlutunum óbreyttum. Tíminn mun leiða það í ljós,“ segir fornleifafræðingurinn og bætir við að vel geti verið að hann birti grein um kenningu sína síðar meir. Grænland Fornminjar Landnemarnir Söfn Tengdar fréttir Brattahlíð Eiríks rauða var þar sem bratta fjallið er Danskur fornleifafræðingur telur að landnámsjörð Eiríks rauða á Grænlandi sé ranglega staðsett í dag og að Brattahlíð hafi staðið innar við hinn forna Eiríksfjörð. 26. desember 2016 20:00 Landnám Eiríks rauða á heimsminjaskrá Eystribyggð á Grænlandi þriðju menningarminjar Íslendingasagna sem komast á heimslista UNESCO 10. júlí 2017 22:15 Þjóðin sem hvarf bjó á Grænlandi í 500 ár Byggð norrænna manna á Grænlandi og dularfull örlög hennar verða efni næsta þáttar Landnemanna á Stöð 2 á mánudagskvöld. 18. desember 2016 08:15 Tóftirnar í Kanada passa við lýsingar í Vínlandssögunum Sænskur fornleifafræðingur, sem rannsakaði einu staðfestu húsarústirnar um veru norrænna víkinga í Ameríku, kveðst viss um að Leifur heppni hafi reist þær. 2. janúar 2017 20:00 Mest lesið Áfall fyrir Evrópu og vestræna samvinnu Erlent Halla ætli að sölsa undir sig ASÍ Innlent Eldur í álverinu í Straumsvík Innlent „Vona nú bara að hann fari að jafna sig á tapinu“ Innlent Guðlaugur Þór villtist inn í myndver Innlent Segjast geta hafið framkvæmdir á morgun Innlent Vilja bílastæðin upp úr skotgröfunum Innlent Bandaríkin fjárfesti í stríðsrekstri Pútíns Erlent Á annað hundrað sektaðir Innlent Vill auka aðgengi að verkjalyfjum Innlent Fleiri fréttir Telur núna sannað að fundin sé hin rétta Brattahlíð Eiríks rauða Kalla eftir aðgerðum ekki yfirlýsingum Vill auka aðgengi að verkjalyfjum „Ég sé ekki að íslenskt samfélag vilji kasta því fyrir róða“ Vilja bílastæðin upp úr skotgröfunum Á annað hundrað sektaðir Þrír réðust á einn Halla ætli að sölsa undir sig ASÍ Guðmundur Ari nýr varaformaður Samfylkingar „Vona nú bara að hann fari að jafna sig á tapinu“ Bein útsending: Samtal um framtíðina Opið hús í Höfða í dag Kristrún flytur ræðu á flokksstjórnarfundi Eldur í álverinu í Straumsvík Áfall fyrir Evrópu, hvatning um að jafna sig á tapi og sögulegt afmæli Guðlaugur Þór villtist inn í myndver Þyrlulaus í nokkrar klukkustundir Segjast geta hafið framkvæmdir á morgun Keyrði á og flúði en skildi númeraplötu eftir Seldu óvart hjól viðskiptavinar Sigurveig I. 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