Innlent

Stútur „með allt í skrúfunni“

Samúel Karl Ólason skrifar
Ef marka má dagbók lögreglu snerust verkefni lögregluþjóna í gærkvöldi og í nótt mikið um umferðina. Áttatíu mál voru skráð í kerfi lögreglunnar og einn gisti fangageymslur í morgun.
Ef marka má dagbók lögreglu snerust verkefni lögregluþjóna í gærkvöldi og í nótt mikið um umferðina. Áttatíu mál voru skráð í kerfi lögreglunnar og einn gisti fangageymslur í morgun. Vísir/Vilhelm

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði í nægu að snúast í gærkvöldi og nótt, en verkefnin voru einkum tengd eftirliti með ökumönnum á bílum og bifhjólum sem ýmist óku of hratt, voru í símanum undir stýri, voru án ökuréttinda, fóru yfir á rauðu, eða voru undir áhrifum löglegra eða ólöglegra vímuefna.

Svo var það einn sem var „með allt í skrúfunni,ׅ“ eins og greint er frá í dagbók lögreglunnar. Sá ók undir áhrifum áfengis, reyndist vera á 154 kílómetra hraða, þar sem hámarkið er 80, réttindalaus, sýndi af sér svigakstur og gaf ekki stefnuljós.

Einnig var tilkynnt um nokkur minniháttar umferðaróhöpp, en engin slys urðu á fólki.

Óskað var eftir aðstoð lögreglu á veitingastað á höfuðborgarsvæðinu þar sem maður hafði setið að snæðingi og drykkju en neitaði síðan að borga.

Lögreglumál Umferðaröryggi

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