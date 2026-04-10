Skoðun

Sterk vinnustaðar­menning er lykillinn að góðum árangri

Kolbrún Magnúsdóttir skrifar

Þegar við styðjum betur við fólkið sem vinnur fyrir bæinn þá nýtur samfélagið allt góðs af.

Hafnarfjörður stendur á sterkum grunni. Við höfum byggt upp samfélag þar sem metnaður, mannauður og fagmennska fara saman og það er grunnur sem við í Framsókn ætlum að halda áfram að styrkja. Við ætlum að halda áfram á þeirri vegferð að gera Hafnarfjörð að eftirsóknarverðum vinnustað og sterkt samfélag þar sem fólki finnst gott að vera. Það gerum við með því að hafa skýra forgangsröðun þar sem fólk er sett í fyrsta sæti.

Vinnustaðamenning er ekki „mjúkt“ viðfangsefni hún er ein af grunnstoðum árangurs. Rannsóknir á sviði mannauðsmála og skipulagsheilda sýna að vellíðan, traust og skýrleiki hafa bein áhrif á framleiðni, ákvarðanatöku, nýsköpun og gæði þjónustunnar sem við veitum. Þegar fólk upplifir öryggi, tilgang og traust eykst árangur.

Það sem gert hefur verið – og hvers vegna það skiptir máli

Meðvituð ákvörðun hefur verið tekin um að byggja upp vinnustaðamenningu sem stendur á traustum faglegum grunni og þjónar bæði starfsfólki og íbúum bæjarins.

  • Settur hefur verið af stað leiðtogaskóli fyrir stjórnendur þar sem áhersla er lögð á mannlega og faglega forystu sem skilar sér í betri þjónustu
  • Reglulegar mælingar hafa verið innleiddar sem mæla starfsánægju og líðan starfsfólks og ákvarðanir teknar byggðar á gögnum, ekki tilfinningum
  • Gripið hefur verið til markvissra aðgerða sem hafa dregið úr veikindum, vellíðan starfsfólks er beintengd gæðum þjónustunnar sem við veitum

Þetta eru ekki tilviljanakenndar aðgerðir heldur skýr stefna. Stefna sem byggir á því að fagmennska í mannauðsmálum skilar raunverulegum árangri, betra starfsumhverfi, meiri stöðugleika og sterkari þjónustu við íbúa.

Vellíðan sem stefnumótandi þáttur

Vellíðan starfsfólks er ekki aukaatriði, hún er stefnumótandi ákvörðun.

Hún nær yfir líkamlega, andlega og félagslega þætti og hefur bein áhrif á starfsgetu, skuldbindingu, gæði vinnunar og þjónustunnar sem við veitum. Þegar starfsfólk upplifir jafnvægi, stuðning og að það skipti máli, þá eykst bæði árangur og stöðugleiki í rekstri.

Fyrir sveitarfélag eins og Hafnarfjörð þýðir þetta einfaldlega betri þjónustu við íbúa.

Traust byrjar hjá einstkalingnum.

Traust er lykilatriði í sterkri menningu, áður en við byggjum traust milli fólks, verðum við að horfa á grunninn: Traust einstaklingsins til sjálfs sín. Starfsfólk sem treystir eigin getu, þekkir styrkleika sína og hefur rými til að þróast, sýnir meira frumkvæði, tekur betri ákvarðanir og meiri ábyrgð.

Hlutverk vinnustaðarins er að skapa aðstæður þar sem þetta traust fær að vaxa. Það gerist með skýrum ramma, uppbyggilegri endurgjöf, stuðningi og raunverulegu samtali.

Fagmennska, skýrleiki og stöðugar umbætur

Fagmennska snýst ekki aðeins um þekkingu, hún snýst um framkvæmd.

Skýr markmið, vel skilgreind hlutverk og gagnsæ samskipti draga úr óvissu og álagi og auka skilvirkni. Þegar starfsfólk veit til hvers er ætlast og hefur réttu verkfærin til að standa sig, skapast umhverfi þar sem árangur verður fyrirsjáanlegur.

Við þurfum að þróast á sama hraða og heimurinn breytist. Ef við gefum okkur ekki rými til að þróast, drögumst við aftur úr. Landslagið á vinnumarkaði er stöðugt að breytast. Það kallar á meðvitaða nálgun á hvaða hæfni við þurfum að þróa og við þurfum að skapa rými fyrir stöðuga uppfærslu. Það er ekki val heldur er það ábyrgð okkar allra. Sí- og endurmenntun þarf ekki að vera umfangsmikil, flókin eða dýr. Mikilvægast er að hún sé regluleg og stöðug og að við séum að þróa hæfni sem skiptir okkur máli.

Þrír þættir skipta sérstaklega máli á vinnumarkaði framtíðarinnar:

  • Að læra hratt: Það er ekki nóg að búa yfir þekkingu, við þurfum að umbreyta henni í færni.
  • Að aðlagast breytingum: Það er ekki í boði að lifa á fornri frægð, það sem kom okkur hingað dugar ekki eitt og sér til að halda áfram
  • Að tengja saman þekkingu: Að sjá heildarmyndina og tengja saman fólk, hugmyndir og lausnir

Skýr stefna fyrir næstu skref

Við í Framsókn sjáum mikilvægi þess að halda áfram á þessari vegferð og ætlum að vera skýr í næstu skrefum.

Við ætlum að leggja áherlsu á að:

  • Vellíðan starfsfólks sé hluti í allri stefnumótun
  • Auka fjárfestingu í forvörnum og andlegri heilsu
  • Efla stjórnendur enn frekar í mannlegri og faglegri forystu
  • Styðja við starfsfólk í sí- og endurmenntun
  • Tryggja reglulegt samtal við starfsfólk
  • Reglulegar mælingar og nýta niðurstöður markvisst til umbóta
  • Skapa vinnuumhverfi þar sem traust, ábyrgð og skýrleiki fara saman

Þetta snýst um Hafnarfjörð

Sterk vinnustaðamenning er ekki bara „innanhúsmál“. Hún hefur bein áhrif á þjónustu við íbúa, rekstur bæjarins og getu okkar til að laða að og halda í hæft starfsfólk. Hún dregur úr veikindum, eykur stöðugleika og skapar betra starfsumhverfi.

Þegar starfsfólki líður vel þá skilar það sér í betri þjónustu, meiri gæðum og sterkari samfélagi.

Hér eru mikil sóknartækifæri og við í Framsókn ætlum að halda áfram að fjárfesta og styðja við þessa vegferð af enn meiri festu, skýrleika, fagmennsku og metnaði.

Höfundur er sjálfstætt starfandi mannauðsráðgjafi og skipar 2. sæti á lista Framsóknar í Hafnarfirði.

