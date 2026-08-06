Hinir miklu alvitringar

Sjálfskipaðir alvitringar flykkjast nú á ritvöllinn og hlaðvörpin, fylla samfélagsmiðla af hinum eina sanna sannleik sem þau hafa kokkað upp undir höfuðleðrinu. Þau stofna heilu samtökin, búin að sameinast um heilaþvottinn eingöngu til að fá þig til að krossa við af eða á, nei eða já þann 29.ágúst.
Kannski er það bara ég, en ég treysti ekki fólki sem er sannfært um að það viti allt betur en aðrir, að þau séu það ofboðslega gáfuð og rammskyggn að þau geti séð fyrir nákvæmlega afleiðingar eftir kosningarnar, hvort heldur við segjum já eða nei, viti nákvæmlega hvernig samingurinn muni líta út ef við segjum já og göngum til samninga, eða viti nákvæmlega hvað gerist ef við segjum nei, og að við hin, meirihlutinn, sem augljóslega þarf að mata af heilafrumum alvitringanna væru best borgið undir ægivaldi gáfnafars þeirra.
Virðing fyrir lýðræðinu stendur samhliða virðingu fyrir skoðunum annarra. Ég er löngu búinn að ákveða hvað ég ætla að kjósa. Sú ákvörðun kemur innan frá. Góð rök hafa komið beggja vegna borðsins en það sem ég á erfitt með er þegar fólk hreinlega lýgur, samanber sú lygi að það kjósa Já við að ganga til samninga þýði Já við Evrópusambandinu, eða að við missum fullveldi ef svo færi að við gengum í Evrópusambandið. Það er hreinlega ekki rétt. Öll ríki innan Evrópusambandsins eru fullvalda.
Þetta er lágtíðni, pirrandi hávaði frá fólki sem eru sömu einstaklingarnir og finna að öllu þegar kemur að hvar Ísland er statt á hverjum tíma, burt séð frá hvaða flokkur eða fólk er við völd, eða hvað er gert. Ef fólk er hrætt við ímyndaðar breytingar sem kæmu mögulega með inngöngu í Evrópusambandið ætti það kannski að hætta að tuða yfir öllu sem er verið að reyna gera hér og nú, og kannski leggja fram hjálparhönd. Gera gagn, og kannski spyrja sig afhverju það er raunverulega hrætt við að gera samning?
Leitt að segja þér það kæri alvitringur, en þú veist ekki allt betur.
Höfundur er verkefnastjóri á Heilbrigðisvísindasviði HÍ og meðstofnandi Revolníu.
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