Eitt helsta verkefni sveitarfélaga er að móta framtíðina og skapa börnum og ungmennum traust umhverfi og tækifæri til að þroskast og mennta sig. Skólakerfið er lykilþjónusta sem styður við fjölskyldur með faglegri og traustri þjónustu í síbreytilegu samfélagi.
Garðabær er öflugur skólabær og við erum stolt af skólafólkinu okkar og þeim árangri sem náðst hefur í menntamálum. Í árlegri þjónustukönnun Gallup kom til að mynda í ljós að ánægja með leikskóla er mest í Garðabæ í samanburði við önnur sveitarfélög en 87% svarenda sögðust vera ánægð með þjónustu leikskóla. Þá eru 84% íbúa ánægð með þjónustu grunnskóla, sem er mesta ánægjan á meðal stærri sveitarfélaga.
Grunnskólar í fremstu röð
Í grunnskólamálum í Garðabæ ríkir sterk menning um metnað, árangur og framsýni. Þá setjum við sveigjanleika og frelsi í fyrsta sæti. Í Garðabæ eru reknir átta grunnskólar, sex þeirra eru reknir af sveitarfélaginu og tveir eru sjálfstætt starfandi. Foreldrum er frjálst að innrita barnið sitt í þann grunnskóla sem þeir telja að henti barninu sínu best. Grunnskólar eru fjölbreyttir í Garðabæ og virka fyrir ólíkar þarfir barna og ungmenna.
Forsenda þess að skólastarf sé í stöðugri þróun er að hafa skýra mælikvarða. Í Garðabæ er stefnan að öll börn taki þau próf sem haldin eru af Menntamálastofnun með samræmdum hætti. Við höfum einnig verið að samræma námsmat innan Garðabæjar og taka saman mælingar á námsárangri nemenda í íslensku og stærðfræði í 4., 7., og 10. bekk í Garðabæ. Þar með hefur Garðabær mjög góða og samhæfða yfirsýn yfir stöðu nemenda. Við vitum ekki til þess að önnur sveitarfélög séu komin eins langt í slíkri vinnu.
Þessar mælingar sýna skýrt að nemendur í Garðabæ eru í öllum árgöngum sem mældir eru yfir landsmeðaltali í lesfimi og að þróunin undanfarin ár hafi verið jákvæð í Garðabæ þrátt fyrir að hún sé neikvæð á landsvísu.
Vellíðan er forsenda árangurs
Nemendum í Garðabæ líkar almennt betur í skólanum og skora þeir hærra varðandi það að tilheyra skólanum samkvæmt mælingum. Það eru margþættar aðgerðir í Garðabæ sem styðja við börn og grípa sérstaklega þau sem þurfa á því að halda. Nú er unnið eftir samskiptasáttmála Garðabæjar, sem byggir í senn á fyrirbyggjandi aðgerðum og úrræðum til að mæta aðstæðum þar sem grípa þarf inn í samskiptamál.
Atferlisráðgjafar eru komnir til starfa í nokkrum skólum og nemendur á unglingastigi hafa nú aðgengi að sálfræðiþjónustu í skólunum. Kennarar eru gríðarlega mikilvægir starfsmenn og skiptir það okkur miklu máli að styðja þá vel í sínum störfum með fjölbreyttum stuðningi sérfræðinga og lausna.
Í Garðabæ leggjum við mikla áherslu á að grípa sem fyrst inn í þegar þörf er á með stuðningi og leiðsögn hvort sem málið varðar námsárangur, samskipti eða líðan. Við stuðlum að því að gripið sé inn í áður en vandinn vex um of. Það þarf að veita öllum athygli og vinna sérstaklega með nemendum sem blómstra ekki í kerfinu.
Uppbygging til framtíðar og öflugt þróunarstarf
Við ætlum að halda áfram að styðja við og byggja upp fjölbreytta valkosti til menntunar í samstarfi við samfélagið. Nýlega undirrituðu Garðabær og Hjallastefnan samkomulag um uppbyggingu skólasamfélags Hjallastefnunnar á Vífilsstöðum. Markmið samkomulagsins er að stækka og efla starfsemina og skapa betri aðstæður fyrir börn og fjölskyldur í bænum. Þorláksskóli, sjálfstætt starfandi skóli fyrir einhverf börn, fer af stað í haust í samvinnu við Garðabæ og er undirbúningur hafinn við uppbyggingu nýs grunnskóla í Hnoðraholti.
Í Garðabæ eru jafnframt þróunarsjóðir fyrir bæði leik- og grunnskóla. Grunnskólar geta sótt um styrki í þróunarsjóði sem úthlutar árlega 28 milljónum til fjölbreyttra verkefna innan skólanna. Áherslur þróunarsjóðs undanfarin ár hafa t.d. verið á læsi, upplýsingatækni, fjölbreytta og framsækna kennsluhætti og leiðir til að efla vellíðan. Menntadagur Garðabæjar er einnig haldinn árlega þar sem fagmenn skólakerfisins kynna þróunarverkefni sín og bærinn veitir viðurkenningar fyrir frábæran árangur í skólastarfi.
Garðabær sem virkar
Garðabær fer stækkandi, hér vilja fjölskyldur vera og hingað vill fólk flytja. Því er mikilvægt að hugsa til framtíðar, halda áfram að gera gott betra og tryggja öfluga þjónustu í takt við ört vaxandi sveitarfélag.
Slík gæði verða ekki til af sjálfu sér. Þau byggja á samspili langtímahugsunar, metnaðar og öflugs starfsfólks, bæði í stoðþjónustu og innan skólanna sjálfra. Sú nálgun hefur skapað sérstöðu í menntamálum þar sem frelsi, sveigjanleiki og ánægja fara saman. Við viljum að lokum þakka frábæru og metnaðarfullu fagfólki í skólunum okkar í Garðabæ. Þessir fagmenn, störf þeirra og metnaður skipta sköpum í árangri og líðan barnanna okkar. Þeirra starf er ómetanlegt og hefur mótandi áhrif. Sýnum kennurum og skólastarfi fulla virðingu.
Það er ánægjulegt að sjá bæinn stækka. Enn ánægjulegra er að sjá að þjónustan skilar sér, að íbúar séu ánægðir og að aðrir vilji koma hingað. Skólarnir eru aðeins eitt af mörgum dæmum sem sýna að Garðabær virkar.
Almar Guðmundsson - oddviti Sjálfstæðisflokksins í Garðabæ.
Sigríður Hulda Jónsdóttir - formaður skólanefndar Garðabæjar og skipar 22. sæti lista Sjálfstæðisflokksins í Garðabæ.
