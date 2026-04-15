Frá þekkingu til verðmæta – hvar slitna tengslin? Kolbrún Halldórsdóttir skrifar 15. apríl 2026 14:02 Þekking er forsenda framfara. Hlutfall háskólamenntaðra á vinnumarkaði hefur vaxið jafnt og þétt síðustu áratugi og kynslóðin sem nú kemur inn á vinnumarkaðinn er sú menntaðasta í sögu þjóðarinnar. Samt blasir við ákveðið misræmi: menntunin skilar sér ekki endilega að fullu í framleiðni og verðmætasköpun. Þetta er ekki aðeins fræðileg athugasemd. Hún snertir beint lífskjör, framtíðarhagvöxt og það hvort samfélagið fái raunverulegan ábata af þeirri miklu fjárfestingu sem felst í menntun. Ný greining BHM sýnir að vandinn er ekki skortur á menntun, heldur veik tenging milli þekkingar og atvinnulífs. Vöxtur sem byggir á fleiri höndum, ekki meiri verðmætum Undanfarin ár hefur hagvöxtur á Íslandi að stórum hluta byggst á auknu vinnuframlagi – fleiri störfum fremur en aukinni verðmætasköpun á hverja vinnustund. Slíkur vöxtur getur skilað árangri til skamms tíma, en hann á sér skýr takmörk. Þegar atvinnuþátttaka er há, þjóðin eldist og vinnutími styttist, verður sífellt erfiðara að bæta lífskjör nema með aukinni framleiðni. Þar kemur menntun inn – eða ætti að koma inn. Menntun á að gera vinnuaflið hæfara til að skapa meiri verðmæti, þróa nýjar lausnir og byggja upp fyrirtæki sem geta vaxið. Ef það gerist ekki, er ljóst að eitthvað í kerfinu er að bregðast. Þekkingin skilar sér ekki í störfin og verðmætin Greining BHM sýnir að Ísland stendur vel að vígi að mörgu leyti: menntunarstig er hátt, stafrænir innviðir eru öflugir og opinber stuðningur við nýsköpun er til staðar. Þrátt fyrir það skilar þekking og rannsóknarstarfsemi sér síður í nýjum vörum, fyrirtækjum og störfum en í samanburðarlöndum – ekki síst á Norðurlöndum. Tengsl háskóla og atvinnulífs eru veik, hlutfall rannsakenda innan fyrirtækja er lægra en hjá samanburðarþjóðum og nýsköpun nær sjaldan að verða burðarás verðmætasköpunar. Afleiðingin er sú að keðjan frá menntun til verðmæta slitnar og þekkingin nýtist ekki til fulls. European innovation scoreboard og Global Innovation Index draga sömu ályktun. Sama mynstur má greina hjá nýsköpunarfyrirtækjum. Samkvæmt skýrslunni Nýsköpunarlandið Ísland standa sprotafyrirtæki oft snemma frammi fyrir áskorunum í umhverfi sínu, einkum er þá um að ræða bil milli opinberra styrkja og markaðstengdrar fjárfestingar. Áskorunin felst síður í algjörum skorti á fjármagni en í skorti á samfellu og samhæfingu í stuðnings- og fjármögnunarkerfinu. Í kjölfarið ná færri hugmyndir að vaxa upp í starfsemi sem skilar sér í sérfræðistörfum og breiðum framleiðnivexti.Þetta hefur einnig áhrif á menntaval. Hlutfall útskrifta í STEM-greinum (vísindi, tækni, verkfræði og stærðfræði) er lægra á Íslandi en í flestum samanburðarlöndum, á meðan útskriftir í öðrum greinum eru hlutfallslega fleiri. Greining BHM undirstrikar að lausnin felist fyrst og fremst í réttu hvatakerfi: störfum sem borga sig, skýrri tengingu menntunar og launa og atvinnulífi sem kallar raunverulega eftir sérhæfðri þekkingu. Launastefna og vinnumarkaðsumhverfi skipta þar máli. Ef ábati langrar menntunar veikist, dofnar hvati til sérhæfingar – og þá veikjast forsendur framleiðniaukningar til lengri tíma. Hvað þarf að gera? Niðurstaðan er skýr: stilla þarf hagkerfið betur til að nýta þekkingu. Það gerist ekki af sjálfu sér, það krefst markvissrar stefnu og virkrar samvinnu stjórnvalda og atvinnulífs um hvernig þekking á að verða að verðmætasköpun. Það felur meðal annars í sér: sterkari tengsl háskóla og atvinnulífs, fleiri rannsóknir og þróunarverkefni innan fyrirtækja, betri brú milli styrkja, fjárfestinga og vaxtar nýsköpunarfyrirtækja, og umhverfi sem leyfir afkastamestu fyrirtækjunum að vaxa og dafna. Þetta er ekki ný hugsun. Í nýrri atvinnustefnu stjórnvalda er lögð áhersla á aukna framleiðni, verðmætasköpun, nýsköpun og betri nýtingu mannauðs. Greining BHM er gagnleg að því leyti að hún sýnir hvar hættan liggur: ef markmiðin ná ekki að breytast í raunverulegar tengingar í framkvæmd, verður árangurinn takmarkaður. Menntun hefur verið lykilforsenda framfara. Spurningin sem við þurfum að svara í sameiningu er hvernig tryggja megi að hún umbreytist í verðmætasköpun og raunverulegan efnahagslegan ábata fyrir samfélagið. Höfundue er formaður BHM. Kolbrún Halldórsdóttir Benediktsson Skoðun Sólveig Anna um stöðu verkafólks innan eða utan ESB Þorvaldur Ingi Jónsson Skoðun Sátt í september verður að ná til allra Sveinn Ólafsson Skoðun Látum ekki tækifærin renna okkur úr greipum Hulda Hallgrímsdóttir,Erla Tinna Stefánsdóttir Skoðun Chardonnay á Sólvallagötu Elías Blöndal Guðjónsson Skoðun Heilbrigðiskerfið tekur á móti börnunum Ástþóra Kristinsdóttir,María Rut Beck,Ingibjörg Thomsen Hreiðarsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Ilmurinn er svo lokkandi Einar Helgason skrifar Skoðun Við ræktum arfa og vonumst eftir rósum Sóldís Birta Reynisdóttir skrifar Skoðun Áframhaldandi og markviss vinna í þágu barna í Hveragerði Eva Harðardóttir,Sandra Sigurðardóttir skrifar Skoðun Lækkum leikskólagjöld og tökum upp 100% syskinaafslátt Tinna Berg Rúnarsdóttir skrifar Skoðun Í þágu heimilanna… utan ESB Hnikarr Bjarmi Franklínsson skrifar Skoðun Chardonnay á Sólvallagötu Elías Blöndal Guðjónsson skrifar Skoðun Strætisvagni ekið á 150 km hraða í gegnum íbúðarhverfi við grunnskóla - „Stórkostlegt sjónarspil“ Haukur Magnússon,Kristján Vigfússon,Margrét Manda Jónsdóttir skrifar Skoðun Ósýnileg en ómissandi Eva Hauksdóttir skrifar Skoðun Áfram menning og listir, ekki bara á tyllidögum! María Pálsdóttir skrifar Skoðun Látum ekki tækifærin renna okkur úr greipum Hulda Hallgrímsdóttir,Erla Tinna Stefánsdóttir skrifar Skoðun Meira sund í Kópavogi Jónas Már Torfason skrifar Skoðun Stefna í fíkniefnamálum á villigötum? Helgi Gunnlaugsson skrifar Skoðun Sátt í september verður að ná til allra Sveinn Ólafsson skrifar Skoðun Heilbrigðiskerfið tekur á móti börnunum Ástþóra Kristinsdóttir,María Rut Beck,Ingibjörg Thomsen Hreiðarsdóttir skrifar Skoðun Eldri maður fer í framboð Ragnar Sverrisson skrifar Skoðun Kærleikur og umburðarlyndi vinstrimanna Diljá Mist Einarsdóttir skrifar Skoðun Verðgæzlustjóri ríkisins gengur aftur Björn Brynjúlfur Björnsson skrifar Skoðun Vöndum okkur Ingibjörg Ólöf Isaksen skrifar Skoðun Verðbólgukeppni Benedikt S. Benediktsson skrifar Skoðun Hvers vegna eru listir lýðheilsumál? Árný Fjóla Ásmundsdóttir,Kristín Lilja Thorlacius,María Arnardóttir skrifar Skoðun Frístundaheimili eru grunnþjónusta Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Vill meirihlutinn í Reykjavíkurborg ekki hlusta á íbúa? Fanný Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Íbúasamráð í sveitarfélögum Sigurborg Kr. Hannesdóttir skrifar Skoðun Raunverulegt val fyrir foreldra í Hafnarfirði Signý Jóna Tryggvadóttir skrifar Skoðun Þröngt mega sáttir? Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir skrifar Skoðun Ungt fólk, sjávarútvegur og framtíð íslensks efnahagslífs Júlíus Valsson skrifar Skoðun Kominn tími á samfélagssáttmála um leikskóla eins og á hinum Norðurlöndunum Jóhann Páll Jóhannsson skrifar Skoðun Ælt við dæluna Þorsteinn Sæmundsson skrifar Skoðun Sólveig Anna um stöðu verkafólks innan eða utan ESB Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar Skoðun Þurfum við ný lyf? Ragnhildur Reynisdóttir skrifar Sjá meira