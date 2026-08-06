Af hverju ég kýs Já 29. ágúst

Ég hef búið í Danmörku í 8 ár. Ég borga 2,32% vexti af húsnæðisláni mínu í dag, og fimm árin þar á undan borgaði ég neikvæða vexti upp á 0,04% og það var ekkert neyðarúrræði. Ég hef aðgang að afborgunarlausum lánum, breytilegum vöxtum til 1, 3 eða 5 ára, föstum vöxtum til 30 ára, og lánamarkaði þar sem tugir stofnana keppa um viðskipti mín. Ekkert af þessu er í boði á Íslandi og sumt af þessu kann að hljóma ótrúlegt á Íslandi. En þetta er ekki skoðun, þetta er reynsla. Og þetta er ein ástæða þess að ég kýs Já þann 29. ágúst.
Stýrivextir Seðlabanka Íslands eru 7,75%. Stýrivextir Seðlabanka Evrópu eru 2,25%. Munurinn er rúmlega fimm prósentustig. Þetta er ekki tímabundið ástand. Verðbólga á Íslandi hefur verið yfir markmiði Seðlabankans í fimm ár samfleytt.
Á evrusvæðinu er verðbólga 2,9%. Á Íslandi er hún 5,3%. Þegar því er haldið fram að lágir evrópskir vextir séu „birtingarmynd stöðnunar" þá er svarið einfalt: 0,4% hagvöxtur á evrusvæðinu á öðrum ársfjórðungi 2026 — umfram spár — er ekki stöðnun. Og 5,3% verðbólga á Íslandi er ekki stöðugleiki.
Og hér er atriðið sem sumir vilja ekki ræða: Hagvöxtur á Íslandi var 0,5% árið 2024 og 1,3% árið 2025. Spár Alþjóðagjaldeyrissjóðsins fyrir 2026 eru 1,8%. Á evrusvæðinu er spáð 1,3% hagvexti 2026. Munurinn er nánast enginn, en Ísland er með 7,75% stýrivexti og 5,3% verðbólgu fyrir þennan svipaða hagvöxt. Evrusvæðið er með 2,25% stýrivexti og 2,9% verðbólgu. Það kostar okkur þrefalt meira að ná svipuðum árangri.
Raunverulegur vaxtamunur íbúðalána er um 2,5 prósentustig. Samkvæmt útreikningum þýðir það að evrópskur lántakandi greiðir um 22% minna af húsnæðisláni sínu yfir 25 ár en íslenskur lántakandi. Þetta er ekki smámál — þetta er milljónir króna á hverju heimili.
En vaxtamunurinn er ekki einu sinni stærsta vandamálið. Það er verðtryggingin.
Á Íslandi hækkar höfuðstóll húsnæðislána með verðbólgu. Þetta þýðir að þegar verðbólga er 5,3% hækkar skuldin um 5,3% á ári ofan á vextina. Eftir tíu ár er 50 milljóna króna lán orðið 85 milljóna króna lán. Þetta kerfi er óþekkt í Evrópu. Enginn Dani, Þjóðverji eða Finni borgar verðtryggð lán. Höfuðstóll þeirra lána stendur í stað eða lækkar.
Verðtryggingin var tekin upp árið 1979 sem tímabundið neyðarúrræði. Fjörutíu og sjö árum síðar er hún enn til staðar. Hún er enn „tímabundin." Og hún kostar íslensk heimili hundruð milljóna króna á æviskeiði þeirra.
Á Íslandi ráða þrír bankar lánamarkaðinum nánast einir. Evrópskir bankar mega starfa hér í gegnum EES en enginn gerir það. Krónan fælir þá frá: gjaldmiðlaáhættan er of mikil, markaðurinn of lítill, og verðtryggingarkerfið of framandi. Niðurstaðan er fákeppni þar sem allir bjóða sömu kjör og lántakendur borga reikninginn.
Í Danmörku keppa Realkredit Danmark, Nykredit, Totalkredit, Nordea Kredit og Jyske Realkredit um viðskipti mín. Þau bjóða afborgunarlaus lán, fasta vexti til 30 ára, breytilega vexti, og alls konar blöndur. Þetta er samkeppni og samkeppni þýðir betri kjör.
Gjaldmiðlaáhættuálagið bætir 1,5 til 2,5 prósentustigum ofan á alla vexti á Íslandi. Þetta er „verðið" sem Íslendingar borga fyrir eigin gjaldmiðil, gjaldmiðil sem er of lítill og of sveiflukenndur til að laða að erlenda fjárfesta án álags.
Íslenskir lífeyrissjóðir eiga eignir sem nema 200% af vergri landsframleiðslu. Þeir þurfa 3,5% raunávöxtun á ári, krafa sem hefur verið óbreytt frá 1998. Þetta þýðir að sjóðirnir ÞURFA háa vexti til að standa við loforð sín.
En sjóðirnir eru orðnir of stórir fyrir íslenskan markað. Þeir eiga þegar stóran hluta margra skráðra fyrirtækja á Íslandi. Þeir þurfa fjárfestingarmöguleika sem íslenskt hagkerfi getur ekki boðið. ESB-aðild og evran myndu opna evrópska skuldabréfamarkaðinn, stærsta skuldabréfamarkað í heimi, fyrir íslenskum lífeyrissjóðum án gjaldmiðlaáhættu.
Sumir segja: „Við höfum þegar markaðsaðgang í gegnum EES." Þetta er rétt. En EES-samningurinn þýðir líka að Ísland innleiðir stóran hluta af löggjöf ESB sem varðar innri markaðinn, án þess að hafa nokkuð um hana að segja.
Enginn íslenskur þingmaður situr á Evrópuþinginu. Enginn íslenskur ráðherra situr í ráðherraráðinu. Ísland hefur aldrei beitt synjunarrétti sínum í EES, vegna þess að ef svo færi, gæti ESB lokað á viðkomandi hluta innri markaðarins, og það vill enginn á Íslandi.
Þetta er það versta úr báðum heimum: við fylgjum reglunum en höfum ekkert um þær að segja. ESB-aðild myndi gefa okkur atkvæðisrétt, sæti við borðið þar sem reglurnar eru settar.
Finnland er nefnt sem dæmi um hversu slæm ESB-aðild sé. En hvað segja Finnar sjálfir? Samkvæmt Eurobarometer 105 (vor 2026):
Ef ESB-aðild væri jafn hörmuleg og haldið er fram, af hverju vilja 79% Finna halda henni? Af hverju er enginn finnskur stjórnmálaflokkur með það á stefnuskrá sinni að ganga úr ESB?
Þjóðaratkvæðagreiðslan 29. ágúst er ekki atkvæðagreiðsla um inngöngu í ESB. Hún er atkvæðagreiðsla um hvort viðræður hefjist á ný. Ef niðurstaðan verður Já, þá fáum við samning á borðið. Þá fer af staðf önnur þjóðaratkvæðagreiðsla um hvort við samþykkjum hann eða ekki.
Einhverjir segja að viðræður séu tilgangslausar vegna þess að við vitum þegar hvað ESB-aðild þýðir. En á sama tíma segja þeir að við vitum ekki nóg til að taka ákvörðun. Þetta tvennt fer ekki saman.
Viðræður þýða upplýsingar. Upplýsingar þýða betri ákvörðun. Og betri ákvörðun er alltaf í þágu þjóðarinnar, hvort sem niðurstaðan verður Já eða Nei í seinni atkvæðagreiðslunni.
Í 82 ár hefur Sjálfstæðisflokkurinn setið í ríkisstjórn í um 70 þeirra. Í áratugi hefur kvótakerfið styrkt fáa á kostnað margra. Í áratugi hefur verðtryggingin aukið skuldir heimila. Í áratugi hafa þrír bankar haft fákeppni á lánamarkaði. Og í áratugi hefur „fullveldi" verið notað sem röksemd gegn breytingum sem gætu raskað þessu jafnvægi.
Þeir sem hagnast mest af núverandi kerfi, kvótaeigendur, bankar, leigufélög og margir aðrir, eru þeir sömu og berjast harðast gegn ESB-aðild. Það er ekki tilviljun.
Ég kýs Já vegna þess að ég hef séð hvað er mögulegt. Ég hef séð 2,32% vexti. Ég hef séð afborgunarlaus lán. Ég hef séð samkeppni á lánamarkaði. Ég hef séð 2% verðbólgu. Og ég hef séð að þetta eru ekki töfrar, þetta er kerfi sem virkar.
Spurningin 29. ágúst er einföld: Viljum við halda áfram óbreyttu ástandi, ástandi sem er löngu orðið fullreynt, eða viljum við sjá hvað er í boði og kanna tækifæri Íslands?
Ég kýs Já til að Sjá.
Höfundur er sérfræðingur í samstarfi og rekur Verðbólguvaktina (verdbolga.net).
Kristín María Birgisdóttir skrifar
Gunnar Örn Gunnarsson skrifar
Halldór Jörgen Olesen skrifar
Yngvi Ómar Sigrúnarson skrifar
Jón Þorsteinn Sigurðsson skrifar
Sævar Þór Jónsson skrifar
Jean-Rémi Chareyre skrifar
Gunnar Ármannsson skrifar
Margrét Guðmundsdóttir skrifar
Hnikarr Bjarmi Franklínsson skrifar
Sigvaldi Egill Lárusson skrifar
Finnur Ágúst Ingimundarson skrifar
Gísli Hjálmtýsson skrifar
Sigurður P. Sigmundsson skrifar
Haukur Logi Jóhannsson skrifar
Margrét Sveinsdóttir skrifar
Ásta Guðrún Helgadóttir skrifar
Halla Gunnarsdóttir,Jakob Tryggvason,Andri Reyr Haraldsson,Eiður Stefánsson,Gunnar Sigurðsson,Óskar Hafnfjörð Gunnarsson skrifar
Vilhelm Jónsson skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Þórður Snær Júlíusson skrifar
Eiríkur Ragnarsson skrifar
Gunnar Björgvinsson skrifar
Sigurður Kári Kristjánsson skrifar
Jóhann Páll Jóhannsson skrifar
Jón Pétur Zimsen skrifar
Guðmundur Edgarsson skrifar
Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar
Elí Hörpu- og Önundarbur,Bashar Murad skrifar
Hjálmar Bogi Hafliðason skrifar