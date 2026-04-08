Sveitarstjórnarkosningar eru á næsta leiti og flokkar eru á síðustu metrunum við að kynna sína lista. Það er farið að kynda undir kosningabaráttunni og eins og oft áður einkennist hún af ólíkum áherslum, sumir flokkar virðast leggja meiri metnað í að tala aðra niður en að kynna eigin sýn, á meðan aðrir einbeita sér að því hvað þeir ætla raunverulega að gera fyrir íbúana.
Ég hef fylgst náið með pólitíkinni í Hafnarfirði í nokkur ár, látið mitt nærumhverfi mig varða og komið að málum sem snerta íbúalýðræði. Það hefur verið áhugavert að fylgjast með hvernig minnihlutaflokkarnir koma sinni pólitík á framfæri. Oft virðist dagskrá bæjarstjórnarfundar undirbúin með það eitt í huga að nota hana sem vopn í kosningabaráttu til að lyfta sjálfum sér upp með því að tala meirihlutann niður. Við þetta myndast gjarnan upplýsingaóreiða sem þjónar engum, síst af öllu íbúunum. Þeir sem þekkja til mála sjá í gegnum þetta, en fyrir almennan íbúa getur verið erfitt að greina á milli pólitísks leikrits og raunverulegra málefna.
Eitt eftirminnilegt dæmi um þetta var þegar meirihlutinn samþykkti óvænt tillögu frá minnihlutanum. Viðbrögðin létu ekki á sér standa, minnihlutinn var svo óviðbúinn samþykktinni að hann átti engin andsvör, einfaldlega vegna þess að undirbúningurinn miðaðist við átök en ekki samvinnu.
Metnaður og árangur Framsóknar
Við í Framsókn í Hafnarfirði höfum nú hafið okkar baráttu. Okkar nálgun verður einföld, kynna málefnin og segja skýrt hvað við ætlum að gera fyrir Hafnfirðinga. Framsókn hefur verið í meirihlutasamstarfi allt þetta kjörtímabil og árangurinn talar sínu máli. Málefnasamningurinn fyrir árin 2022–2026 inniheldur 45 metnaðarfulla liði. Þegar staðan er skoðuð í dag hafa aðeins fimm atriði ekki verið sett í ferli, öll hin hafa annaðhvort verið kláruð eða eru í virkri vinnslu.
Eitt af þeim málum sem minnihlutinn ætlar að gera að stóru kosningamáli er gjaldfrjáls strætó fyrir 12–17 ára. Þetta er gott mál sem við í Framsókn tökum undir og viljum vinna að. Munurinn liggur hins vegar í útfærslunni. Við könnumst öll við það úr daglegu lífi eða af vinnustöðum að góð hugmynd getur breyst og batnað eftir samtal og faglega úrvinnslu. Hugmyndin verður ekkert síðri fyrir það þótt henni sé hagrætt og hún gerð rekstrarlega skynsamlegri. Ég hef fulla trú á því að gjaldfrjáls strætó fyrir þennan hóp verði að veruleika á þessu ári á þann hátt að hann sé fullfjármagnaður og án þess að anað sé út í óvissu með fjármuni íbúa.
Heildstæð sýn á velferð og útivist
Stóru málin í Hafnarfirði eru skýr, samgöngur, uppbygging íbúða, málefni eldri borgara og heilbrigðismál. En það eru fleiri mál sem brenna á fólki. Við þurfum fjölbreyttar lausnir í geðheilbrigðismálum, félagslegri þjónustu og búsetuúrræðum. Hópurinn sem þarf á þessu að halda er margvíslegur og því dugar ekki ein lausn fyrir alla.
Málefni heimilislausra og þeirra sem eru að byggja upp nýtt líf án baklands skipta miklu. Á bak við hvert mál eru fjölskyldur sem upplifa skert lífsgæði og vinnutap vegna umönnunar. Hér þurfum við að vera brautriðjendur í samstarfi við ríkið og samtök sveitarfélaga til að finna varanlegar lausnir.
Við megum heldur ekki gleyma útivistarperlum okkar. Hvaleyravatn, Stórhöfði og Helgafell bjóða upp á ómæld tækifæri til heilsueflingar. Við þurfum að ráðast í stórátak í innviðum þar, bæta stíga, aðkomu og aðstöðu, jafnframt því að halda áfram skógrækt og koma uppbyggingu nýs golfvallar í framkvæmd. Þá er sorphirðan, sérstaklega hjá þeim sem búa í fjölbýli, mál sem Framsókn ætlar að bæta í nánu samstarfi við íbúa og fyrirtæki.
Hjartað í Vallarhverfi
Sem íbúi í Vallarhverfi þekki ég áskoranir ört vaxandi samfélags. Fyrir mér skiptir höfuðmáli að við klárum uppbyggingu Skarðshlíðar og Hamraness í sátt við íbúa. Við þurfum að „loka hringnum“ í hverfinu okkar svo samgöngur og innviðir þjóni okkur sem skyldi. Fegra þarf aðkomuna inn í hverfið með gróðri og vönduðu skipulagi, fylla í „götin“ á Tjarnarvöllum og skipuleggja svæðin við Krísuvíkurveg þannig að þau rami hverfið betur inn.
Pólitík á að snúast fyrst og fremst um það að bæta lífsgæði fólks. Við í Framsókn ætlum að gera það með kærleika, mennsku og heiðarleika að leiðarljósi. Þetta snýst um Hafnarfjörð.
Höfundur er frambjóðandi á lista Framsóknar í Hafnarfirði.
Ragnar Þór Reynisson skrifar
