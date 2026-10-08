Innlent

Ís­lensk nóbels­verð­laun og erfið staða fram­halds­skólanna

Bjarki Sigurðsson skrifar
Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf.
Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf. Vísir

Staðan í kjaradeilunni er óbreytt og verið er að prenta út og undirrita samninga til að segja þeim upp hjá Samtökum atvinnulífsins í dag. Formaður VR segir forsætisráðherra reyna að hafa milligöngu um lausn en ekkert tilboð hafi komið fram sem breyti stöðunni.

Fjallað var um málið í hádegisfréttum Bylgjunnar klukkan 12. 

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 8. október 2026

Rekstrarstaða framhaldsskólanna hefur sjaldan verið jafn slæm og hún er í dag segir formaður Félags framhaldsskólakennara.

Fækka ætti borgarfulltrúum í Reykjavík, að mati borgarstjóra, sem segir fjölgun þeirra úr fimmtán í tuttugu og þrjá ekki hafa bætt málefni borgarinnar. Borgarstjórn fái að ákveða fjöldann sjálf og telur hún að fækkun myndi veita fulltrúunum sterkara umboð frá kjósendum. 

Bryndís Haraldsdóttir, þingkona Sjálfstæðisflokksins, leggur til að reglum um fæðingar- og foreldraorlof verði breytt og komið í veg fyrir að greiðslur til foreldra sem eignast börn með skömmu millibili séu lækkaðar vegna þess. Hún vonast eftir góðu samstarfi á þingi vegna málsins.

Ann Carson, íslensk-kanadískur rithöfundur, hlaut í dag bókmenntaverðlaun Nóbels. 

Í sportinu fjöllum við um körfuboltann og forsetakjör FIFA.

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