Innlent

Bein út­sending: For­sætis­ráð­herra boðar til blaða­manna­fundar

Agnar Már Másson og Kolbeinn Tumi Daðason skrifa
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra býður til fundarins.
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra býður til fundarins. Vísir/Viktor Freyr

Forsætisráðuneytið hefur boðað til blaðamannafundar um kjarasamninga í Ráðherrabústaðnum klukkan 17:30. Á fundinum verða forsætisráðherra, forseti Alþýðusambands Íslands, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Samkomulag náðist á milli VR, Fagfélaganna og LÍV annars vegar og Samtaka atvinnulífsins hins vegar um að kjarasamningar héldu rétt fyrir klukkan fjögur í dag eða í þann mund sem frestur til að segja þeim upp vegna forsendubrests rann út. Formaður VR segir forsætisráðherra hafa lagt hönd á plóg svo að samkomulag næðist.

Bein útsending verður frá fundinum hér að neðan.

Vísir hefur verið í fréttavakt á þessum mikla kjaradegi og má lesa vaktina hér að neðan. Ráð er að endurhlaða fréttinni ef vaktin birtist ekki strax.

Kjaramál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Vinnumarkaður

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