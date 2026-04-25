Skoðun

Reykja­vík getur gripið börn fyrr

Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir skrifar

Í Reykjavík eru börn sem þurfa hjálp, en fá hana ekki nógu snemma. Mörg börn eru að takast á við erfiðar aðstæður – veikindi í fjölskyldu, ofbeldi, fátækt, fordóma eða félagslegan þrýsting – sem getur haft mikil áhrif á líðan þeirra. Kerfin okkar eru þó að miklu leyti byggð upp þannig að börn fá fyrst og fremst aðstoð þegar vandi þeirra hefur náð ákveðnu alvarleikastigi. Til að komast að í þjónustu þarf oft tilvísun eða greiningu.

Fyrir mörg börn og unglinga á það einfaldlega ekki við. Það er ekki eitthvað „að“ þessum krökkum, en þau eru samt að takast á við aðstæður sem valda kvíða, streitu, depurð eða einmanaleika. Það eru eðlileg viðbrögð við krefjandi aðstæðum. Í slíkum tilfellum þurfa þau ekki endilega sérhæfða meðferð heldur aðgengi að fullorðnum fagaðila sem getur hlustað, stutt og leiðbeint.

Stoppum vandann áður en hann stækkar

Hér skiptir lágþröskuldaþjónusta máli. Hún felst í því að börn geti fengið stuðning án þess að þurfa greiningu eða tilvísun og án þess að bíða mánuðum saman eftir viðtali. Við í Samfylkingunni viljum færa þessa þjónustu meira inn í skólana þar sem hún væri sýnileg og aðgengileg. Þar gætu krakkarnir leitað til fagaðila sem hefur tíma til að ræða við þau, hjálpa þeim að setja orð á líðan sína og vinna með bjargráð. Slík þjónusta getur einnig metið hvort þörf sé á frekari aðstoð og vísað áfram ef þarf.

Stuðningur á réttum tíma skiptir sköpum, bæði fyrir líðan barnsins í núinu og framtíð þess. Þetta snýst um að mæta börnum þar sem þau eru stödd og vinna með líðanina áður en hún verður að alvarlegu þunglyndi, kvíðaröskun eða fíknivanda svo eitthvað sé nefnt. Vart þarf að nefna að fjárfesting í þjónustu sem er forvörn gegn svo alvarlegum vanda mun ávallt borga sig.

Það þarf ákvörðun um að gera þetta öðruvísi – og það viljum við gera. Við munum forgangsraða því að byggja þjónustu sem grípur börn og unglinga fyrr af því börn eiga ekki að þurfa að vera orðin veik til að fá loksins hjálp.

Höfundur er í 3. sæti á lista Samfylkingarinnar í Reykjavík.

Skoðun

