Máttu ekki leita hjá fyrrverandi prinsi vegna Epstein-tengsla Kjartan Kjartansson skrifar 8. október 2026 14:07 Andrew Mountbatten-Windsor, fyrrverandi prins. AP/Kirsty Wigglesworth Heimildir sem breska lögreglan fékk til þess að leita á heimili Andrésar, fyrrverandi prins, voru ólögmætar. Dómari segir að lögregla hafi gert alvarleg mistök þegar hún sótti um leitarheimildirnar. Húsleit var gerð hjá Andrew Mountbatten-Windsor, sem áður gekk undir titlinum Andrés prins, í tengslum við uppljóstranir um tengsl hans við Jeffrey Epstein, bandaríska auðkýfinginn og kynferðisbrotamanninn. Fyrrverandi prinsinn lá undir grun um að hafa deilt trúnaðarupplýsingum ólöglega með Epstein. Lögmenn hans hafa krafist þess að leitarheimildirnar sem lögregla fékk í febrúar yrðu ógiltar. Dómari í málinu sagði í dag að lögreglan hefði fallist á að heimildirnar hefðu verið ólögmætar. Einn lögmanna Mountbatten-Windsor segir að niðurstaðan þýði að sönnunargögn sem lögreglan aflaði í leitunum séu spillt og því beri að útiloka þau frá saksókn á hendur honum. Lögregla lagði hald á bæði skjöl og raftæki við húsleitina á tveimur heimilum fyrrverandi prinsins. Ásakanirnar á hendur Mountbatten-Windsor komu fram eftir að bandaríska dómsmálaráðuneytið birti hluta af gögnum úr rannsókn á Epstein. Karl prins svipti bróður sinn aðalstign vegna þess smánarbletts sem málið setti á konungsfjölskylduna. Mountbatten-Windsor var upphaflega grunaður um misferli í opinberu embætti vegna upplýsinga sem hann hafði í krafti stöðu sinnar sem viðskiptafulltrúi Bretlands og deildi með Epstein, vini sínum. Lögreglan hefur síðan sagt að rannsókn á honum nái til fleiri mögulegra brota. Mál Jeffrey Epstein Bretland Erlend sakamál Kóngafólk Tengdar fréttir Höfðar mál gegn lögreglunni vegna húsleitarinnar Andrew Mountbatten-Windsor, sem áður var titlaður prins í Bretlandi, hefur lögsótt bresku lögregluna fyrir að ráðast í húsleit á heimili hans. 5. október 2026 08:29 Mest lesið Ráðherra lét henda þeim út þegar rætt var um Heiðarfjall Innlent Kjaravaktin: Ögurstund rennur upp Innlent Fjármálaráðherra flautaður niður af sviði Innlent Konan sem var borin út er látin Erlent Tugmilljóna gjaldþrot félags fíkniefnasmyglara Innlent Samþykktu að slíta kjarasamningum Innlent Niðurrif hafið á Laugasól Innlent Kristrún reyni að hafa milligöngu í deilunni Innlent Draumur reiðhjólaviðgerðarmannsins rættist Innlent Margaret Hamilton er látin Erlent Fleiri fréttir Máttu ekki leita hjá fyrrverandi prinsi vegna Epstein-tengsla Breskur hermaður ákærður fyrir njósnir Hættu við að ræða upplýsingafals undir þrýstingi frá Bandaríkjastjórn Segir í tísku að setja alþjóðasamfélagið ofar eigin þjóð Konan sem var borin út er látin Margaret Hamilton er látin Eritrea skiptir um lið og sendir hermenn inn í Tigray Segist geta gert Biden, Obama og Clinton „mjög slæma hluti“ Fangaði sólarupprás á Mars Fátt um svör frá Rússum um meinta plágu Kona stungin til bana við matvöruverslun í Malmö Bandarískir hermenn í útgöngubanni eftir morð Fjögur börn meðal nítján látinna í árásum á afmælisdegi Pútíns Draga til baka handtökuskipun á hendur leiðtoga katalónskra aðskilnaðarsinna Hlutu Nóbelsverðlaunin fyrir að leysa efnafræðilega ósamhverfu Bein útsending: Hver hlýtur Nóbelsverðlaunin í efnafræði? Biskup í fangelsi fyrir brot gegn drengjum Vill fimmtán ára reynslutímabil fyrir ný aðildarríki Endurgreiðir ekki ríkinu fyrir auglýsingarnar umdeildu Komin til meðvitundar eftir misheppnaða aftöku Stýrði leyniþjónustu en nú sakaður um njósnir Til í að fórna borgum þar sem demókratar eru við völd Fær Nóbelinn fyrir að fanga fiseindir í suðurskautsís Bein útsending: Hver hlýtur Nóbelsverðlaunin í eðlisfræði? Fyrsta aftakan með aftökusveit frá stríðslokum Umdeildur metsöluhöfundur látinn Aðskilnaðarsinnar unnu í Quebec Missti hönd í mótmælunum Ætlar að borga fyrir umdeildar auglýsingar úr eigin sjóðum Hútar sagðir hörfa frá mynni Rauðahafs Sjá meira