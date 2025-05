GTA 6 velti Deadpool og Wolverine úr sessi

Á fyrsta sólarhringnum fóru áhorfstölur stiklunnar upp í 475 milljónir, á öllum efnisveitum.

Þetta segja forsvarsmenn Rockstar, í samtali við Hollywood Reporter, vera nýtt met og eiginlega rúst á gömlu meti stiklu Deadpool og Wolverine, sem fór í 365 milljónir áhorfa á fyrsta sólarhringnum.

Lagið Hot Together, eftir Pointer Sisters, var einnig í stiklunni en frá Spotify fengu blaðamenn HR þær upplýsingar að spilun á laginu hefði rokið upp um heil 182 þúsund prósent eftir að stiklan var fyrst birt.

Fyrsta stikla GTA 6 fór í 93 milljónir á fyrsta sólarhringnum.

Fimmti leikurinn í seríunni vinsælu kom fyrst út árið 2013 og þá á PlayStation 3. Hann hefur nokkrum sinnum verið endurgerður og uppfærður en Rockstar hefur malað gull á leiknum. Þó nokkur ár eru síðan hann varð arðvænasta skemmtanaafurð sögunnar.

Financial Times sagði frá því í desember að samkvæmt áætlunum Take Two, útgefanda GTA, yrðu tekjur af sölu leiksins og netspilun um 3,2 milljarðar dala. Það samsvarar um 412 milljörðum króna.

Sérfræðingar fyrirtækisins búast við því að fyrirtækið muni fá meira en milljarð dala með forsölu.

Hvað framleiðsla leiksins hefur kostað og mun kosta, auk auglýsingaherferðar og annars kostnaðar liggur ekki fyrir. Áætlanir hafa verið allt frá átta hundruð milljónum dala og upp í tvo milljarða.

Áætlað er að tekjurnar af GTA 5 frá því hann kom fyrst út, slagi í tíu milljarða dala.