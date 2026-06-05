Athygli Samtaka hernaðarandstæðinga hefur verið vakin á því að Alþingi muni í haust, annað árið í röð, standa fyrir fundi og einhvers konar hlutverkaleik í Smiðju, nýju skrifstofuhúsnæði þingsins, í samvinnu við ýmsa aðila, s.s. Varðberg og ungliðahreyfinguna Skjöld-YATA. Frásögn af samkomunni má finna á vefsvæði stjórnarráðsins.Þessar fregnir komu nokkuð á óvart enda var okkur ekki kunnugt um að Alþingi tæki þátt í samstarfi við frjáls pólitísk félagasamtök af þessu tagi. Í ljósi þessa óska Samtök hernaðarandstæðinga eftir samvinnu við Alþingi um skipulagningu málþings um friðar- og afvopnunarmál, t.d. um fyrirhugaða þjóðaröryggisstefnu SHA sem kynnt verður í sumar. Vel færi á því að halda þing þetta í húsakynnum Alþingis, en hliðarviðburði mætti skipuleggja í Friðarhúsi, Njálsgötu 87. Þar er heimili íslensku friðarhreyfingarinnar með veglegu bóka- og skjalasafni um alþjóða- og friðarmál ásamt veggspjöldum frá ýmsum tímabilum friðarbaráttunnar.Á tímum þar sem allir helstu afvopnunarsamningar eru fallnir úr gildi og kjarnorkuveldin eru að auka við vopnabúr sín væri frekar við hæfi að Alþingi tæki þátt í að fræða ungt fólk um hættuna af kjarnavopnum. Það er trú okkar að samkoma af þessu tagi muni verða þjóðinni öllu farsælli en að skipuleggja stríðsleiki fyrir táninga í nafni hernaðarbandalags sem áskilur sér réttinn til að beita kjarnorkuvopnum að fyrra bragði. Fulltrúar SHA eru hvenær sem er tilbúnir að mæta á fund forsætisnefndar og kynna hugmyndir sínar í þessu efni.Jafnframt er óskað upplýsingar um hver sé stefna Alþingis varðandi samstarf við þrýstihópa og pólitísk hagsmunasamtök. Má vænta þess að samstarfsverkefni af þessu tagi verði fastur liður á verkefnaskrá Alþingis?
Logi Már Einarsson skrifar
Davíð Bergmann skrifar
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Guttormur Þorsteinsson skrifar
Birna Heiðarsdóttir skrifar
Pétur Halldórsson skrifar
Sigurður Egilsson skrifar
Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar
Ásdís H. Bjarnadóttir skrifar
Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar
Eyjólfur Pálsson skrifar
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Alma Mjöll Ólafsdóttir skrifar
Hrefna Eyþórsdóttir skrifar
Silja Elvarsdóttir,Hafdís Hanna Ægisdóttir skrifar
Ásta Kristín Pjetursdóttir skrifar
Berglind Hilmarsdóttir skrifar
Margrét Kristín Blöndal skrifar
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Snædís Valsdóttir,Aðalsteinn Hjartarson skrifar
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Gunnar Geir Gunnarsson,Lára Hrafnsdóttir skrifar
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Stefán Vagn Stefánsson skrifar
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Benedikt S. Benediktsson,Jóhannes Þór Skúlason,Sigurður Hannesson skrifar
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Jón Pétur Zimsen skrifar