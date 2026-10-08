Innlent

Margrét Löf í sex­tán ára fangelsi en heldur föðurarfinum

Árni Sæberg skrifar
Margrét Halla Hansdóttir Löf er mikil hestaáhugakona. Foreldrar hennar studdu hana mikið í því áhugamáli.
Margrét Halla Hansdóttir Löf er mikil hestaáhugakona. Foreldrar hennar studdu hana mikið í því áhugamáli.

Landsréttur hefur staðfest dóm héraðsdóms um sextán ára fangelsisvist Margrétar Höllu Hansdóttur Löf, sem hún hlaut fyrir að ráða föður sínum bana á heimili þeirra við Súlunes á Arnarnesinu í Garðabæ í apríl í fyrra og að ráðast á móður sína. Kröfu hálfbróður hennar um að hún yrði gerð arflaus var vísað frá dómi.

Landsréttur kvað upp dóm þess efnis klukkan 15 á bak við luktar dyr. Dómurinn hefur ekki verið birtur og því liggja forsendur hans ekki fyrir að svo stöddu.

Margrét Halla var dæmd í 16 ára fangelsi í héraði í desember í fyrra fyrir að hafa banað föður sínum og fyrir stórfellda og sérstaklega hættulega líkamsárás gegn móður sinni. Ekki þótti sannað að Margrét hefði haft ásetning að ráða móður sína af dögum og var hún því ekki sakfelld fyrir tilraun til manndráps þegar hún gerði atlögu að foreldrum sínum á heimili þeirra við Súlunes á Arnarnesinu í Garðabæ þann 11. apríl 2025.

Dómur Héraðsdóms Reykjaness er reifaður ítarlega í fréttinni hér að neðan:

Talsverða athygli vakti á sínum tíma þegar héraðsdómur vísaði kröfu hálfbróður Margrétar Höllu, um að hún yrði gerð arflaus eftir föður þeirra, frá dómi á þeim grundvelli að slík krafa þyrfti að koma frá ákæruvaldinu.

Þinghald var lokað í málinu, bæði fyrir héraðsdómi og í Landsrétti, en heimildir Vísis herma að Ríkissaksóknari hafi krafist þess í Landsrétti að refsing Margrétar yrði ekki eingöngu staðfest heldur þyngd úr sextán ára fangelsi í sautján ár. Meðal þess sem saksóknari taldi til refsiþyngingar var ofbeldi Margrétar gegn öldruðum foreldrum sínum yfir lengri tíma.

Manndráp í Súlunesi Dómsmál Fjölskyldumál

Tengdar fréttir

„Ég hefði stigið inn í á sekúndum hefði ég vitað af þessu“

Bróðir Margrétar Löf, sem var dæmd í sextán ára fangelsi fyrir að hafa orðið föður þeirra að bana, skilur að upp hafi vaknað spurningar um meint aðgerðaleysi hans vegna heimilisofbeldis sem faðir hans varð fyrir en samband hans við fjölskylduna hafi ekki verið hefðbundið fjölskyldumynstur. Hann gagnrýnir aðgerða- og úrræðaleysi heilbrigðisstéttarinnar.

Vill þyngri refsingu fyrir Margréti Löf

Saksóknari í Súlunesmálinu svokallaða krefst þess að refsing Margrétar Höllu Hansdóttur Löf verði þyngd í sautján ára fangelsi. Málsmeðferð fyrir Landsrétti lauk í liðinni viku og er dóms beðið í málinu.

Kröfu um að gera Margréti arflausa vísað frá

Hálfbróðir Margrétar Löf krafðist þess fyrir dómi að ákveðið yrði að með því að drepa föður sinn hafi hún fyrirgert rétti sínum til þess að erfa hann. Kröfu hans var vísað frá dómi og vísað til þess að svipting erfðaréttar teljist samkvæmt lögum til refsikenndra viðurlaga við afbroti og að ákvörðun um slíka kröfu verði að koma frá ákæruvaldinu.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið