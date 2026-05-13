Eldra fólk og hagsmunasamtök þeirra hafa stigið fram í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga og kallað eftir umræðu um hvað stjórnmálaflokkar vilja gera fyrir sístækkandi hóp eldra fólks í borginni. Borgarlífið snýst ekki bara um skólastarf, snemmtæk inngrip og rekstur borgarinnar.
Þriðjungur kjósenda er eldra fólk, hópur sem mætir á kjörstað og tekur afstöðu enda kjörsókn þessa hóps mun meiri og betri en þeirra sem yngri eru. Hvaða þjónusta er í borginni fyrir þennan mikilvæga hóp? Hvers vegna er hún svona ósýnileg? Er Reykjavíkurborg borg fyrir eldra fólk?
Í borginni er fjölbreytt þjónusta fyrir fjölbreyttan hóp eldra fólks, fólk sem er á breiðu aldursbili sem aftur kallar á ólíka nálgun á þjónustu. Við erum að tala um heilsuhraust eldra fólk, hóp sem er í þörf fyrir stuðning og svo þau sem eru orðin hrum. Þessi þjónusta spannar allt frá hreyfingu og heilsurækt yfir þátttöku félagslífs til markvissrar heimaþjónustu fyrir þá sem þurfa meiri stuðning.
Sameiginlegt markmið er alltaf skýrt: Að gera fólki kleift að búa sem lengst heima við sem bestar aðstæður.
Fyrir heilsuhraust eldra fólk stendur til boða fjölbreytt framboð íþrótta- og tómstundastarfs víðsvegar um borgina. Íþróttafélög í öllum hverfum bjóða upp á leikfimi fyrir 60 ára og eldri þar sem lögð er áhersla á þol, styrk, jafnvægi og liðleika, en einnig á félagslega samveru. Slíkt starf fer fram meðal annars hjá Ármanni, KR, Fjölni, Fram, Fylki, ÍR, Víkingi, Val og Þrótti.
Samhliða öflugu starfi innan íþróttafélaga í hverfum borgarinnar er boðið upp á sundleikfimi í sex sundlaugum borgarinnar 2-4 sinnum í viku. Sundlaugamenning í borginni er einstök, hefur verið skráð á heimsminjaskrá UNESCO. Sundlaugar eru almenningsrými, almenningsgæði, þar sem allar kynslóðir, fólk af öllum gerðum og stærðum, kemur saman til að synda, hreyfa sig, spjalla við félaga eða ókunnuga, njóta samfélags eða einveru umlukið vatni. Sundlaugamenning styður þess vegna við líkamlega, andlega og félagslega heilsu og sundleikfimin er frábær viðbót við aðra heilsueflingu.
Menningin er ekki bara í lauginni heldur er Reykjavík menningarborg. Þátttaka í ríku menningarlífi er mikilvægur hluti af þjónustu borgarinnar en Menningarkort Reykjavíkur veitir eldri fólki aðgang að söfnum og viðburðum á sérkjörum. Bókasöfn borgarinnar bjóða upp á fjölbreytta þjónustu, þar á meðal heimsendingu bóka fyrir þau sem ekki eiga heimangengt.
Dagskrá félagsmiðstöðvanna er fjölbreytt og flest fólk ætti að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Vinnustofur, listasmiðjur, klúbbastarf, spilamennska, skoðunarferðir, jóga, dans og leikfimi eru örfá dæmi um það sem er í boði í hverri viku.
Lífsgæðin felast oft í hversdagsleikanum og tækifærum til fjölbreyttrar þjónustu í sínu nærumhverfi. Þau felast líka í tækifærum til að njóta útivistar allt árið um kring á mörgum fjölmörgu gönguleiðum, hjólastígum og almennum útivistarsvæðum víðsvegar um borgina – sem víða hafa verið fegruð með blómaskreytingum sem ég veit að gönguhópar elta sumir hverjir uppi.
Fyrir þau sem þurfa stuðning er heimaþjónusta Reykjavíkurborgar veigamikill hlekkur í þjónustu með það markmiði markmið styrkja einstaklinga til sjálfstæðrar búsetu, bæta lífsgæði þeirra og styðja aðstandendur.
Flestir vilja búa sem lengst heima þrátt fyrir veikindi eða skertra færni.Um 80% þeirra sem fá heimaþjónustu er eldra fólk og skiptist heimaþjónustan í heimahjúkrun og heimastuðning.
Heimahjúkrun er fyrir fólk sem þarf heilbrigðisþjónustu í heimahúsi en heimastuðningur felur í sér aðstoð við daglegar athafnir ásamt félagslegum stuðningi vegna veikinda eða endurhæfingar. Þjónustan er einstaklingsmiðuð og byggir á mati á þörfum hvers og eins, þar sem tekið er mið af heildar aðstæðum, færni og félagslegri stöðu.
Samfylkingin vill bæta þjónustu við eldra fólk og aðstandendur þeirra með að endurhugsa þjónustu við eldra fólk í Reykjavík og bjóða upp á málstjóra þegar þverfagleg þjónustuþörf vex. Með skýrari verkaskiptingu og samhæfingu má létta umönnunarbyrði þeirra sem oft bera mikla ábyrgð samhliða opinberri þjónustu en hann samræmir þjónustu milli aðila þegar þjónustuþörf vex, tryggir að þarfir einstaklings séu metnar heildstætt, er tengiliður fyrir notanda og aðstandendur og dregur úr álagi og umönnunarbyrði á fjölskyldur og aðstandendur.
Samfylkingin vill ekki bara styrkja velferð eldra fólks heldur líka aðstandendur með málstjóra, tryggjum áframhaldandi farsæld eldra fólks með því að setja X-við S 16. maí.
Höfundur er borgarfulltrúi Samfylkingarinnar og skipar 10. sæti á lista flokksins í Reykjavík.
Arna Sif Ásgeirsdóttir skrifar
Hörður Filippusson skrifar
Heiða Björg Hilmisdóttir skrifar
Karólína Helga Símonardóttir skrifar
Margrét Rós Sigurjónsdóttir skrifar
Dóra Björt Guðjónsdóttir skrifar
Bjarni Fritzson skrifar
Birkir Ingibjartsson skrifar
Finnbogi Vikar Guðmundsson skrifar
Dagmar Valsdóttir skrifar
Ágúst Kvaran skrifar
Elísabet Dröfn Kristjánsdóttir skrifar
Sigurður Kári Harðarson,Sólveig Jóhannesdóttir Larsen skrifar
Guðbjörg Ingunn Magnúsdóttir skrifar
Anna Kristín Jensdóttir skrifar
Jón Þór Þorvaldsson skrifar
Ragnar Sverrisson skrifar
Jóna Þórey Pétursdóttir skrifar
Lísbet Sigurðardóttir skrifar
Bryndís Rut Logadóttir skrifar
Sigrún Ásta Einarsdóttir skrifar
Alexandra Jóhannesdóttir skrifar
Magnús Kjartansson skrifar
Adam Ingi Guðlaugsson skrifar
Njáll Gunnlaugsson skrifar
Björn Leví Gunnarsson skrifar
Guðmundur Ingi Þorvaldsson skrifar
Elísabet Sveinsdóttir skrifar
Friðjón Þórðarson skrifar
Ásta Þórdís Skjalddal Guðjónsdóttir skrifar