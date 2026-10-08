Innlent

Hefja form­legar við­ræður um myndun nýs meiri­hluta

Atli Ísleifsson skrifar
Svavar Grétarsson frá S-lista og Anton Guðmundsson frá B-lista segja viðræðurnar um myndun nýs meirihluta ganga vel.
Svavar Grétarsson frá S-lista og Anton Guðmundsson frá B-lista segja viðræðurnar um myndun nýs meirihluta ganga vel.

Samfylking og óháðir og Framsókn og óháðir í Suðurnesjabæ hafa ákveðið að hefja formlegar viðræður um meirihlutasamstarf í bæjarstjórn Suðurnesjabæjar. Leitast verður eftir því að Alexandra Jóhannesdóttir muni áfram starfa sem sveitarstjóri en hún tók við stöðunni í sumar.

Þetta kemur fram í sameiginlegri tilkynningu sem flokksfélögin sendu frá sér í morgun.

Fyrr í mánuðinum var greint frá því að meirihluti Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks sem myndaður var eftir kosningar í vor væri sprunginn. Mátti rekja það til ágreinings um staðsetningu íþróttavalla í sveitarfélaginu, sem samanstendur af tveimur bæjum, Garði og Sandgerði.

Í tilkynningunni sem birt var í morgun segir að oddvitar flokkanna – þeir Svavar Grétarsson frá S-lista og Anton Guðmundsson frá B-lista – segi viðræðurnar ganga vel og að ekki sé málefnalegur ágreiningur á milli framboðanna tveggja.

„Bæði framboð vinna að því að byggja upp sterkt og öflugt samfélag í Suðurnesjabæ. Munu framboðin leitast eftir því að Alexandra Jóhannesdóttir muni starfa áfram sem bæjarstjóri Suðurnesjabæjar enda um öflugan einstakling þar að ræða.

Ef viðræður ganga áfram vel má eiga von á að skrifað verði undir málefnasamning um komandi helgi. Ekki verða veittar frekari upplýsingar að svo stöddu,“ segir í tilkynningunni.

Suðurnesjabær Framsóknarflokkurinn Samfylkingin

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