Hin meinta lýðræðisveisla Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar 2. júní 2026 12:02 Þær undarlegu fréttir berast nú sem eldur í sinu um þjóðfélagið að það eigi að banna gamla fólkinu að kjósa eða það sem verra er að okkur beri skylda til að svara á ákveðinn hátt í ágúst til að eyðileggja ekki framtíðina fyrir ungu fólki! Og hverjir eru þessir gamlingjar? Jú, fólk 55 ára og eldra, fólk fætt fyrir 1970, fólk sem man tímana tvenna, ólst upp við frásagnir foreldra, afa og ömmu hvað það var stolt af sjálfstæðinu sínu að vera frjáls í sínu eign landi, við munum þorskastríðið við Breta þegar við færðum út landhelgina, munum þegar breskar freigátur og dráttarskip sigldu ítrekað á varðskipin okkar Þór, Tý og Óðin, hvernig Íslendingar stóðu á öndinni og ofbauð þessar aðfarir. Ég er fædd 1966 og er því orðin 60 ára og má því væntanlega ekki kjósa eða í versta falli „kjósa rétt”. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir er þá væntanlega líka „of gömul“, fædd 1965, þessi meinta lýðræðisveisla er samt í hennar boði? Þegar við kaupum fasteign, bíl, fjárfestum eða bara skoðum banka og tryggingarfélög fyrir viðskipti okkar, við hvern tölum við þá, við hvern ráðfærum við okkur? Þegar þið eigiðvon á ykkar fyrsta barni og leitið svara um meðgönguna, fæðinguna, vandamál sem koma upp í uppeldinu og í veikindum, við hvern ráðfærið þið ykkur? Ef það á að halda veislu, baka köku, elda fínan mat við hvern talið þið? En þegar þið veljið ykkur námsbraut í hvaða skóla á að fara, til hvaða lands? Ég er búin að koma upp mínu barni og lifi nokkuð rólegu lífi „leiðinlegu“ myndu sumir segja, ég hef nógan tíma til að lesa skýrslur, flakka um á vef eu.com, leita mér upplýsinga hvort það sem haldið er fram sé rétt eða ekki, hvort sem það kemur frá ríkisstjórninni, ESB eða á samfélagsmiðlum. Ég skoða líka það sem kemur frá Já-fólkinu eins og Nei-fólkinu, sæki fundi. Ég læt ekki algóritmann ráða hvað ég sé og les, ég leita mér upplýsinga sjálf og ég veit að gervigreindin segir ekki alltaf rétt frá. Ég læt ekki aðra, ráðamenn né áhrifavalda mynda mér skoðanir heldur kynni mér málið og tek ákvarðanir út frá því. Ég hvet ykkur til að skoða málið vel „það er ekki allt gull sem glóir“ og enginn er alvitur. Já ég veit, við þetta gamla fólk erum alltaf að rausa í ykkur unga fólkinu, skiljum ekki út á hvað lýðræðisveislan gengur. Höfundur er félagi í Til Vinstri við ESB, og of gömul. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Skoðun: Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Guðmunda G. Guðmundsdóttir Mest lesið Gervigreindin lýgur að þér – og það er nákvæmlega það sem þú baðst um Björgmundur Örn Guðmundsson Skoðun Hugleiðingar flugmanns Sara Hlín Sigurðardóttir Skoðun Hverjir unnu þorskastríðin? Halldór Jörgen Olesen Skoðun Skutlið að sliga margar fjölskyldur Kolbrún Baldursdóttir Skoðun Kerfislægt ofbeldi og pólitísk svik við ungu kynslóðina - tvöföld eignaupptaka Sigurður Sigurðsson Skoðun Þjóðargrafreitur sem ekki varð Sigurður Helgi Pálmason Skoðun Orðið í strætinu: Hræðsla og yfirlæti orðin helstu vopn já-liða – hroki bætist við þegar rökin vantar Gunnar Ármannsson Skoðun Leggjum niður framtíðina Kristinn Jón Ólafsson Skoðun Um fáránleika þess að raska grafarró þjóðskáldsins Sævar Þór Jónsson Skoðun Fyrirtæki sem læra hægt munu deyja hægt Gísli Rafn Ólafsson Skoðun Skoðun Skoðun Við erum að selja loftslagsmálin vitlaust Haukur Logi Jóhannsson skrifar Skoðun Hin meinta lýðræðisveisla Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Excel-heilafúinn í Ráðhúsinu: Þegar tónlistarnám varð munaðarvara Jónas Sen skrifar Skoðun Andleg heilsa ungs fólks Héðinn Unnsteinsson skrifar Skoðun Sá maður sem ég sá á skjánum var ekki ég Gísli Hrafn Gunnarsson skrifar Skoðun Orðið í strætinu: Hræðsla og yfirlæti orðin helstu vopn já-liða – hroki bætist við þegar rökin vantar Gunnar Ármannsson skrifar Skoðun Um fáránleika þess að raska grafarró þjóðskáldsins Sævar Þór Jónsson skrifar Skoðun Leggjum niður framtíðina Kristinn Jón Ólafsson skrifar Skoðun Þegar umræðan og staðreyndirnar fara ekki saman Erna Bjarnadóttir skrifar Skoðun Gervigreindin lýgur að þér – og það er nákvæmlega það sem þú baðst um Björgmundur Örn Guðmundsson skrifar Skoðun Hverjir unnu þorskastríðin? Halldór Jörgen Olesen skrifar Skoðun Dánaraðstoð snýst ekki aðeins um lækna heldur líka um sjúklinga Ingrid Kuhlman skrifar Skoðun Fyrirtæki sem læra hægt munu deyja hægt Gísli Rafn Ólafsson skrifar Skoðun Þjóðargrafreitur sem ekki varð Sigurður Helgi Pálmason skrifar Skoðun Skutlið að sliga margar fjölskyldur Kolbrún Baldursdóttir skrifar Skoðun Bætt aðgengi að nýjum lyfjum skilar víðtækum ávinningi fyrir samfélagið Ragnhildur Reynisdóttir, Pétur Magnússon skrifar Skoðun Háskólar falla á prófi í samkeppnisrétti Ólafur Stephensen skrifar Skoðun Jarðhiti sem samkeppnisforskot Helga Kristín Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Ef fyrirtæki nota AI til að fækka fólki, eru þau að hugsa of smátt Vaka Ágústsdóttir skrifar Skoðun Hugleiðingar flugmanns Sara Hlín Sigurðardóttir skrifar Skoðun Mygluna burt úr Laugalækjarskóla Stefán Steingrímur Bergsson skrifar Skoðun Borgum ekki skuldir óreiðuríkja Jón Pétur Zimsen skrifar Skoðun Hvað ertu hræddur við, Jón Pétur Zimsen? Óðinn Freyr Baldursson skrifar Skoðun Hvað er hægt að semja um? Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Á hvaða vegferð erum við? Ragnheiður Stephensen skrifar Skoðun Alþjóðlegi mjólkurdagurinn 2026 Sigurbjörg Ottesen skrifar Skoðun Gervigreindarkapphlaup sem Norðurlöndin geta unnið Halldóra Mogensen,Kristinn R. Þórisson skrifar Skoðun Kerfislægt ofbeldi og pólitísk svik við ungu kynslóðina - tvöföld eignaupptaka Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Hugsum stærra Magnús Lyngdal Magnússon skrifar Skoðun Leigufélög eignast fasteignamarkaðinn, fjárfestar eignast Garðabæ Baldur Jezorski skrifar Sjá meira