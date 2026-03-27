Tveggja ára reynsla af samkeppnisundanþágum á kjötmarkaði Breki Karlsson og Ólafur Stephense skrifa 27. mars 2026 14:46 Á Vísi birtist frétt í síðustu viku um 0,7% hækkun matarverðs milli mánaða, byggð á gögnum frá Verðlagseftirliti Alþýðusambandsins. Með fréttinni fylgdi myndin sem er hér að neðan. Það vekur óneitanlega athygli að af þeim tíu vöruflokkum, sem hækka mest (1 til 2,6% í mánuðinum), eru allir nema tveir búvörur þar sem innlend framleiðsla er stærstur hluti framboðsins. Á topp tíu-hækkunarlistanum eru fjórir flokkar kjötvara. Um síðustu helgi voru einmitt liðin tvö ár frá því að Alþingi samþykkti afar umdeildar breytingar á búvörulögum, sem veittu kjötafurðastöðvum víðtækar undanþágur frá samkeppnislögum. Ýmislegt er nú heimilt í rekstri afurðastöðva, sem forsvarsmenn annarra fyrirtækja gætu fengið fangelsisdóm fyrir að gera, til dæmis að hafa með sér samráð um verðlagningu, verkaskiptingu eða aðra þætti starfseminnar. Þeim er sömuleiðis heimilt að sameinast án afskipta samkeppnisyfirvalda og er áhrifa þeirra ákvæða þegar tekið að gæta. Undanþágurnar ná til allra kjötafurðastöðva án tillits til þess hvaða kjöttegundir þær vinna, hver fjárhagsstaða þeirra er eða hvert rekstrarformið er. Lagabreytingarnar gengu miklu lengra en undanþágur í nágrannalöndunum, þótt stundum sé því ranglega haldið fram af stuðningsmönnum þeirra að löggjöfin hafi eingöngu verið löguð að því sem gerist í öðrum Evrópulöndum. Þáverandi meirihluti atvinnuveganefndar Alþingis hélt því fram, þegar hann lagði fram hið umdeilda þingmál eftir miklar breytingar, að samþykkt þess þýddi að hagræðing myndi nást í kjötvinnslu og árangurinn yrði sá að bændur fengju mun hærra afurðaverð, „án þess að hækka þurfi verð til neytenda.“ Núna sjáum við hvernig það gengur. Það er afar brýnt að Alþingi samþykki frumvarp atvinnuvegaráðherra, sem miðar að því að vinda ofan af hinum misráðnu breytingum frá því fyrir tveimur árum og takmarka sömuleiðis undanþágur mjólkuriðnaðarins frá samkeppnislögum. Það er reginmisskilningur að til að bæta hag neytenda sé rétt að takmarka samkeppni. Það er nauðsynlegt að auka hana – í landbúnaði eins og annars staðar. Breki er formaður Neytendasamtakanna. Ólafur er framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda. Sigrún Þóra Sveinsdóttir Skoðun Greið leið til lækkunar stýrivaxta Bogi Nils Bogason Skoðun 174 þúsund króna skutlið Karólína Helga Símonardóttir Skoðun X-R slær Borgarlínu verkefnið út af borðinu Linda Jónsdóttir Skoðun Erindislaus meirihluti leggur á flótta Árni Rúnar Þorvaldsson Skoðun Skoðun Skoðun Ekki minn kaffibolli Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Sniðgöngum ísraelska lyfjarisann Teva eins og Rapyd Björn B Björnsson skrifar Skoðun Tveggja ára reynsla af samkeppnisundanþágum á kjötmarkaði Breki Karlsson, Ólafur Stephense skrifar Skoðun Erindislaus meirihluti leggur á flótta Árni Rúnar Þorvaldsson skrifar Skoðun Bókasafnið mitt - Heimili að heiman Lísa Z. Valdimarsdóttir skrifar Skoðun Útvistun, Minna gott, meira vont Halldór Ólafsson skrifar Skoðun Afhverju skiptir tilfinningin um að tilheyra meira máli en Instagram? Sigrún Þóra Sveinsdóttir skrifar Skoðun Suðurnesin bíða ekki, við verðum að fylgja eftir Fida Abu Libdeh skrifar Skoðun Ég var rekinn Daði Már Kristófersson skrifar Skoðun Svona stöðvum við hallarekstur ríkisins, loksins Jóhann Páll Jóhannsson skrifar Skoðun Auðveldum kynslóðaskipti bænda Lilja Rafney Magnúsdóttir skrifar Skoðun Aumingja tryggingafélögin Agnar Þór Guðmundsson,Haukur Freyr Axelsson skrifar Skoðun Þarf að kæra íslenska ríkið? Eyþór Eðvarðsson skrifar Skoðun Ímynd er drifkraftur útflutnings Pétur Þ. Óskarsson skrifar Skoðun Íslenskir sálfræðingar í aldarfjórðung Pétur Maack Þorsteinsson skrifar Skoðun Það sem þingmaður vill segja Sigmar Guðmundsson skrifar Skoðun Tollabandalag ESB og mörk „sérlausna“ Erna Bjarnadóttir skrifar Skoðun Nokkur orð í viskubrunninn Einar Helgason skrifar Skoðun Sameinuð stöndum vér hræsnarar Íslands Páll Steingrímsson skrifar Skoðun Ekki er allt sem sýnist í rekstri Garðabæjar Einar Þór Einarsson skrifar Skoðun Við erum Vinstrið Sanna Magdalena Mörtudóttir,Líf Magneudóttir,Stefán Pálsson,Ásta Þórdís Skjalddal,Arna Magnea Danks,Finnur Ricart Andrason skrifar Skoðun Vistum fanga í íbúðarhverfum Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar Skoðun Greið leið til lækkunar stýrivaxta Bogi Nils Bogason skrifar Skoðun Samningaeftirlitið - bannað börnum! Hannes Friðriksson skrifar Skoðun Er ferðaþjónustan virðiskeðjan sem byggir upp Ísland? Aðalheiður Ósk Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Uppbygging Hveragerðis og þróun innviða Birgitta Ragnarsdóttir skrifar Skoðun Óþarfi að fella niður allt skólahald Stefán Steingrímur Bergsson skrifar Skoðun Af hverju bera Hafnfirðingar mestu byrðina? Einar Geir Þorsteinsson skrifar Skoðun Virkniseðill - er það eitthvað fyrir Íslendinga? skrifar Skoðun Aðför að opinberum starfsmönnum – burðarásum samfélagsins Rósa Björk Brynjólfsdóttir skrifar Sjá meira