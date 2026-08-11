Á næstu vikum hefst fyrsta námsár í Menntaskólanum í Reykjavík þar sem fyrsta árs nemar á málabraut fá ekki að læra fornmál, jafnvel þó þeir hyggi á áframhaldandi nám á fornmáladeild. Þetta er sorgleg staða og vísir að því sem varla er hægt að sjá sem annað en hægfara dauða einu fornmáladeildar íslensks menntaskóla og þar með klassískrar menntunar í landinu. Því miður virðist ástæðan helst vera metnaðarleysi skólayfirvalda gagnvart fornmálum og klassískri menntun og skilningsleysi á vægi þeirra og gildi fyrir samfélagið, sem er þróun sem við horfum upp á víðar um hinn vestræna heim.
Ekkert hefur heyrst frá menntayfirvöldum um málið og málflutning fyrir gildi og mikilvægi fornmála höfum við ekki heldur heyrt frá rektor skólans. Þvert á móti hefur hún reynt að mála það upp sem jákvæða þróun að nemendur sem hyggi sérstaklega á fornmálanám taki fleiri einingar í jarðfræði á fyrsta ári en fornmálum eða nokkurs konar málvísindum.
Um þá undarlegu framsetningu er varla hægt að eyða of mörgum orðum en þau lýsa því sem mig grunar að sé víðtækt vandamál meðal fólks í dag; við höfum glatað skilningnum á því hvað klassísk fræði hafa upp á að bjóða og erum orðin allt of drifin af tölfræði, mjög sýnilegum mælanlegum árangri og hagnýtingu alls náms. Í umræðu um latínunám hefur maður gjarnan fundið vanskilning fólks á fyrirbærinu og því er haldið fram að hér sé um einhverja ópraktískustu menntun að ræða sem hugsast gæti. Latínan er jú útdautt tungumál og hvaða not eru eiginlega af því að læra hana? Varla pantarðu þér kaffibolla neins staðar á latínu, nema kannski í besta falli í Vatíkaninu?
Þessi sömu rök mætti nota um kennslu flestra faga, til dæmis efnafræði í grunnskólum. Hvers vegna læra börn á grunnskólaaldri lotutöfluna, fjölda rafeinda á rafeindahvolfi mismunandi frumefna og hvaða efni geta bundist saman til að mynda ný? Ég efast um að nema örlítill hluti þeirra nemenda sem útskrifast úr grunnskólum landsins endi í störfum þar sem þeir þurfa að geta rifjað upp rafeindaskipan súrefnis. En auðvitað erum við öll sammála um gildi þessa fags; efnafræðin opnar nemendum það kerfi sem efnisheimurinn byggir á og verður þeim grunnur að fjölda annarra námsgreina, þjálfar huga þeirra í að greina það kerfi, hvað virkar innan þess og hvað ekki.
En þetta sama má segja um latínuna. Hún er það kerfi sem vestræn tungumál og menningarheimur byggir á. Með latínu- og fornfræðinámi opnast nemendum það kerfi sem okkar huglægi heimur byggir á; hún er lykill að stærstu tungumálum okkar heimshluta og það grunnkerfi sem okkar saga, listir og menning rammast innan.
Þessi rök virðast þó sjaldnast duga til að sannfæra fólk, hvað þá yfirvöld sem vilja byggja allar ákvarðanir sínar á ýtarlegum greiningum og gögnum. Ef menntayfirvöld vantar gögn og haldbær rök fyrir því að viðhalda einu fornmáladeild landsins með markvissum fjárstyrkjum og jafnvel að leggjast í átak við að endurreisa þær aðferðir sem þar hafa verið viðhafðar í fleiri skólum landsins, þá eru hér skýr rök í fjórum töluliðum, studd gögnum um kosti þess að stunda latínunám:
Fáar námsgreinar geta bent á eins skýr tengsl við það sem íslenskt menntakerfi vantar helst um þessar mundir; bættan lesskilning, orðaforða og rökhugsun. Sé hagnýting náms mælikvarðinn sem á að ráða öllu verðum við að lyfta latínunni og klassískri menntun upp aftur og endurreisa og útvíkka það námsframboð sem er í boði í þeim greinum á framhaldsskólastigi á Íslandi.
Menntamálaráðuneytið ætti að grípa inn í þessa óheillaþróun hjá MR og lýsa yfir skýrum stuðningi við deildina, að hún verði varin með auknum fjárveitingum og ráðast um leið í átak til að kynna grunnskólanemum betur hvað nám hennar feli raunverulega í sér. Kostnaðurinn við þetta ætti að vera smávægilegur miðað við þann skaða sem það mun valda ef rjúfa á aldagamla hefð við kennslu klassískra fræða á framhaldsskólastigi á Íslandi.
Höfundur er íslenskufræðingur og stúdent af málabraut Menntaskólans í Reykjavík.
[1] Árið 2024 birtist yfirgripsmikil rannsókn frá Háskólanum í Gent: https://users.ugent.be/~wduyck/articles/HauspieDuyckSchelfhoutVereeckJanseSzmalec2024.pdf; Í greininni The impact of learning Latin on school pupils: a review of existing data er svo farið yfir helstu rannsóknir sem hafa verið gerðar á áhrifum latínunáms: https://www.researchgate.net/publication/321084393_The_impact_of_learning_Latin_on_school_pupils_a_review_of_existing_data.
[2] Niðurstöður úr PISA 2022. https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2023/12/05/Nidurstodur-PISA-2022/.
[3] Á Norðurlöndunum lækkaði grunnfærni nemenda í lesskilningi um 3-8 prósentustig milli mælinga. https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i_53f23881-en.html.
[4] Gent-rannsóknin. https://users.ugent.be/~wduyck/articles/HauspieDuyckSchelfhoutVereeckJanseSzmalec2024.pdf
[5]
https://www.ets.org/content/dam/ets-india/pdfs/gre/gre-guide-table-3b.pdf.
[6]
https://www.ama-assn.org/medical-students/preparing-medical-school/which-undergrad-majors-are-best-med-school
[7]
https://www.theguardian.com/education/2025/jan/12/state-school-pupils-in-england-may-have-to-drop-gsce-latin-after-funding-pulled
[8]
https://www.gov.uk/government/news/thousands-more-students-to-learn-ancient-and-modern-languages
[9]
https://www.bbc.com/news/articles/c3d813v7ylxo; https://www.theguardian.com/education/2025/jan/12/axing-the-latin-excellence-scheme-a-classic-mistake
Elinóra Inga Sigurðardóttir skrifar
Andri Þorvarðarson skrifar
Halla Hrund Logadóttir skrifar
Guðmundur S. Johnsen skrifar
María Mist Þórs Sigursteinsdóttir skrifar
Óttar Kolbeinsson Proppé skrifar
Haukur Arnþórsson skrifar
Eydís Inga Valsdóttir skrifar
Theódór S. Halldórsson skrifar
Martha Árnadóttir skrifar
Ágústa Árnadóttir skrifar
Kristín María Birgisdóttir skrifar
Gunnar Örn Gunnarsson skrifar
Halldór Jörgen Olesen skrifar
Yngvi Ómar Sigrúnarson skrifar
Jón Þorsteinn Sigurðsson skrifar
Sævar Þór Jónsson skrifar
Jean-Rémi Chareyre skrifar
Gunnar Ármannsson skrifar
Margrét Guðmundsdóttir skrifar
Hnikarr Bjarmi Franklínsson skrifar
Sigvaldi Egill Lárusson skrifar
Finnur Ágúst Ingimundarson skrifar
Gísli Hjálmtýsson skrifar
Sigurður P. Sigmundsson skrifar
Haukur Logi Jóhannsson skrifar
Margrét Sveinsdóttir skrifar
Ásta Guðrún Helgadóttir skrifar
Halla Gunnarsdóttir,Jakob Tryggvason,Andri Reyr Haraldsson,Eiður Stefánsson,Gunnar Sigurðsson,Óskar Hafnfjörð Gunnarsson skrifar
Vilhelm Jónsson skrifar