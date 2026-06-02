Í nútímasamfélagi eru dagar margra fjölskyldna orðnir afar annasamir. Foreldrar þurfa að samræma vinnu, skóla barna sinna, heimilishald og tómstundir barna á sama tíma og umferð, fjarlægðir og tímaskortur setja svip á daglegt líf. Fyrir marga verða síðdegisstundirnar að kapphlaupi við klukkuna þar sem skutl á milli skóla, æfinga og tómstunda tekur bæði tíma og orku. Þetta getur reynst sérstaklega erfitt fyrir foreldra sem hafa ekki bíl, stuðningsnet eða sveigjanlegan vinnutíma.
Ein lausn sem vert er að skoða er að nýta skólann betur sem miðju í lífi barna. Með því að bjóða í auknum mæli upp á listir, félagsstarf og aðrar tómstundir í skólahúsnæði eftir að kennslu lýkur mætti einfalda daginn til muna. Börn þyrftu síður að ferðast á milli staða; leiðbeinendur, þjálfarar og kennarar gætu komið til þeirra og haldið starfinu áfram innan sama umhverfis.
Margar skólahljómsveitir hafa þegar sýnt að slík samfella getur virkað vel, þar sem tónlistarnám og skólastarf tengjast með góðum árangri. Fleira jákvætt fæst með þessu fyrirkomulagi því með færri bílferðum mætti líka draga úr umferð og losun og gefa fjölskyldum meiri tíma saman.
Stýrihópur á vegum barna- og menntamálaráðherra vinnur nú að stefnu og aðgerðum sem eiga að tryggja börnum jöfn tækifæri og rjúfa vítahring fátæktar. Undirrituð fer fyrir starfshópnum en stefnt er að því að kynna drög að aðgerðum í samráðsgátt um mitt sumar.
Hópurinn hefur átt víðtækt samráð við fjölskyldur, sveitarfélög, skólasamfélagið, félagasamtök og aðra hagaðila. Í því samtali hefur hugmyndin um aukna samþættingu skóla og frístundastarfs; að skóli og frístund verði undir sama þaki æ oftar komið til tals.
Samþætting sem þessi gæti dregið verulega úr álagi á fjölskyldur. Foreldrar þyrftu ekki að hlaupa úr vinnu til að keyra börn milli staða eða setja saman flókna áætlun um skutl milli staða. Börnin nytu meiri stöðugleika, dagurinn yrði samfelldari og minni tími færi í bið, akstur og óvissu. Aukin samfella milli skóla og frístunda gæti jafnframt styrkt félagsleg tengsl, öryggi og vellíðan barna.
Þetta snýst einnig um jafnrétti. Í dag ráða aðstæður foreldra oft miklu um hvort börn komast í tómstundir. Samfella skóla og frístundastarfs gæti reynst tekjulágum barnafjölskyldum sérstaklega vel. það myndi draga úr kostnaði, skutli og skipulagsálagi. Ef fjölbreytt starf færi fram innan skólans yrðu tækifærin aðgengilegri, óháð efnahag, búsetu eða samgöngumöguleikum.
Þetta getur skipt sköpum fyrir börn sem annars missa af mikilvægu félagslegu og uppbyggilegu starfi. Áskoranirnar eru vissulega til staðar en ávinningurinn getur verið mikill. Skóli og frístund undir sama þaki er ekki aðeins skipulagsmál. Það er leið til að byggja barnvænna samfélag og jafna tækifæri barna.
Höfundur er þingkona Flokks fólksins.
