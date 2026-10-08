Hefja formlegar viðræður um myndun nýs meirihluta Atli Ísleifsson skrifar 8. október 2026 12:55 Svavar Grétarsson frá S-lista og Anton Guðmundsson frá B-lista segja viðræðurnar um myndun nýs meirihluta ganga vel. Samfylking og óháðir og Framsókn og óháðir í Suðurnesjabæ hafa ákveðið að hefja formlegar viðræður um meirihlutasamstarf í bæjarstjórn Suðurnesjabæjar. Leitast verður eftir því að Alexandra Jóhannesdóttir muni áfram starfa sem sveitarstjóri en hún tók við stöðunni í sumar. Þetta kemur fram í sameiginlegri tilkynningu sem flokksfélögin sendu frá sér í morgun. Fyrr í mánuðinum var greint frá því að meirihluti Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks sem myndaður var eftir kosningar í vor væri sprunginn. Mátti rekja það til ágreinings um staðsetningu íþróttavalla í sveitarfélaginu, sem samanstendur af tveimur bæjum, Garði og Sandgerði. Í tilkynningunni sem birt var í morgun segir að oddvitar flokkanna – þeir Svavar Grétarsson frá S-lista og Anton Guðmundsson frá B-lista – segi viðræðurnar ganga vel og að ekki sé málefnalegur ágreiningur á milli framboðanna tveggja. „Bæði framboð vinna að því að byggja upp sterkt og öflugt samfélag í Suðurnesjabæ. Munu framboðin leitast eftir því að Alexandra Jóhannesdóttir muni starfa áfram sem bæjarstjóri Suðurnesjabæjar enda um öflugan einstakling þar að ræða. Ef viðræður ganga áfram vel má eiga von á að skrifað verði undir málefnasamning um komandi helgi. Ekki verða veittar frekari upplýsingar að svo stöddu,“ segir í tilkynningunni. Suðurnesjabær Framsóknarflokkurinn Samfylkingin Tengdar fréttir Meirihlutinn sprakk aftur vegna vallarmála Sjálfstæðismenn og óháðir harma að meirihlutasamstarfi við Samfylkinguna sé lokið og segja það áhyggjuefni að bæjarstjórn Suðurnesjabæjar springi í annað sinn vegna vinnslu á vallarmálum. 5. október 2026 15:26 Meirihlutinn sprakk aftur vegna vallarmála Sjálfstæðismenn og óháðir harma að meirihlutasamstarfi við Samfylkinguna sé lokið og segja það áhyggjuefni að bæjarstjórn Suðurnesjabæjar springi í annað sinn vegna vinnslu á vallarmálum. 5. október 2026 15:26 Trúnaðarbrestur milli flokka og innan flokks Trúnaðarbresturinn sem Samfylkingin og óháðir töldu svo alvarlegan að slíta þyrfti meirihlutasamstarfi við Sjálfstæðisflokkinn í Suðurnesjabæ snýr samkvæmt heimildum fréttastofu að tilraun bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins til að mynda nýjan meirihluta með Framsóknarflokknum og Miðflokki. 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