Íslenskur bakari sem saknar þess að mæta á viðburði á borð við köku-pálínuboð frá því að hún bjó erlendis ákvað í sumar að grípa til sinna ráða og skipulagði svokallað „mega-pálínuboð“. Þrátt fyrir að ekki hafi ræst úr veðrinu rættist svo sannarlega úr boðinu en það var haldið í Laugardalnum frá klukkan 14:00 til 16:00 í dag.
„Það byrjaði að mæta fólk svona um klukkan 13:30 með kökurnar sínar og tók mjög vel í þetta, fannst æðislegt að þetta væri að gerast hérna uppi í Laugardalnum,“ segir Aðalheiður Dögg Reynisdóttir, bakari og nú einnig pálínuboðsskipuleggjandi.
Hún viðurkennir að það hafi örlað á eilitlum áhyggjum af verri mætingu vegna veðurs en ella en svo hafi hún farið langt fram úr hennar væntingum. Viðburðinn skipulagði hún að fyrirmynd þeirra sem hún hafði sjálf sótt reglulega þegar hún bjó og starfaði í Danmörku.
Fólki var boðið að mæta svo lengi sem það kæmi með köku meðferðis, að undanskildum börnum undir tíu ára aldri sem máttu mæta tómhent.
„Það komu örugglega um svona níutíu manns, sem var náttúrulega bara geggjað og maður var náttúrulega smá svona efins út af því að veðrið var kannski ekki búið að vera að leika við mann,“ segir Aðalheiður í samtali við blaðamann og bætir við „en þetta er náttúrulega bara íslenska sumarið.“
Fólk hafi aldeilis ekki látið smá rigningarúða stöðva gleðina og mættu margir með teppi og útilegustóla. Aðalheiður hafði fyrst gert tilraun til þess að fá styrk hjá borginni til viðburðarhaldsins en segir mikla umsókn í það. Hún hafi því slegið til að skipuleggja boðið ein og óstudd.
„Ég sem betur fer fékk aðstoð við að redda mér með borðum og var síðan með hnífa og svo kom fólk með einmitt kökurnar sínar og teppi eða garðstóla og sat hérna og bara spjallaði og naut sín í botn,“ segir hún og bætir við að hún sjái fram á að halda fleiri slík boð.
„Þetta var bara æðislegt, fólk kom með æðislegar kökur og ég held að þetta verði vonandi eitthvað sem gerist aftur að ári.“
Að sjálfsögðu mætti hún sjálf með köku en fyrir valinu varð suðræn súkkulaðikaka.
„Ég sem sagt henti í súkkulaðiköku sem var með ástaraldin og síðan svona pralínmús inni. Mér finnst svo gott að hafa eitthvað svona súrt og suðrænt, hún alveg sló í gegn,“ segir Aðalheiður.
Líkt og fyrr segir voru ríflega níutíu manns sem lögðu leið sína í Laugardalinn en boðið var haldið á grasfleti sem er við grasagarðinn. Aðalheiður segist vera mjög þakklát öllum þeim sem kíktu í Laugardalinn.
„Fólk gat fengið sér aðra umferð og bara alls konar, bæði marengstertur og skúffukökur og bananakökur og það var ein sem var með sko geitaost og karamelliseraðan lauk. Það var bara allt til.“