Opið hús í Höfða í dag Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar 10. október 2026 13:11 Opið hús er í Höfða í dag. vísir/vilhelm Landsmönnum gefst kostur á að skoða hið sögumerka hús Höfða í Reykjavík í dag en þar er búið að koma fyrir söguhorni. Tilefnið er friðarvika á vegum Reykjavíkurborgar. Opna húsið í Höfða stendur til klukkan fjögur í dag og er hluti af friðarviku á vegum Reykjavíkurborgar. Fjörutíu ár eru liðin frá leiðtogafundinum í Höfða og af því tilefni verður dagskrá þar í dag. Guðbrandur Benediktsson er safnstjóri Borgarsögusafns. „Við erum að opna sýningu eða söguhorn inni í Höfða sem var vettvangur mikilla viðburða hér fyrir 40 árum þegar að Ronald Reagan og Gorbatsjov hittust til að ræða afvopnun, fundur sem hafði mikil áhrif á íslenskt samfélag, öll fjölmiðlaumfjöllunin og það. Og auðvitað líka svona fyrsta skrefið í þíðu á milli stórveldanna getum við sagt. Og það leiddi síðan af sér áframhaldandi samræður. En þetta var kannski, ísinn var kannski brotinn hérna á Íslandi.“ Leiðtogafundurinn er í forgrunni á sýningunni en einnig er leitað leiða til að varpa ljósi á tíðarandann á þessum tíma. „Það var náttúrulega mikið sem gerðist árið '86. Reykjavík varð 200 ára og eignaðist Viðey. Síðan var lottó og Eurovision þannig að Íslendingar fundu svolítið til sín af allri þessari athygli sem þeir fengu samhliða fundinum því að hér var náttúrulega bara heimspressan mætt á staðinn með augun og eyrun opin.“ Tendrun friðarsúlu Yoko Ono fór fram í Viðey í gær. „Yoko hefur nú gjarnan komið en hún er nú ekki á landinu núna, orðin nokkuð gömul, en friðarsúlan er auðvitað orðin svona ákveðið tákn í Reykjavík og minnir okkur líka bara á þá ósk að um frið, um heim allan.“ Guðbrandur hvetur fólk til að kíkja í Höfða í dag. „Ég hvet fólk til að kynna sér þá dagskrá sem er í boði í friðarvikunni og taka þátt í henni. Þetta er náttúrulega mikilvægur boðskapur og vert að hafa hann í huga, sérstaklega á tímamótum sem þessum.“ Reykjavík Mest lesið Segjast geta hafið framkvæmdir á morgun Innlent Bandaríkin fjárfesti í stríðsrekstri Pútíns Erlent Eldur í álverinu í Straumsvík Innlent Áfall fyrir Evrópu og vestræna samvinnu Erlent Vance ætlar ekki að horfa á aftökuna í beinni Erlent Guðlaugur Þór villtist inn í myndver Innlent Seldu óvart hjól viðskiptavinar Innlent Þingmenn laumuðust í laugina eftir lokun Innlent „Við erum næstum að kæfa framhaldsskólastigið“ Fréttir Sigurveig I. Jónsdóttir er látin Innlent Fleiri fréttir Kristrún flytur ræðu á flokksstjórnarfundi Eldur í álverinu í Straumsvík Áfall fyrir Evrópu, hvatning um að jafna sig á tapi og sögulegt afmæli Guðlaugur Þór villtist inn í myndver Þyrlulaus í nokkrar klukkustundir Segjast geta hafið framkvæmdir á morgun Keyrði á og flúði en skildi númeraplötu eftir Seldu óvart hjól viðskiptavinar Sigurveig I. Jónsdóttir er látin Þingmenn laumuðust í laugina eftir lokun Katrín ekki í forsetaslaginn og deilur skekja ASÍ fyrir þing Bein útsending: Af minkum og mönnum Þau vilja stýra Fjölmiðlanefnd Þrír unglingar á breyttu hjóli en VÍS ber samt ábyrgð Einn fékk fimm ár, annar átján mánuði en þriðji sýknaður Líklegt að Íslendingar finni óbeint fyrir El niño Ísraelskum ferðamönnum mismunað á veitingastað vegna uppruna Óskar svara eftir að faðir missti dóttur sína erlendis Segir sáttina kosta ríkissjóð 1,6 milljarða til viðbótar Kannast ekkert við brot og munu aðstoða við rannsókn Úrskurðaður í farbann Afskipti formanns Eflingar séu með ólíkindum Í beinni frá höfuðstöðvum Ölgerðarinnar Borað eftir heitu vatni í Laugardal Friðarsúlan hefur kostað rúmar hundrað milljónir króna Hellisheiðin lokuð til vesturs Borgin afturkallar lóðir trúfélaganna Lokun einu innilaugar sveitarfélagsins íbúum mikið áfall Maður réðst á annan og skemmdi bíl Bílastæði eða bekkir og blómapottar? Sjá meira