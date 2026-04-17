Samstarfsflokkarnir í borgarstjórn undir forystu Samfylkingarinnar leggja mikla áherslu á öflugt menningarlíf og undir okkar forystu hafa framlög til menningarmála aukist jafnt og þétt. Þannig hafa heildarstyrkir til sjálfstæðra listamanna og listhópa hækkað þrívegis á kjörtímabilinu eftir að hafa staðið í stað næstu 7 ár þar á undan. Þá hafa framlög til Listahátíðar í Reykjavík og Tjarnarbíós hækkað auk samstarfssamninga við aðila eins og Nýlistasafnið, Mengi, Kling og Bang, Dansverkstæðið og fleiri aðila. Framlög til listaverkakaupa hafa sömuleiðis hækkað hjá Listasafni Reykjavíkur sem er mikilvæg forsenda þess að safnið geti sinnt með sóma sínu hlutverki við miðlun samtímamyndlistar.
Undanfarin misseri hefur tónleikastöðum í miðborginni fækkað og var það kveikjan að því að menningar- og íþróttaráð setti af stað spretthóp í nóvember til að snúa vörn í sókn.Spretthópurinn skilaði tillögum sínum í lok febrúar og lagði þar m.a. til að svokallaður Úrbótasjóður tónleikastaða yrði endurreistur en hann var settur á stofn 2020 til þriggja ára og hefur verið kallað eftir sambærilegum stuðningi síðan verkefninu lauk. Með samþykkt menningar- og íþróttaráðs og staðfestingu borgarráðs verður sjóðurinn nú endurreistur með 10 milljóna króna framlagi og geta þá minni og meðalstórir tónleikastaðir sótt um fjármagn til að bæta aðstöðu og búnað til að renna frekari stoðum undir tónleikahaldið. Öðrum tillögum spretthópsins m.a. um að einfalda leyfisveitingakerfi hefur verið vísað til skrifstofu borgarstjórnar til frekari meðferðar þar með talið tillögu um að tónleikastaðir verði viðurkenndir sem mikilvægir menningarinnviðir, sem taka þurfti tillit til við uppbyggingu nýrrar starfsemi í viðkomandi hverfum.
Mikil þörf er á auknu rými til æfinga fyrir hljómsveitir ungra tónlistarmanna og hefur því kalli nú verið svarað með samstarfi Tónlistarborgarinnar Reykjavík við úti félagsins Haus sem rekur Hafnarhaus í Tryggvagötu og Hlemm. Haus að Laugavegi 114-116 við Hlemm. Þar verður nú með stuðningi borgarinnar byggð upp æfingaaðstaða sem mun geta rúmað 12 til 18 hljómsveitir ungs tónlistarfólks. Boðið verður upp á fjögur æfingarými fyrir hljómsveitir tónlistarfólks á aldrinum 15-30 ára og sömuleiðis verður á staðnum sameiginleg aðstaða með sviði og upptökuveri. Staðsetningin við Hlemm hentar vel, þar sem samgöngur eru góðar og hljómsveitir munu starfa í skapandi og listrænu umhverfi. Á efri hæðum hússins er vinnuaðstaða fjölda listamanna, auk þess sem Myndlistarskólinn í Reykjavík er staðsettur í næsta nágrenni. Tónlistarborgin mun leggja til 2 milljónir króna í verkefnið og væntir góðs árangurs af verkefninu samhliða því að halda áfram að vinna að tryggja framtíð Tónlistarþróunarmiðstöðvarinnar sem hefur sinnt vel því hlutverki undanfarin ár að mæta þörfum hljómsveita fyrir æfingar og sköpun.
Það er óvænt en afar ánægjuleg hliðarafurð af vinnu spretthópsins að smærri tónleikastaðir tóku sig saman og stofnuðu Samtök smærri tónleikastaða sem munu vinna að sameiginlegum hagsmunamálum. Það ýtir svo undir bjartari tíð í geiranum að nýlega hafa tveir tónleikastaðir opnað með merka sögu, annars vegar Austurbæjarbío og Tónabíó auk þess sem hyllir undir endurreisn Café Rosenbergs í Naustunum við Tryggvagötu. Sól tónlistarborgarinnar í Reykjavík er því tekin að rísa svo um munar! Næsta verkefni er svo að leggja drög að eflingu tónlistarnáms í borginni sem við jafnaðarmenn viljum setja í forgang á komandi árum. Nánar um það í komandi grein.
Höfundur er borgarfulltrúi Samfylkingarinnar og formaður menningar- og íþróttaráðs.
Skúli Helgason skrifar
María Ellen Steingrímsdóttir skrifar
Ásta Kristín Sigurjónsdóttir skrifar
Hans Alexander Margrétarson Hansen skrifar
G.Eygló Friðriksdóttir skrifar
Hólmfríður Jennýjar Árnadóttir skrifar
Ellý Tómasdóttir skrifar
Emma Heiðarsdóttir,Eva Ísleifs,Jóna Hlíf Halldórsdóttir,Unndór Egill Jónsson skrifar
Nína Berglind Sigurgeirsdóttir skrifar
Sveinn Atli Gunnarsson skrifar
Júlíus Valsson skrifar
Bjarni Jónsson skrifar
Ólafur Stephensen skrifar
Haukur Skúlason skrifar
Kristinn Jakobsson skrifar
Óli Örn Eiríksson skrifar
Halldór Bachmann skrifar
Tinna Borg Arnfinnsdóttir ,Hreiðar Jónsson skrifar
Þóranna Rósa Ólafsdóttir skrifar
Trausti Jóhannsson skrifar
Sævar Freyr Þráinsson skrifar
Gunnar Ármannsson skrifar
Róbert Ragnarsson skrifar
Sigurbjörg J. Helgadóttir skrifar
Jónína Margrét Sigmundsdóttir skrifar
Stefán Már Víðisson skrifar
Halldóra Mogensen skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Guðjón Hugberg Björnsson skrifar
Védís Einarsdóttir skrifar