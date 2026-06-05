Skoðun

Al­þingi í sam­starfi við pólitísk fé­laga­sam­tök?

Guttormur Þorsteinsson skrifar

Athygli Samtaka hernaðarandstæðinga hefur verið vakin á því að Alþingi muni í haust, annað árið í röð, standa fyrir fundi og einhvers konar hlutverkaleik í Smiðju, nýju skrifstofuhúsnæði þingsins, í samvinnu við ýmsa aðila, s.s. Varðberg og ungliðahreyfinguna Skjöld-YATA. Frásögn af samkomunni má finna á vefsvæði stjórnarráðsins.

Þessar fregnir komu nokkuð á óvart enda var okkur ekki kunnugt um að Alþingi tæki þátt í samstarfi við frjáls pólitísk félagasamtök af þessu tagi. Í ljósi þessa óska Samtök hernaðarandstæðinga eftir samvinnu við Alþingi um skipulagningu málþings um friðar- og afvopnunarmál, t.d. um fyrirhugaða þjóðaröryggisstefnu SHA sem kynnt verður í sumar. Vel færi á því að halda þing þetta í húsakynnum Alþingis, en hliðarviðburði mætti skipuleggja í Friðarhúsi, Njálsgötu 87. Þar er heimili íslensku friðarhreyfingarinnar með veglegu bóka- og skjalasafni um alþjóða- og friðarmál ásamt veggspjöldum frá ýmsum tímabilum friðarbaráttunnar.

Á tímum þar sem allir helstu afvopnunarsamningar eru fallnir úr gildi og kjarnorkuveldin eru að auka við vopnabúr sín væri frekar við hæfi að Alþingi tæki þátt í að fræða ungt fólk um hættuna af kjarnavopnum. Það er trú okkar að samkoma af þessu tagi muni verða þjóðinni öllu farsælli en að skipuleggja stríðsleiki fyrir táninga í nafni hernaðarbandalags sem áskilur sér réttinn til að beita kjarnorkuvopnum að fyrra bragði. Fulltrúar SHA eru hvenær sem er tilbúnir að mæta á fund forsætisnefndar og kynna hugmyndir sínar í þessu efni.

Jafnframt er óskað upplýsingar um hver sé stefna Alþingis varðandi samstarf við þrýstihópa og pólitísk hagsmunasamtök. Má vænta þess að samstarfsverkefni af þessu tagi verði fastur liður á verkefnaskrá Alþingis?

Guttormur Þorsteinsson

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