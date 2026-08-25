Taka frá sex daga fyrir mál Írisar Helgu

Héraðsdómur Reykjaness hefur tekið frá heila sex daga í byrjun nóvember næstkomandi fyrir aðalmeðferð í máli Írisar Helgu Jónatansdóttur, sem sætir ákæru fyrir umfangsmikið umsáturseinelti gegn þremur karlmönnum, börnum tveggja þeirra, sambýliskonu eins þeirra og fjölskyldu hennar.
Samkvæmt ákæru frá 7. apríl er Íris Helga sökuð um hótanir, ærumeiðingar, rangar sakargiftir, skjalafals og barnaverndarlagabrot á árunum 2022 til 2025.
Hún á meðal annars að hafa sakað menn opinberlega um barnaníð, ofbeldi og nauðgun. Þá er hún sökuð um að hafa fengið annan mann til að maka saur á hurðarhúna heimilis og bíls. Maðurinn er einnig ákærður í málinu fyrir hlutdeild í hluta brota Írisar. Ítarlega reifun ákærunnar má lesa í fréttinni hér að neðan:
Við þingfestingu ákærunnar um miðjan maí síðastliðinn neitaði Íris Helga sök og lagði fram kröfu um að réttarhöld í málinu færu fram fyrir luktum dyrum. Dómari málsins hafnaði þeirri kröfu hennar nokkrum dögum síðar.
Karlmaðurinn sem sætir ákæru ásamt Írisi Helgu neitaði jafnframt sök þegar hann mætti fyrir dómara nokkrum dögum á eftir Írisi Helgu. Hann hefur þó gefið út afsökunarbeiðni vegna aðkomu sinnar að málinu.
„Ég lét spila með mig, en það breytir ekki ábyrgð minni eða dómgreindarleysi,“ sagði meðal annars í yfirlýsingu hans.
Aðalmeðferð í málinu er nú komin á dagskrá Héraðsdóms Reykjaness og reiknað er með að hún fari fram 2., 3., 4., 6., 9. og 10. nóvember.