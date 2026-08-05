Meira en Kaupmannahafnarskilyrðin Erna Bjarnadóttir skrifar 5. ágúst 2026 09:17 Í grein sem birtist á Vísi 4. ágúst undir yfirskriftinni „Aðlögun að hverju? Staða Íslands í aðildarferli Evrópusambandsins“ fjallar Ásta Guðrún Helgadóttir um aðildarferli Íslands að Evrópusambandinu. Hún bendir á að Ísland hafi þegar uppfyllt Kaupmannahafnarskilyrðin þegar sótt var um aðild og að IPA-styrkir hafi hér farið til annarra verkefna en uppbyggingar lýðræðis og réttarríkis. Til að fá heildarmynd af aðildarferlinu þarf þó einnig að skoða það sem tekur við þegar Kaupmannahafnarskilyrðunum hefur verið fullnægt. Ísland er að mörgu leyti frávikstilvik í stækkunarferli Evrópusambandsins. Landið uppfyllir Kaupmannahafnarskilyrðin, hefur í gegnum EES þegar innleitt stóran hluta þess regluverks Evrópusambandsins sem lýtur að innri markaðnum og yrði fyrsta umsóknarríkið frá stækkun Evrópusambandsins árið 1995 sem gengi inn í sambandið sem nettógreiðandi en ekki nettóþegi. Af þessum sökum var eðlilegt að IPA-styrkir til Íslands væru annars eðlis en styrkir til ríkja sem enn glíma við grundvallarkröfur um lýðræði, réttarríki og stjórnsýslu. Þetta endurspeglar einfaldlega að Ísland uppfyllti Kaupmannahafnarskilyrðin áður en sótt var um aðild. „Acquis“ er meira en tilskipanir og reglugerðir Í umræðunni er oft látið eins og acquiscommunautaire sé einfaldlega safn reglugerða og tilskipana Evrópusambandsins. Svo er ekki. Hugtakið nær til allra þeirra réttinda og skyldna sem aðildarríki Evrópusambandsins skuldbinda sig til að virða. Þar undir falla meðal annars stofnsáttmálar sambandsins, afleidd löggjöf, dómaframkvæmd Evrópudómstólsins, alþjóðasamningar sem Evrópusambandið hefur gert og þær meginreglur og stjórnsýsluframkvæmd sem mótast hafa innan sambandsins. Rýniferlið snerist því ekki einungis um að bera saman íslensk lög við einstakar reglugerðir eða tilskipanir. Verkefnið var að meta að hvaða marki íslensk löggjöf, stjórnsýsla og stofnanir væru í samræmi við acquis í hverjum samningskafla fyrir sig og hvaða breytingar þyrfti að gera áður en unnt yrði að ljúka viðræðum um viðkomandi kafla. Þess vegna fól rýniferlið ekki aðeins í sér samanburð við einstakar reglugerðir og tilskipanir heldur heildarmat á því hvort umsóknarríkið væri reiðubúið til að axla skuldbindingar aðildar. Kaupmannahafnarskilyrðin eru upphafið en ekki endapunkturinn Kaupmannahafnarskilyrðin eru grundvallarforsenda aðildar að Evrópusambandinu. Umsóknarríki verður að sýna fram á að það búi við stöðugt lýðræði, réttarríki, virðingu fyrir mannréttindum og virkt markaðshagkerfi áður en eiginlegar aðildarviðræður geta hafist. Þegar þeirri kröfu hefur verið fullnægt lýkur ferlinu hins vegar ekki. Þvert á móti tekur þá við sá hluti aðildarferlisins sem felur í sér rýni á löggjöf og stjórnsýslu umsóknarríkisins. Í þeirri rýni ber framkvæmdastjórn Evrópusambandsins löggjöf, stjórnsýslu og stofnanaramma umsóknarríkisins saman við acquiscommunautaire, metur hvar samræmi er fyrir hendi og hvar breytinga er þörf. Á grundvelli þeirrar vinnu eru ákveðin opnunarskilyrði einstakra samningskafla og síðar lokunarskilyrði sem þarf að uppfylla áður en viðræðum um hvern kafla verður lokið. Það var þetta stig aðildarferlisins sem Ísland stóð frammi fyrir á árunum 2010–2013. Sérstaða Íslands fólst ekki í því að vera undanþegið þessu ferli heldur í því að geta hafið það frá annarri stöðu en flest önnur núverandi umsóknarríki. IPA-styrkir og samanburður við önnur umsóknarríki Þau umsóknarríki sem oftast eru nefnd til samanburðar við Ísland eru enn að vinna að því að uppfylla Kaupmannahafnarskilyrðin og eru því ekki samanburðarhæf við Ísland að þessu leyti. IPA-styrkir í þessum ríkjum beinast eðlilega að því að styðja við uppbyggingu lýðræðis, réttarríkis og stjórnsýslu þannig að þau geti uppfyllt grunnskilyrði aðildar. Að uppfylltum Kaupmannahafnarskilyrðunum standa þessi ríki hins vegar frammi fyrir sama stigi aðildarferlisins og Ísland stóð frammi fyrir á árunum 2010–2013. Þá hefst rýni á löggjöf og stjórnsýslu umsóknarríkisins, metið er hvort skilyrði séu til að opna einstaka samningskafla og síðar hvort þeim verði lokað á grundvelli þess að umsóknarríkið uppfylli þær kröfur sem gerðar eru til aðildar á hverju málefnasviði. IPA-styrkirnir endurspegla annars vegar að Ísland þurfti ekki að verja fjármunum til að uppfylla Kaupmannahafnarskilyrðin og hins vegar að undirbúa stjórnsýsluna fyrir það aðildarferli sem tók við, meðal annars með eflingu þýðingamiðstöðvar, þróun tölfræðivinnslu Hagstofunnar og endurnýjun tollakerfis. Þeir gefa hins vegar ekki tilefni til þeirrar ályktunar að Ísland hafi verið undanþegið rýniferlinu, opnunar- og lokunarskilyrðum samningskafla eða samræmismati við acquiscommunautaire. Raunar má færa rök fyrir því að verkefni á borð við eflingu þýðingamiðstöðvar, endurnýjun tollakerfis og önnur stjórnsýsluverkefni hafi verið hluti af undirbúningi Íslands fyrir þetta næsta stig aðildarferlisins. Þau voru því ekki andstæða þess ferlis heldur þáttur í því. Eftir Kaupmannahafnarskilyrðin Ísland uppfyllti Kaupmannahafnarskilyrðin þegar sótt var um aðild að Evrópusambandinu árið 2009. Þar með hafði Ísland uppfyllt þær grundvallarforsendur sem Evrópusambandið gerir áður en eiginlegar aðildarviðræður geta hafist. Frá þeim tímapunkti snerust viðræðurnar um það mats- og samningsferli sem lýst hefur verið hér að framan. Af þeirri ástæðu verður ekki dregin sú ályktun af því hvernig IPA-styrkir voru nýttir hér á landi að aðildarferli Íslands hafi verið í eðli sínu frábrugðið því sem önnur umsóknarríki standa frammi fyrir þegar þau hafa uppfyllt Kaupmannahafnarskilyrðin. Munurinn fólst í upphafsstöðu Íslands en ekki í eðli aðildarviðræðnanna. Höfundur er hagfræðingur. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Skoðun: Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Evrópusambandið Danmörk Mest lesið Yfir 2.000 til 3000 milljarða tap á 15 - 17 árum – og enginn ber ábyrgð Sigurður Sigurðsson Skoðun Að kveðja verðtrygginguna: Stærsta kjarabót sem íslensk heimili geta fengið Sveinn Atli Gunnarsson Skoðun Reykjavík er frjáls Björg Magnúsdóttir Skoðun Sumarhátíðir, rándýrir vextir og óopnað umslag Pétur Marteinsson Skoðun Tafla á villigötum Gauti Eggertsson Skoðun Hver þorir næst? Knútur Emil Jónasson,Dagmar Ýr Stefánsdóttir,Hermann Ingi Gunnarsson,Unnur Brá Konráðsdóttir,Jóhanna Hreinsdóttir,Ásta Stefánsdóttir,Aldís Hafsteinsdóttir,Bergþór Bjarnason,Haraldur Þór Jónsson Skoðun Er það hræðsla að segja nei? Hnikarr Bjarmi Franklínsson Skoðun Hvað er mikilvægast? Jónas Hagan Guðmundsson Skoðun Orð skipta máli Birgitta Þorsteinsdóttir Skoðun Aðlögun að hverju? Staða Íslands í aðildarferli Evrópusambandsins Ásta Guðrún Helgadóttir Skoðun Skoðun Skoðun Meira en Kaupmannahafnarskilyrðin Erna Bjarnadóttir skrifar Skoðun Þegar nýbakaðir foreldrar lenda á vegg Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun Er það hræðsla að segja nei? Hnikarr Bjarmi Franklínsson skrifar Skoðun Hvað er mikilvægast? Jónas Hagan Guðmundsson skrifar Skoðun Yfir 2.000 til 3000 milljarða tap á 15 - 17 árum – og enginn ber ábyrgð Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Reykjavík er frjáls Björg Magnúsdóttir skrifar Skoðun Að kveðja verðtrygginguna: Stærsta kjarabót sem íslensk heimili geta fengið Sveinn Atli Gunnarsson skrifar Skoðun Sumarhátíðir, rándýrir vextir og óopnað umslag Pétur Marteinsson skrifar Skoðun Innan ESB „mun Ísland stjórna fiskveiðum í Norður-Atlantshafi“ Óli Rúnar Ástþórsson skrifar Skoðun Hver þorir næst? Knútur Emil Jónasson,Dagmar Ýr Stefánsdóttir,Hermann Ingi Gunnarsson,Unnur Brá Konráðsdóttir,Jóhanna Hreinsdóttir,Ásta Stefánsdóttir,Aldís Hafsteinsdóttir,Bergþór Bjarnason,Haraldur Þór Jónsson skrifar Skoðun Orð skipta máli Birgitta Þorsteinsdóttir skrifar Skoðun Jákvæða hliðin á minkamálinu Atli Sævar Guðmundsson skrifar Skoðun Viðvörunarljós í evrópsku atvinnulífi Guðrún Hafsteinsdóttir skrifar Skoðun Hvers vegna erum við enn að reyna að binda hendur fólks? María Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Íslenskir kjósendur eða evrópskir embættismenn? Ólafur Hannesson skrifar Skoðun Tafla á villigötum Gauti Eggertsson skrifar Skoðun Já til að sjá er tálsýn Guðmundur Edgarsson skrifar Skoðun Það sem mamma og pabbi kenndu mér Gréta María Grétarsdóttir skrifar Skoðun Byrgjum brunninn áður en barnið dettur ofan í – eflum forvarnir í raun! Fanný Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Ísland og ESB: Horft af brúnni Þorvaldur Gylfason skrifar Skoðun Aðlögun að hverju? Staða Íslands í aðildarferli Evrópusambandsins Ásta Guðrún Helgadóttir skrifar Skoðun Umræða um dánaraðstoð krefst mannúðar og varfærni Ingrid Kuhlman skrifar Skoðun Heimurinn bíður ekki eftir Íslandi Birgir Orri Ásgrímsson skrifar Skoðun Leiðrétting vegna greinar um Kristrúnar í breskum hlaðvarpsþætti Guðmundur Edgarsson skrifar Skoðun Vextir á villigötum Agnar Tómas Möller skrifar Skoðun Rangfærslurnar standa enn og ekkert að þeim vikið Konráð S. Guðjónsson skrifar Skoðun Hver lygi skapar skuld við sannleikann Yngvi Ómar Sigrúnarson skrifar Skoðun Hér eru sex veigamikil rök gegn inngöngu Íslands í Evrópusambandið Eggert Sigurbergsson skrifar Skoðun Herskylduhrakspár Haraldar skekkja raunhæfa sýn á varnarmál Svanur Sigurbjörnsson skrifar Skoðun Þegar gögn verða að upplýsingaóreiðu: Nokkrum staðleysum Halldórs Jörgens Olesen svarað Kristinn Sv. Helgason skrifar Sjá meira