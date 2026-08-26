Stútur „með allt í skrúfunni“

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði í nægu að snúast í gærkvöldi og nótt, en verkefnin voru einkum tengd eftirliti með ökumönnum á bílum og bifhjólum sem ýmist óku of hratt, voru í símanum undir stýri, voru án ökuréttinda, fóru yfir á rauðu, eða voru undir áhrifum löglegra eða ólöglegra vímuefna.
Svo var það einn sem var „með allt í skrúfunni,ׅ“ eins og greint er frá í dagbók lögreglunnar. Sá ók undir áhrifum áfengis, reyndist vera á 154 kílómetra hraða, þar sem hámarkið er 80, réttindalaus, sýndi af sér svigakstur og gaf ekki stefnuljós.
Einnig var tilkynnt um nokkur minniháttar umferðaróhöpp, en engin slys urðu á fólki.
Óskað var eftir aðstoð lögreglu á veitingastað á höfuðborgarsvæðinu þar sem maður hafði setið að snæðingi og drykkju en neitaði síðan að borga.