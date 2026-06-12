Brennivín hlaut gullverðlaun Magnús Jochum Pálsson skrifar 12. júní 2026 14:37 Eimingarmeistarinn Úlfur Árdal með Brennivín frá Kveldúlfi distillery. Jólabrennivín frá Kveldúlfs Distillery hlaut gullverðlaun á alþjóðlegu vínkeppninni International Wine & Spirit Competition (IWSC). Verðlaunin staðfesti sterka stöðu brennivíns á alþjóðavettvangi og sýni að íslenskt handverk eigi fullt erindi meðal fremstu framleiðenda heims. IWSC hefur verið haldin frá árinu 1969 og er talin meðal virtustu alþjóðlegu keppna á sviði vína og sterkra drykkja. Á hverju ári eru þúsundir vara frá framleiðendum um allan heim metnar af sérfræðingum greinarinnar í blindsmakki þar sem bragð, gæði, jafnvægi og karakter ráða úrslitum. Jólabrennivínið hlaut 95 stig. „IWSC er ein virtasta fagkeppni heims fyrir sterk vín og þar eru vörur metnar í blindsmakki af reynslumiklum sérfræðingum. Þess vegna er sérstaklega ánægjulegt að sjá Brennivín fá svo sterka viðurkenningu. Brennivínið okkar fékk 95 stig, sem er með því hæsta sem maður sér í svona keppni. Þessi verðlaun eru frábær viðurkenning á því handverki, metnaði og þróunarstarfi sem liggur að baki framleiðslunni í dag,“ segir Úlfar Árdal, eimingarmeistari hjá Kveldúlfi Distillery. Gullverðlaunin komu fyrir Jólabrennivín frá árinu 2025 sem hlaut 95 stig í keppninni. „Sýna þessar niðurstöður styrk Brennivíns sem vörumerkis og hversu stórkostlegan vökva flöskurnar frá okkur hafa að geyma,“ segir Úlfar. Brennivín hefur verið hluti af íslenskri matar- og drykkjarmenningu frá árinu 1935 og því fylgt Íslendingum í rúm níutíu ár við stór og smá tilefni. Brennivín í útrás „Erlendis vekja svona verðlaun töluverða athygli. Við höfum í rúman áratug verið í útflutningi til Bandaríkjanna og vinsældir Brennivíns sívaxandi vestanhafs. Líkt og með annan útflutning til Bandaríkjanna var mikil óvissa varðandi hækkandi tolla, en það fór betur en á horfðist og árið fer virkilega vel af stað,“ segir Úlfar. Hann segir brugghúsið munu á næstunni stækka vöruúrval sitt í Bandaríkjunum og níutíu ára afmælisútgáfan af Brennivíni verði þar gefin út í takmörkuðu magni. Íslenskt brennivín er allra meina bót. „Það er ótrúlega skemmtileg tilfinning að labba inná flottustu kokteilbarina til dæmis á Manhattan og sjá Brennivínið okkar uppí hillu og á kokteilaseðlum, það vissulega fyllir mann stolti,“ segir Úlfar. Hann segir sömuleiðis ánægjulegt að fylgjast með hvernig Brennivín hefur á undanförnum árum fundið sér nýjan sess í íslenskri kokteilamenningu. „Fremstu kokteilbarþjónar landsins hafa í auknum mæli tekið Brennivín upp á arma sína sem fjölhæft og spennandi hráefni sem getur komið í stað annarra tærra sterkvína í fjölmörgum klassískum kokteilum. Sú þróun hefur kynnt Brennivín fyrir nýjum hópi neytenda og sýnt að þótt vörumerkið byggi á nær aldarlangri sögu þá á það ekki síður heima í nútíma drykkjarmenningu,“ segir Úlfar. Áfengi Drykkir Mest lesið David Hockney er látinn Menning Ósk um öfgafulla ást og bæling í bakherbergjunum Gagnrýni Stærstu rauðu flöggin á stefnumótaforritum Lífið Hefur þegar fengið starfstilboð Lífið Fann ástina í örmum snyrtifræðings frá Staffordshire Bíó og sjónvarp Mig langaði til að öskra: „Ég skal segja allt af létta!“ Gagnrýni Allt að 200 ára veggjakrot fannst við framkvæmdir Lífið Marteinn Helgi Sigurðsson er látinn Lífið Harbour rýfur þögnina Bíó og sjónvarp Glansandi hár er nýi lúxusinn – af hverju eru allir að tala um „Gloss Hair“? Lífið samstarf Fleiri fréttir Íslenskt brennivín hlaut gullverðlaun Sjá meira