Af hverju? - Af hverju ekki? Halldór Bachmann skrifar 16. apríl 2026 11:46 Á meðan jafnaldrar mínir eru farnir að huga að eftirlaunum, því að taka út séreignarsparnaðinn, hætta að vinna og taka það rólega, þá kýs ég að hefja minn stjórnmálaferil. Hvað í ósköpunum gengur þér til gamli maður? Af hverju ætti ég á sjötugsaldri að snúa mér að argaþrasi stjórnmála? Ég hef síðan ég man eftir mér trúað því að allt gangi betur þegar fólk vinnur saman og að samtakamátturinn geti unnið þrekvirki. Í Reykjavík er svo sannarlega þörf á því. Samvinnuhjarta mitt hefur mjög oft misst úr slag í gegn um árin þegar ég horfi upp á þá endalausu aðfinnslupólitík sem hefur verið ríkjandi hér í borginni. Endalaust er talað um að eitthvað sé ekki nógu gott en nánast aldrei hafa fylgt tillögur til úrbóta, enda er það ekki til neins. Í þessu eitraða umhverfi aðfinnslupólitíkur er nefnilega bannað að samþykkja góðar hugmyndir ef það er ekki þinn flokkur sem kemur með þær. Þetta hugarfar er algjörlega óþolandi fyrir allt venjulegt fólk og ekki síst fyrir okkur sem teljum okkur vera lausnamiðað samvinnufólk. Þessa aðfinnslupólitík þarf að uppræta, þarna er þörf á þeirri samvinnuhugsjón sem Framsóknarflokkurinn stendur fyrir, hugsjón um að þjónusta borgarana fyrst og fremst. Þarna er líka komin helsta ástæðan fyrir því að ég kýs að bjóða mig fram í stað þess að röfla enn eitt árið í matsalnum í vinnunni. Sem kynningarstjóri lífeyrissjóðs má segja að ég hafi að aðalstarfi að tala um peninga og lífeyrismál við ungt fólk. Það vill líka svo heppilega til að ég brenn fyrir fjármálalæsi, því að fólk taki upplýstar ákvarðanir, sýni ráðdeild, hugi að fjármálum og eftirlaunum og undirbúi eftirlaunaárin vel. Það ætti ekki að koma neinum á óvart að óstjórnin í fjármálum borgarinnar í gegn um áratugi hefur verið eitur í mínum beinum. Framsóknarflokkurinn fékk kærkomið tækifæri á líðandi kjörtímabili og kom ýmsum góðum málum í framkvæmd þann tíma sem við vorum í meirihluta. Við erum stolt af þeim árangri sem flokkurinn náði á stuttum tíma. Undir forystu flokksins var fjármálunum snúið við um tuttugu milljarða á átján mánuðum, úr 16 milljarða halla í 4 milljarða afgang. Það var annars vegar gert með nýrri aðferðafræði við gerð fjármálaáætlana hjá borginni og löngu tímabæru aðhaldi í stærsta útgjaldalið borgarinnar, launum. Eftir að Framsóknar nýtur ekki lengur við í meirihlutanum hefur á ný verið haldið á vit hentistefnu í fjármálum borgarinnar, hentistefnu sem ætla má að sé háð duttlungum borgarstjóra. Því spurði ég mig ítrekað; af hverju ekki að láta í sér heyra á opinberum vettvangi og reyna að hafa áhrif á þeim sviðum þar sem styrkleikar mínir liggja? Ég trúi því að það sem ég hef fram að færa geti skipt máli við að bæta þjónustu Reykjavíkurborgar við borgarana en jafnframt vil ég leggja mig fram um að taka til í rekstri borgarinnar. Af hverju ekki að bjóða sig fram í það hlutverk? Höfundur er í fjórða sæti á lista Framsóknar í Reykjavík. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Gunnar Ármannsson Skoðun Mataræði stéttaskiptingarinnar: Þegar hollusta verður forréttindi Steinar Björgvinsson Skoðun Dómar eiga að hafa tilgang Védís Einarsdóttir Skoðun Ábyrgt fólk segir satt og rétt frá Gunnsteinn R. Ómarsson Skoðun Ný matarstefna Reykjavíkurborgar – hvað skiptir raunverulega máli? Anna Sigríður Ólafsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Þarf einhverja yfirbyggingu í skólamálum Mosfellsbæjar? Haukur Skúlason skrifar Skoðun Verkin tala! Kristinn Jakobsson skrifar Skoðun Vandinn er ekki lóðaskortur Óli Örn Eiríksson skrifar Skoðun Af hverju? - Af hverju ekki? Halldór Bachmann skrifar Skoðun Er staða Garðabæjar jafn sterk og við höldum? Tinna Borg Arnfinnsdóttir ,Hreiðar Jónsson skrifar Skoðun Er fagmennska kennara einskis virði? Þóranna Rósa Ólafsdóttir skrifar Skoðun Að þora að vera til fyrirmyndar Trausti Jóhannsson skrifar Skoðun Orkan sem skapar verðmæti Sævar Freyr Þráinsson skrifar Skoðun Er Kristrún Frostadóttir viljandi að reyna að leiða þjóðina inn í ESB? Gunnar Ármannsson skrifar Skoðun Eru 700 milljónir á ári ekki miklir peningar? Róbert Ragnarsson skrifar Skoðun Ertu ekki hress? Sigurbjörg J. Helgadóttir skrifar Skoðun Tölum um samfélagið okkar Jónína Margrét Sigmundsdóttir skrifar Skoðun Umferðin vex í Hafnarfirði – hvað ætlum við að gera öðruvísi? Stefán Már Víðisson skrifar Skoðun Listin að blekkja heila þjóð Halldóra Mogensen skrifar Skoðun Hagsmunir launafólks og Evrópusambandið Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Rjúfum vítahring olíunnar Guðjón Hugberg Björnsson skrifar Skoðun Dómar eiga að hafa tilgang Védís Einarsdóttir skrifar Skoðun Vandamál leikskólanna verða ekki leyst nema með aðkomu ríkisins Hans Alexander Margrétarson Hansen skrifar Skoðun Mannréttindi í hættu í yfirfullum fangelsum Tinna Eyberg Örlygsdóttir skrifar Skoðun Ný matarstefna Reykjavíkurborgar – hvað skiptir raunverulega máli? Anna Sigríður Ólafsdóttir skrifar Skoðun Stóra sósíalíska skinkumálið Helgi Áss Grétarsson skrifar Skoðun Slapp lifandi út af elliheimili Margrét Sigríður Guðmundsdóttir skrifar Skoðun ADHD og hvatvísi Hjördís María Karlsdóttir skrifar Skoðun Getum við raunverulega skipulagt borgina? Darío Nunez Salazar skrifar Skoðun Ábyrgt fólk segir satt og rétt frá Gunnsteinn R. Ómarsson skrifar Skoðun Jafnrétti í litlu samfélagi: Áskoranir og ábyrgð Guðný Sara Birgisdóttir skrifar Skoðun Fjárfesting í hvíld skilar sér í meiri framleiðni Ellen Calmon skrifar Skoðun Mataræði stéttaskiptingarinnar: Þegar hollusta verður forréttindi Steinar Björgvinsson skrifar Skoðun Við stöndum vörð um Múlaþing Jónína Brynjólfsdóttir,Eiður Ragnarsson skrifar Skoðun Viðsnúningur í rekstri, hver borgar? Stefán Þór Eysteinsson,Hjördís Helga Seljan skrifar Sjá meira