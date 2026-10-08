Íslensk nóbelsverðlaun og erfið staða framhaldsskólanna Bjarki Sigurðsson skrifar 8. október 2026 12:25 Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf. Vísir Staðan í kjaradeilunni er óbreytt og verið er að prenta út og undirrita samninga til að segja þeim upp hjá Samtökum atvinnulífsins í dag. Formaður VR segir forsætisráðherra reyna að hafa milligöngu um lausn en ekkert tilboð hafi komið fram sem breyti stöðunni. Fjallað var um málið í hádegisfréttum Bylgjunnar klukkan 12. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 8. október 2026 Rekstrarstaða framhaldsskólanna hefur sjaldan verið jafn slæm og hún er í dag segir formaður Félags framhaldsskólakennara. Fækka ætti borgarfulltrúum í Reykjavík, að mati borgarstjóra, sem segir fjölgun þeirra úr fimmtán í tuttugu og þrjá ekki hafa bætt málefni borgarinnar. Borgarstjórn fái að ákveða fjöldann sjálf og telur hún að fækkun myndi veita fulltrúunum sterkara umboð frá kjósendum. Bryndís Haraldsdóttir, þingkona Sjálfstæðisflokksins, leggur til að reglum um fæðingar- og foreldraorlof verði breytt og komið í veg fyrir að greiðslur til foreldra sem eignast börn með skömmu millibili séu lækkaðar vegna þess. Hún vonast eftir góðu samstarfi á þingi vegna málsins. Ann Carson, íslensk-kanadískur rithöfundur, hlaut í dag bókmenntaverðlaun Nóbels. Í sportinu fjöllum við um körfuboltann og forsetakjör FIFA. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Ráðherra lét henda þeim út þegar rætt var um Heiðarfjall Innlent Konan sem var borin út er látin Erlent Tugmilljóna gjaldþrot félags fíkniefnasmyglara Innlent Samþykktu að slíta kjarasamningum Innlent Niðurrif hafið á Laugasól Innlent Draumur reiðhjólaviðgerðarmannsins rættist Innlent Margaret Hamilton er látin Erlent Fjármálaráðherra flautaður niður af sviði Innlent Kjaftshögg, blys og hrákur á VÍ - MR Innlent Hafi ekki „fært sig eina litla tommu“ Innlent Fleiri fréttir Hefja formlegar viðræður um myndun nýs meirihluta Íslensk nóbelsverðlaun og erfið staða framhaldsskólanna Vill fækka borgarfulltrúum um átta Lögreglan leitar upplýsinga um rispaða bíla Fjármálaráðherra flautaður niður af sviði Kristrún reyni að hafa milligöngu í deilunni Ekki eigi að refsa fólki fyrir að hafa stutt á milli barna Nemendur í Reykjavík koma best út úr PISA Kristrún og Þorgerður sækja ekki Hringborð norðurslóða Kjaravaktin: Ögurstund rennur upp Draumur reiðhjólaviðgerðarmannsins rættist Áreitti tíu ára stúlku ítrekað í fjóra daga Kveikja og slökkva á ljósastaurum vegna bilunar Bein útsending: Fjármálaráðstefna sveitarfélaga 2026 Hafi ekki „fært sig eina litla tommu“ Ráðherra lét henda þeim út þegar rætt var um Heiðarfjall Kjaftshögg, blys og hrákur á VÍ - MR Samþykktu að slíta kjarasamningum Niðurrif hafið á Laugasól „Vonbrigði að Icelandair fljúgi ekki lengur til Kulusuk“ Ljósastaurar bilaðir víða í Reykjavík Ræst út vegna logandi rafhlaupahjóls Serbar á Íslandi mótmæla: „Það er ósanngjarnt að taka af fólki réttinn til að kjósa“ Hringdi inn þegar konan reyndist gift öðrum manni Tugmilljóna gjaldþrot félags fíkniefnasmyglara „Við erum að gefa boltann upp“ Þétta samstarfið í útnorðri „Við erum tilbúin að skoða lengingu skólaársins“ Bein útsending: Blaðamannafundur Kristrúnar, Beinis og Jens Frederik SA á leið í árshátíðarferð á meðan klukkan tifar í kjaradeilu Sjá meira