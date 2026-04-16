Skoðun

Stóra sósíalíska skinkumálið

Helgi Áss Grétarsson skrifar

Reykjavíkurborg hefur blæti fyrir stefnum. Væru þær prentaðar allar út yrði það sjálfsagt brot á loftslagsáætlun borgarinnar og Græna Planinu, svo mikill pappír yrði notaður.

Nýsamþykkt matarstefna

Á fundi borgarstjórnar síðastliðinn þriðjudag var leitt í jörð hver ætti að vera matarstefna Reykjavíkurborgar. Vinna við gerð stefnunnar byggðist á skipunarbréfi stýrihóps sem var upphaflega settur á laggirnar í febrúar 2023.

Þrjú ár og rúmlega það, takk fyrir, tók að móta matarstefnu Reykjavíkurborgar!

Eins og sumar aðrar stefnur borgarinnar er matarstefnan langorð og lítið fjallað um hvað það kosti fjárhagslega að hrinda henni í framkvæmd.

Núverandi meirihluti borgarstjórnar breytti stefnunni á síðustu stundu fyrir fund borgarstjórnar í fyrradag, meðal annars með eftirfarandi hætti:

„Unnar kjötvörur falla út af matseðli í leik- og grunnskólum og öðrum þeim starfsstöðum borgarinnar sem þjónusta börn, nema í undantekningatilvikum.“

Þessi breyting vakti fjölmiðlaathygli sem og þær umræður í borgarstjórn sem um breytinguna spunnust.

Börn eiga samkvæmt hinni nýju matarstefnu ekki að geta nálgast vörur á borð við kindakæfu og skinku á starfsstöðum borgarinnar, nema í algjörum undatekningartilvikum.

Þetta stóra sósíalíska skinkumál, ef mér leyfist að kalla málið það, varpar ljósi á þær ógöngur sem hin dyggðaskreytta forsjárhyggjustefna núverandi meirihluta borgarstjórnar, stendur fyrir.

Viljum við áframhaldandi forsjárhyggju?

Reykjavíkurborg gefur út margvísleg tilmæli og fyrirmæli, meðal annars um afmælisveislur barna, að starfsmenn í leikskóla Reykjavíkurborgar tryggi að púsluspil séu laus við staðalmyndir og núna um skinkuát í skólum.

Vilja borgarbúar halda áfram á þessari braut forsjárhyggju og sósíalisma?

Í borgarstjórnarkosningunum 16. maí næstkomandi stendur kjósendum til boða að kjósa flokk á borð við Miðflokkinn sem vill draga úr bákni skrifræðis og forsjárhyggju við stjórn Reykjavíkurborgar.

Höfundur er varaborgarfulltrúi og skipar 5. sætið á lista Miðflokksins fyrir komandi borgarstjórnarkosningar.

Helgi Áss Grétarsson Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026

