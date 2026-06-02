Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands, tjáði sig um dánaraðstoð í Reykjavík síðdegis 29. maí sl. Af því tilefni vil ég árétta nokkur mikilvæg atriði.
Steinunn nefnir ekki þá óvissu sem getur skapast þegar lífslokum kann að vera flýtt án skýrs lagaramma. Lífsvirðingu hafa borist frásagnir sem vekja spurningar um slíkt. Hversu oft slíkt gerist, við hvaða aðstæður og með hvaða hætti, er erfitt að vita. Þess vegna þarf opinskáa umræðu og skýran ramma, frekar en óljóst og ósýnilegt ástand.
Dánaraðstoð snýst ekki aðeins um hlutverk og tilfinningar lækna heldur líka um réttindi sjúklinga, sjálfræði og reisn. Hún snýst ekki um að velja dauðann fram yfir lífið, heldur um að tryggja mannúðleg og virðuleg lífslok þegar önnur úrræði duga ekki.
Höfundur er formaður Lífsvirðingar, sem vinnur að lögleiðingu dánaraðstoðar á Íslandi.
