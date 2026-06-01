Mygluna burt úr Laugalækjarskóla Stefán Steingrímur Bergsson skrifar 1. júní 2026 14:03 Ég er kennari í unglingaskólanum Laugalækjarskóla í Laugardal, á mínu níunda ári í starfi. Á þessum árum hef ég: - Leitað til læknis vegna slappleika og slens og lítils þreks: mygla. - Borðað hádegismat og kaffi baksviðs í gluggalausu rými: mygluviðgerðir. - Horft upp á samstarfsfólk mitt verða fyrir heilsubresti: mygla. - Horft upp á nemendur verða fyrir heilsubresti: mygla. - Kennt í leigðum sal út í bæ: mygluviðgerðir. Myglan og loftleysið hefur einkennt skólastarfið öll mín kennsluár í Laugalækjarskóla. Ef ekki væri fyrir frábært samstarfsfólk, fróðleiksfúsa nemendur og skynsama foreldra væri ég kannski hættur. Skólinn er góður þó myglan sé slæm. Ástandinu hefur verið mætt með æðruleysi og þolinmæði, því að ýmsar viðgerðir hafa átt sé stað. Hingað hafa valsað inn tugir iðnaðarmanna síðustu árin, eftirlitsmenn, verktakar og maður hefur það á tilfinningunni að allir séu að gera sitt til að laga hlutina. Staðan nú er sú að stjórnendagangur skólans með sex skrifstofurýmum og einu fundarherbergi er grútmyglaður. Þau sem vinna þar finna fyrir einkennum og sjálfur neita ég að stíga fæti inn í fundarherbergið. Verktaki er klár í bátana að laga þetta og það stóð til að gera það og fleira í sumar – enda ógerningur að gera það á skólatíma. EN! „Nú er ekki lengur til peningur og framkvæmdum frestað“ kemur skyndilega frá borginni. Þegar ég heyrði þetta fyrst fylltist ég mikilli reiði, allt að því bræði. Þessi ákvörðun er ekki verjandi, henni verður að hnekkja. Ég, nemendur mínir, samstarfsfólk og stjórnendur skólans verðum að geta unnið í ásættanlegu rými. Það þarf að læra af sögunni: afar farsæll skólastjóri nágranna okkar í Laugarnesskóla, Sigríður Heiða Bragadóttir, hætti fyrir fáeinum árum sökum myglu – að læknisráði eftir að hafa þrjóskast lengi við í starfi. Nú reynir á kjörna fulltrúa nýs meirihluta borgarstjórnar að standa undir loforðum um forgangsröðun verkefna borgarinnar. Til þeirra segi ég: breytið þessu, breytið þessu sem allra fyrst svo verktakinn geti byrjað strax um miðjan júní. Standið undir vígorði kosningabaráttunnar og hnekkið þessari ákvörðun STRAX! Höfundur er kennari í Laugalækjarskóla. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Mygla Grunnskólar Reykjavík Mest lesið Hvað ertu hræddur við, Jón Pétur Zimsen? 