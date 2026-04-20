Fórnarkostnaður evrunnar: 540 milljarða króna verðmiði á altari stöðugleikans (stöðnunar) Eggert Sigurbergsson skrifar 20. apríl 2026 14:00 Umræðan um gjaldmiðlamál á Íslandi snýst of oft eingöngu um vexti og verðbólgu. Þegar kallað er eftir „stöðugleika“ (stöðnun) með upptöku evru gleymist oft að spyrja stærstu hagfræðilegu spurningarinnar: Hver borgar fyrir þann stöðugleika (stöðnun) þegar áföll dynja yfir? Svarið liggur hvorki í seðlabönkum né ríkiskössum, heldur á íslenskum vinnumarkaði. Íslenska krónan, þrátt fyrir sína galla, hefur virkað sem öflugur höggdeyfir fyrir hagkerfið. Þegar útflutningsgreinar lenda í mótbyr tekur gengið skellinn, sem ver störf og kemur í veg fyrir fjöldaatvinnuleysi. Við inngöngu í myntbandalag Evrópu (EMU) hverfur þessi höggdeyfir. Ef íslenskt efnahagslíf myndi þróast nær evrópsku meðaltali vegna kerfisbreytingarinnar, er raunhæft að gera ráð fyrir blöndu af auknu sýnilegu atvinnuleysi og dulinni fækkun á vinnumarkaði. Ef við gefum okkur þá forsendu að venjubundið atvinnuleysi hækki um 3% og atvinnuþátttaka (sem er sögulega mjög há á Íslandi) lækki um 3%, stöndum við frammi fyrir 6% neikvæðri sveiflu á vinnumarkaði. Þegar horft er til tapaðrar verðmætasköpunar (út frá Okuns lögmáli), beinna bótagreiðslna ríkisins og skertra skatttekna, má áætla að hver prósenta sem tapast af vinnumarkaði kosti samfélagið um 90 milljarða króna árlega. Sýnilegi kostnaðurinn: 3% aukið atvinnuleysi Þegar fyrirtæki í útflutningi eða samkeppnisgreinum geta ekki reitt sig á gengissig til að jafna út ytri áföll, þurfa þau að grípa til svokallaðrar innri gengisfellingar. Það þýðir að lækka þarf laun eða segja upp fólki. Ef atvinnuleysi festist 3 prósentustigum ofar en það hefði annars verið, erum við að tala um þúsundir einstaklinga sem færast úr því að vera skattgreiðandi verðmætaskaparar yfir í að þiggja atvinnuleysisbætur. Kostnaður: 3% × 90 milljarðar = 270 milljarðar króna á ári. Þessu fylgir gríðarlegt álag á heilbrigðiskerfið, þar sem rannsóknir sýna fram á skýr tengsl milli atvinnuleysis, versnandi andlegrar og líkamlegrar heilsu og aukinnar lyfjanotkunar. Hulið tap: 3% minni atvinnuþátttaka Þessi hluti er stundum kallaður ósýnilegi skaðinn. Ísland trónir á toppnum á alþjóðavísu í atvinnuþátttöku (oft í kringum 80%). Við upptöku á evru og aukinni hörku á vinnumarkaði (þar sem fólki er frekar sagt upp í niðursveiflum) eiga viðkvæmari hópar á vinnumarkaði á hættu að kastast alveg út af honum. Þegar fólk er lengi án atvinnu gefst það oft upp á atvinnuleit og dettur út úr atvinnuleysistölum. Fólk fer á örorku, í ótímabær eftirlaun eða verður háð fjárhagsaðstoð sveitarfélaga. Þetta fólk mælist ekki sem „atvinnulaust“, en framleiðslutap samfélagsins er nákvæmlega jafn mikið. Kostnaður: 3% × 90 milljarðar = 270 milljarðar króna á ári. Hér er um að ræða varanlega rýrnun á mannauði þjóðarinnar sem dregur úr hagvexti til framtíðar. Samantekt: 540 milljarða króna reikningurinn Heildarkostnaðurinn við þessa 6% skerðingu á virkni landsmanna nemur því um 540 milljörðum króna á hverju einasta ári. Þetta er gríðarleg upphæð sem slagar hátt í fjórðung af fjárlögum íslenska ríkisins. Lægri stýrivextir og verðtryggingarleysi sem myndu hugsanlega fylgja evrunni hljóma vissulega vel fyrir skuldsetta heimilisbókhaldið. En við verðum að spyrja okkur hvort það sé þess virði ef gjaldið fyrir þann stöðugleika er greitt af þeim þúsundum einstaklinga sem missa vinnuna eða hrekjast út af vinnumarkaði að fullu. Sveiflur og háir vextir eru eflaust lýjandi, en það er fórnarkostnaður sem dreifist á alla þjóðina. Að láta fólk missa lífsviðurværi sitt og virðingu – af því að vinnan göfgar manninn – er mun dýrari samfélagslegur fórnarkostnaður. Höfundur lærði viðskipta- og sjávarútvegsfræði við Háskólann á Akureyri. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Eggert Sigurbergsson Skoðun: Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Mest lesið 1-10, litir eða bókstafir – um hvað snýst málið? Ragnheiður Stephensen Skoðun Eðli umburðarlyndis hægrimanna Sigurður Örn Stefánsson Skoðun Að bæla niður öfgar með öfgum Óðinn Freyr Baldursson Skoðun Borgarlínan og umferðin í Grafarvogi Þórir Garðarsson Skoðun Fórnarkostnaður evrunnar: 540 milljarða króna verðmiði á altari stöðugleikans (stöðnunar) Eggert Sigurbergsson Skoðun Nýju fötin keisarans – Einfaldað í þykjustunni Árni Davíðsson Skoðun Þjónustuskerðing Sorpu Baldur Guðmundsson Skoðun Sterkur og skapandi Garðabær Vilborg Anna Strange Garðarsdóttir Skoðun Hveragerði klippt í sundur Arnar H. Halldórsson,Hjálmar Trausti Kristjánsson Skoðun Eineltissamfélagið Ísland – umfjöllun Berlingske Tidende um Ísland Sigríður Svanborgardóttir Skoðun Skoðun Skoðun Brothætta karlmennskan sem óttast regnbogafána Unnar Þór Sæmundsson skrifar Skoðun Fórnarkostnaður evrunnar: 540 milljarða króna verðmiði á altari stöðugleikans (stöðnunar) Eggert Sigurbergsson skrifar Skoðun Takk leikskólakennarar og starfsfólk Súsan Ósk Scheving Thorsteinsson skrifar Skoðun Eigið eldvarnaeftirlit fyrirtækja – mikilvægur þáttur í rekstrinum Sigrún A. Þorsteinsdóttir skrifar Skoðun Sterkari velferð – betri Hafnarfjörður Jóhanna Erla Guðjónsdóttir skrifar Skoðun Hlutverk háskóla í gervigreindarbyltingunni Ólafur Eysteinn Sigurjónsson skrifar Skoðun Flug með fortíð og framtíð Svanfríður Guðrún Bergvinsdóttir,Helgi Karl Guðmundsson,Finney Rakel Árnadóttir,Sigurður Jón Hreinsson,Hrafnhildur Hrönn Óðinsdóttir,Úlfar Logason,Sigurrós Elddís Huldudóttir skrifar Skoðun Eineltissamfélagið Ísland – umfjöllun Berlingske Tidende um Ísland Sigríður Svanborgardóttir skrifar Skoðun Þétting byggðar og grænu svæðin í Kópavogi Beitir Ólafsson skrifar Skoðun Nýju fötin keisarans – Einfaldað í þykjustunni Árni Davíðsson skrifar Skoðun Þjónustuskerðing Sorpu Baldur Guðmundsson skrifar Skoðun Hvert er erindið? Orri Björnsson skrifar Skoðun Góð byrjun er pólitískt val Guðrún Rakel Svandísardóttir skrifar Skoðun Er það vinna að vera heima með börnum sínum? Valerio Gargiulo skrifar Skoðun Fjölskylduvænt samfélag í verki Guðný Björk Pálmadóttir skrifar Skoðun Eðli umburðarlyndis hægrimanna Sigurður Örn Stefánsson skrifar Skoðun Hið fullkomna (Evrópu)samband Sveinn Atli Gunnarsson skrifar Skoðun Fjölmenningin í Hafnarfirði! Böðvar Ingi Guðbjartsson skrifar Skoðun Þjónustumiðstöð 60+ í Hveragerði Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir,Anna Jórunn Stefánsdóttir skrifar Skoðun Að bæla niður öfgar með öfgum Óðinn Freyr Baldursson skrifar Skoðun 1-10, litir eða bókstafir – um hvað snýst málið? Ragnheiður Stephensen skrifar Skoðun Samfélag sem stendur með fólki Valdimar Víðisson skrifar Skoðun Sterkur og skapandi Garðabær Vilborg Anna Strange Garðarsdóttir skrifar Skoðun Frá sigri mannsandans yfir í neyðarástand María Pálsdóttir skrifar Skoðun Svartir blettir á upplýsingarétti almennings Kristín I. Pálsdóttir skrifar Skoðun Borgarlínan og umferðin í Grafarvogi Þórir Garðarsson skrifar Skoðun Fossvogslaug – góð hugmynd, engin framkvæmd Sigfús Aðalsteinsson,Hlynur Áskelsson skrifar Skoðun Þetta segir fundargerð ESB frá 18. desember 2012 um aðlögun Erna Bjarnadóttir skrifar Skoðun Skilvirkni og gagnsæi í málefnum flóttafólks Eva Rún Helgadóttir skrifar Skoðun Nei eða já, af eða á Ásgeir Þorgeirsson skrifar Sjá meira