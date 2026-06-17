Veggjakrotað með kandýfloss á sýningunni „Hæhóogjibbíjei” Freyja Þórisdóttir skrifar 17. júní 2026 10:11 Mynd af hluta af verkinu Hæhóogjibbíjei, hljóðritun af “Hæhóogjibbíjei" skrifað með candy flossi á vegg með ljósmyndum. Aðsend Það er úr mörgu að velja í miðborg Reykjavíkur í dag, þjóðhátíðardag Íslendinga, en í Marshall-húsinu úti á Granda verður opnuð sýningin „Hæhóogjibbíjei” klukkan fimm. Að baki sýningunni standa listakonan Elísa Þóreyjardóttir, tvíeykið í Gallerí Kichin og eigendur gallerísins Kling & Bang en nammitískubylgjur á íslenskum markaði voru meðal þess sem Elísa dró innblástur af við undirbúning sýningarinnar. Gallerí Kichin var stofnað af Skúla Thayer og Silju Rún Högnadóttur árið 2022 og í tilefni Listahátíðar Reykjavíkur bauð Kling & Bang þeim að vera með þeirra eigin sýningardagskrá í einu rými gallerísins. Myndin var tekin á síðustu opnun Gallerí Kichin þar sem Skúli klippti á borðann.Patrik Ontkovic „Af því að þetta er svaka prógramm hjá okkur þá fáum við bara tvo daga í uppsetningu á hverri sýningu, þannig að þetta er svolítil keyrsla,“ segir Skúli í samtali við fréttastofuna og bætir við að „við erum að halda sex sýningar á sjö vikum og í heildina verða fimmtíu og fjórir listamenn að sýna hjá okkur.“ Sýningartímabilið spannar sjö vikur og er þegar hafið „Fyrsta sýningin stóð bara yfir í tvo daga og svo eru hinar í, hvað er það, þetta er miðvikudagur til sunnudags, sem eru þá einhverjir nokkrir dagar og síðasta sýningin mun standa yfir aðeins lengur því þá erum við að bjóða fjörutíu og einum listamanni að sýna saman,“ segir Skúli. Galleríið Kling og Bang er til húsa úti á Granda en sýningarrýmið skiptist að sögn Skúla í tvennt og í því rými sem þau í gallerí Kichin eru ekki að sýna mun sýningarhópurinn Hinum megin vera með eina sýningu sem stendur yfir allan sýningartímann. „Við vorum aðallega bara að pæla í fólkinu og setja saman eitthvað myndlistarfólk sem okkur fannst spennandi að kannski sjá eitthvað samstarf hjá eða sýningu saman. Svo myndi ég segja að þrjár af þessum sex sýningum séu með þema. Mynd af “Gallerí Kichin” borðinu, dagskránni og gull skærunum sem eru notuð til að klippa á borða á opnunum.Aðsend Þá var fyrsta var svona „grand opening“ þema,“ útskýrir Skúli en klukkan 17:00 í kvöld verður einkasýningin „Hæhóogjibbíjei” eftir Elísu Þóreyjardóttur. Gallerí Kichin stofnaði Skúli ásamt Silju Rún Högnadóttur þegar þau voru samnemendur í Myndlist við Listaháskóla Íslands (LHÍ), það var árið 2022. „Ég er að stefna á að hafa þetta svona smá afmælisveislu lýðveldisins,“ segir Elísa í samtali við blaðamann Vísis. Hún bætir við að hún sé að vinna svolítið mikið með kandífloss og aðrar 17. júní kræsingar. „Ísland er svo mikið svona nammikrásarþjóð og ég held að það séu ekki mörg lönd sem eru með svona tískubylgjur í nammi heldur,“ segir hún og tekur sem dæmi tímabil þar sem framboð á piparhúðuðu og piparfylltu nammi snarókst. Gat ekki slitið augun af þeim „Kveikjan að þessari sýningu var líka svolítið svona partípinni sem Íslensk dreifing er að selja. Þeir eru svo glæsilegir og ég sá mynd af þeim og ég gat ekki annað en starað á þá í svona hálftíma eða eitthvað,“ segir hún frá en að partípinnarnir séu sleikjóar sem fást víða í vegasjoppum og búðum sem eigi að höfða til erlendra ferðamanna. Mynd af útskriftarverki Elísu, sem titlað er Gæra, sem var sýnt í Hafnarhúsinu í maí. Þar var hún klædd upp sem íslensk kind og útbjó brauðtertu með hrútspungum.Sisters Lumière Elísa, sem segist vinna mikið með menningararf í verkunum sínum, var önnum kafin undanfarnar vikur og mánuði við undirbúning en hún er einnig á sinni lokaönn í Myndlist við LHÍ. „Ég útskrifast núna bara á föstudaginn og var að sýna útskriftarverkið mitt í maí,“ segir hún og viðurkennir að hún hafi verið farin að finna fyrir þó nokkru stressi þegar leið að sýningunni. Opnun sýningarinnar verður sem fyrr nefnir klukkan 17:00 og verður boðið upp á andlitsmálningu og veitingar. Sýningin lokar svo klukkan 19:00 en hún stendur uppi þar til á sunnudaginn, 21. júní, en þá eru sumarsólstöður. Reykjavík Sýningar á Íslandi Listahátíð í Reykjavík Mest lesið Svaf til fóta eftir fyrstu sambandsslitin Lífið Flúði Pútín og þurfti svo að glíma við MAST Lífið Tónlistin bjargráð eftir erfiða kulnun Tónlist John Grant tók Eldborg með áhlaupi — en hjartað vann stríðið Gagnrýni Djömmuðu sem dauðasyndirnar sjö Lífið „Það reikna allir með að ég sé að nota þetta sem einhvern stökkpall“ Lífið Myndaveisla: Aldrei of gamall til að skella sér á bak Menning Sjötugar á TikTok og elska fíflaganginn Lífið „Okkur var nánast sópað út af dansgólfinu“ Lífið Hafþór Júlíus reynir að hafa uppi á manni Lífið Fleiri fréttir Myndaveisla: Aldrei of gamall til að skella sér á bak David Hockney er látinn Ný bók frá Kirkegaard 47 árum eftir dauða hans Pissaði fyrir framan fólk í sjö klukkutíma á dag Þorgerður Katrín og Sólveig Anna í þrumustuði í Þulu Metsöluhöfundur birtist óvænt á Ísafirði og áritaði bækur Marjane Satrapi er látin „úr sorg“ Natasha S. hlýtur Maístjörnuna Deilt um sýningu Bjarkar: „Asnalega uppsett og kostnaðarsamt prump“ Samfélag í bleyti framlag Íslands á Feneyjartvíæringnum í arkitektúr Aðalsteinn Bergdal er látinn Jónmundur bæjarlistamaður Garðabæjar 2026 Stóri skandallinn, óvæntir sigurvegarar og ótvíræð taplið Óresteia og Lína sigursælust á Grímunni Fjörður og mynd um áhrif innrásar Rússa verðlaunuð í Cannes „Þetta parísarhjól sökkar“ Tónlistariðnaðurinn mikið til „klám og rúnk“ Lætur Parkinson ekki lengur stöðva sig Borgin vill breyta Ingólfstorgi í sumarmarkað: „Eins og þruma úr heiðskíru lofti“ Tíminn stóð í stað í bílveltunni Sjóðheitir listamenn í eina litríka sæng Benedict snýr aftur í Þjóðleikhúsið og Óresteia í útrás Heiðra Sigrúnu Eldjárn með sérstöku brunnloki í Lækjargötu Myndlistarkonan Rúna er látin Netflix setti leikárið í Borgó í uppnám Sjá meira