Skoðun

Ferða­þjónusta fatlaðra

Atli Már Haraldsson Zebitz skrifar

Það stendur í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks að fatlað fólk eigi að njóta sömu mannréttinda og aðrir óháð þjónustuþörf því miður geri fatlað fólk það ekki.

Þar sem ferðaþjónusta fatlaðra er svæðisbundin og tilheyrir hverju sveitarfélagi fyrir sig þar sem fatlaðir búa. Ef ríkið myndi taka við pakkanum væru meiri líkur á að það væri hægt að gera kröfur um að ferðaþjónusta fatlaðra myndi ganga hvert sem landið liggur.

En þörf er þá á að skipuleggja ferð með löngum fyrirvara.

En ef það væri skipulögð ferð innan bæjar er möguleiki að gera það með mun minni fyrirvara.

Höfundur er baráttumaður fyrir réttindum fatlaðra. 

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