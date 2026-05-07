Eru börnin okkar örugg á götum bæjarins?

Nýlega var hámarkshraði á stærri götum Hafnarfjarðar lækkaður úr 50 niður í 40km/klst. Þessari breytingu hefur almennt verið tekið vel enda eykst öryggi óvarðra vegfarenda og hávaða- og svifryksmengun minnkar einnig við lægri umferðarhraða.
Í stærri götum innan íbúðahverfa, svokölluðum safngötum, er hámarkshraði 30km/klst og í flestum tilfellum virðist sá hraði vera viðeigandi.
Þegar kemur að húsagötum þá lítur málið ekki eins vel út enda er hámarkshraðinn í þeim öllum 30km/klst, óháð aðstæðum í hverri götu sem geta verið mjög mismunandi.
Lítum á tvær götur í Hafnarfirði sem báðar hafa hámarkshraðann 30 km/klst:
Álfaskeið er skilgreind sem safngata. Hún er breið, með merkta miðlínu, upplýst og með ágætis útsýni í allar áttir. Gangstéttir eru báðum megin við götuna. Þarna er 30 km/klst hraði svo viðráðanlegur að nokkrum hraðahindrunum hefur verið komið fyrir til að halda hraðanum í skefjum.
Nönnustígur er ein þrengsta húsagata Hafnarfjarðar. Gatan er svo mjó að það getur verið vandasamt að aka framhjá bílum sem lagt er í götunni ef um stærri bíla er að ræða eða ef bílum hefur ekki verið lagt þétt við jaðar götunnar. Húsin standa mörg við brún götunnar, enginn gangstétt er til staðar, og útsýni er mjög takmarkað. Eins og sést á myndinni er talan 30 máluð á götuna en ég vona að engum hafi dottið í hug að keyra götunna á þeim hraða.
Það er augljóst að sami hámarkshraði á ekki við í Álfaskeiði og Nönnustíg. Þarna hefur einfaldasta leiðin verið valin og sama reglan látin gilda um allar götur í sama flokki án þess að skoða hvort sú ákvörðun sé eðlileg út frá öryggi vegfarenda eða óskum íbúa.
Sjálfur bý ég í Kinnum sem er gamalt hverfi. Þar eru gangstéttir aðeins öðrum megin við flestar götur en aðrar eru gangstéttalausar. Hámarkshraðinn hér er 30km/klst og margir keyra hraðar. Mörgum íbúum hverfisins finnst þessi hraði vera of mikill og eru á þeirri skoðun að hann þyrfti að vera töluvert lægri, enda mikið um börn sem þurfa að þvera götur út frá heimili sínu.
Notum þekkt hönnunarviðmið og spyrjum íbúa hvaða hraði þeim finnst eðlilegur í sinni götu. Gerum umhverfið öruggt fyrir alla vegfarendur, ekki síst börnin okkar.
Höfundur er verkfræðingur og skipar 12. sæti hjá Viðreisn í Hafnarfirði.
