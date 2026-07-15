Stærsti matarviðburður landsins, Götubitahátíðin, snýr aftur á sinn stað um helgina en líkt og síðustu ár fer hátíðin fram í Hljómskálagarðinum í Reykjavík. Á sunnudaginn verður svo tilkynnt hver stóð uppi sem sigurvegari árlegu keppninnar um Besta götubita Íslands.
Yfir fjörutíu matarvagnar og sölubásar koma saman á hátíðinni dagana 17.–19. júlí næstkomandi og bjóða gestum upp á fjölbreyttan götumat frá öllum heimshornum. Er þetta meðal þess sem fram kemur í tilkynningu forsvarsmanna hátíðarinnar. Þar segir einnig að hátíðin hafi vaxið hratt undanfarin ár og að ríflega 100 þúsund gestir hafi mætt á hátíðina í fyrra.
„Götubitahátíðin snýst um að leiða fólk saman í fallegu umhverfi og gefa gestum tækifæri til að upplifa eitthvað nýtt og spennandi og smakka það besta sem íslensk götubitamenning hefur upp á að bjóða,“ er haft eftir aðstandendum hátíðarinnar.
Einn af hápunktum helgarinnar verður keppnin um Besta götubita Íslands, sem haldin er í samstarfi við European Street Food Awards. Gestir geta kosið sinn uppáhaldsgötubita og sérstök dómnefnd metur framlög keppenda.
Úrslitin verða kynnt sunnudaginn 19. júlí kl. 17:00. Sigurvegarinn að keppir fyrir hönd Íslands í lokakeppni European Street Food Awards í Evrópu í lok september en í fyrra var það fólkið á bak við mexíkóska matarvagninn The Food Truck sem landaði fyrsta sætinu.