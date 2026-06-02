Skoðun

Hin meinta lýðræðisveisla

Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar

Þær undarlegu fréttir berast nú sem eldur í sinu um þjóðfélagið að það eigi að banna gamla fólkinu að kjósa eða það sem verra er að okkur beri skylda til að svara á ákveðinn hátt í ágúst til að eyðileggja ekki framtíðina fyrir ungu fólki!

Og hverjir eru þessir gamlingjar? Jú, fólk 55 ára og eldra, fólk fætt fyrir 1970, fólk sem man tímana tvenna, ólst upp við frásagnir foreldra, afa og ömmu hvað það var stolt af sjálfstæðinu sínu að vera frjáls í sínu eign landi, við munum þorskastríðið við Breta þegar við færðum út landhelgina, munum þegar breskar freigátur og dráttarskip sigldu ítrekað á varðskipin okkar Þór, Tý og Óðin, hvernig Íslendingar stóðu á öndinni og ofbauð þessar aðfarir.

Ég er fædd 1966 og er því orðin 60 ára og má því væntanlega ekki kjósa eða í versta falli „kjósa rétt”. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir er þá væntanlega líka „of gömul“, fædd 1965, þessi meinta lýðræðisveisla er samt í hennar boði?

Þegar við kaupum fasteign, bíl, fjárfestum eða bara skoðum banka og tryggingarfélög fyrir viðskipti okkar, við hvern tölum við þá, við hvern ráðfærum við okkur?

Þegar þið eigiðvon á ykkar fyrsta barni og leitið svara um meðgönguna, fæðinguna, vandamál sem koma upp í uppeldinu og í veikindum, við hvern ráðfærið þið ykkur?

Ef það á að halda veislu, baka köku, elda fínan mat við hvern talið þið?

En þegar þið veljið ykkur námsbraut í hvaða skóla á að fara, til hvaða lands?

Ég er búin að koma upp mínu barni og lifi nokkuð rólegu lífi „leiðinlegu“ myndu sumir segja, ég hef nógan tíma til að lesa skýrslur, flakka um á vef eu.com, leita mér upplýsinga hvort það sem haldið er fram sé rétt eða ekki, hvort sem það kemur frá ríkisstjórninni, ESB eða á samfélagsmiðlum.

Ég skoða líka það sem kemur frá Já-fólkinu eins og Nei-fólkinu, sæki fundi.

Ég læt ekki algóritmann ráða hvað ég sé og les, ég leita mér upplýsinga sjálf og ég veit að gervigreindin segir ekki alltaf rétt frá. Ég læt ekki aðra, ráðamenn né áhrifavalda mynda mér skoðanir heldur kynni mér málið og tek ákvarðanir út frá því.

Ég hvet ykkur til að skoða málið vel „það er ekki allt gull sem glóir“ og enginn er alvitur.

Já ég veit, við þetta gamla fólk erum alltaf að rausa í ykkur unga fólkinu, skiljum ekki út á hvað lýðræðisveislan gengur.

Höfundur er félagi í Til Vinstri við ESB, og of gömul.

