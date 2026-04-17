Skoðun

Mér er ekki sama

Þorkell Daníel Eiríksson skrifar

Ég býð mig fram á B – lista stjórnar Verkalýðsfélags Suðurlands í komandi kosningum.

Af hverju er ég að bjóða mig fram til stjórnar félagsins? …Það er eðlilegt að spurt sé.

Svarið er í raun einfalt. Ég hef lengi verið þeirrar skoðunar að hver einasta stjórn eigi að fá mótframboð, þó ekki væri nema til að skerpa fókusinn á því sem raunverulega skiptir máli. Mótframboð getur verið hollt fyrir lýðræðið, skapað nauðsynlega umræðu, veitt aðhald og hvatt til þess að hlustað sé betur á raddir félagsmanna.

Mér hefur fundist fókus félagsins á undanförnum árum að einhverju leyti færast frá kjarnahlutverkinu — þeirri baráttu sem við eigum að standa saman í gagnvart atvinnurekendum — yfir í rekstur sumarbústaða og íbúða. Þótt slík þjónusta geti vissulega skipt máli, má hún ekki verða til þess að meginhlutverk verkalýðsfélagsins falli í skuggann. Hagsmunabarátta félagsmanna á alltaf að vera í fyrsta sæti.

Ég hef starfað sem öryggistrúnaðarmaður í mörg ár og unnið náið með trúnaðarmönnum að ýmsum hagsmunamálum. Sú reynsla hefur kennt mér margt um það sem brennur á fólki á vinnumarkaði og sýnt mér hversu mikilvægt það er að rödd félagsmanna heyrist skýrt. Ég tel því að ég hafi bæði reynslu og vilja til að leggja mitt af mörkum í þágu félagsins og félagsmanna þess.

Eitt af því sem ég tel sérstaklega mikilvægt er að þeir félagsmenn sem ekki hafa íslensku að móðurmáli hafi skýran málsvara innan félagsins. Í félagi eins og okkar, þar sem stór hluti félagsmanna er af erlendum uppruna, skiptir það verulegu máli. Við vitum að tungumálaörðuleikar og takmarkaður skilningur á reglum og réttindum geta orðið til þess að fólk standi verr gagnvart atvinnurekendum. Það er óásættanlegt.

Félagið á að vera sterkur bakhjarl fyrir allt sitt fólk, óháð uppruna eða tungumáli.

Ég er einnig sannfærður um að allir eigi að geta lifað sómasamlegu lífi af launum sínum. Það er einfaldlega ekki boðlegt í landi eins og okkar að stór hópur fólks á lægstu launum nái ekki endum saman. Það er ekki aðeins efnahagslegt mál, heldur réttlætismál. Ef ég get lagt eitthvað af mörkum til að breyta því, þá er ég tilbúin til þess.

Ástæðan fyrir því að ég býð mig fram er að mér er ekki sama. Vegna þess að ég trúi því að félagið eigi ávallt að standa vörð um grunnhlutverk sitt. Þess vegna vil ég beita mér fyrir öflugra, réttlátara og aðgengilegra félagi fyrir alla félagsmenn.

Ný rödd – sterkari rödd

Nýtum kosningaréttinn

Höfundur er í framboði fyrir B-lista stjórnar Verkalýðsfélags Suðurlands.

