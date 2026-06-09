Hræsni siðferðisriddara

Flestir en langt frá því allir eru einhuga um að þeim sem hefur verið synjað um dvalarleyfi á íslandi verði gert að yfirgefa landið.
Algengast er að fólk sem fær synjun um dvalarleyfi virði þá niðurstöðu stjórnvalda og fari annað hvort sjálfviljugir af landi brott eða þiggi aðstoð yfirvalda til þess. Samkvæmt frumvarpi dómsmálaráðherra um brottfararstöð er gert ráð fyrir að í þeim undantekningar tilvikum þar sem fólk sýnir engan samstarfsvilja og vægari úrræði hafa ekki dugað, verði það fólk vistað í sérstakri brottfararstöð.
Brottfararstöðin yrði betra og vægara úrræði en það sem fjölskyldur sem neyta að yfirgefa landið búa við nú. Í dag eru fullorðnir sem neita að yfirgefa landið eftir synjun um dvalarleyfi og sýna ekki samstarfsvilja vistaðir í gæsluvarðhaldi. Ef börn eru með þeim í för eru þau vistuð í úrræðum á vegum barnaverndaryfirvalda, fjarri foreldrum.
Með tilkomu fjölskylduúrræðis í brottfararstöð er komið í veg fyrir að fjölskyldur í þessum aðstæðum verði aðskildar. Í brottfararstöð geta fjölskyldur dvalið saman fram að brottför og börn verða ekki á neinum tímapunkti aðskilin frá foreldrum sínum.
Það er erfitt að fylgjast með málflutningi samtaka og þingmanna sem beita sér gegn því að gefa börnum kost á því að dvelja með foreldrum sínum í brottfararstöð skömmu áður en þau fara úr landi. Sá málflutningur tekur er varla með hagsmuni barnanna í huga? Er sem sagt betra að halda áfram núverandi fyrirkomulagi og aðskilja börn frá öðrum fjölskyldumeðlimum og láta þau dvelja á vegum barnaverndaryfirvalda fjarri foreldrum?
Það er ljóst að sum þeirra samtaka sem lita það afar dökkum litum að gefa börnum kost á að dvelja með foreldrum sínum í brottfararstöð eru, einfaldlega alfarið á móti því að komið verði á skýrri stjórn og skilvirkni á landamærunum. Þeirra á meðal eru samtökin No Borders og Solaris.
Það er miður að nokkrir þingmenn taki undir þennan málflutning. Taki undir upphrópanir um að það standi til að svipta börn frelsi sínu og reyni þannig að slá sig til siðferðisriddara.
Það er eitthvað annað en hagur barna sem ræður för þegar málflutningurinn er á þessu plani.
Höfundur er þingmaður Flokks fólksins.
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