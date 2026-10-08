Forsætisráðuneytið hefur boðað til blaðamannafundar um kjarasamninga í Ráðherrabústaðnum klukkan 17:30. Á fundinum verða forsætisráðherra, forseti Alþýðusambands Íslands, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Samkomulag náðist á milli VR, Fagfélaganna og LÍV annars vegar og Samtaka atvinnulífsins hins vegar um að kjarasamningar héldu rétt fyrir klukkan fjögur í dag eða í þann mund sem frestur til að segja þeim upp vegna forsendubrests rann út. Formaður VR segir forsætisráðherra hafa lagt hönd á plóg svo að samkomulag næðist.
Bein útsending verður frá fundinum hér að neðan.
Vísir hefur verið í fréttavakt á þessum mikla kjaradegi og má lesa vaktina hér að neðan. Ráð er að endurhlaða fréttinni ef vaktin birtist ekki strax.