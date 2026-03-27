Suðurnesin eru eitt mikilvægasta atvinnuvaxtarsvæði landsins. Þar er alþjóðaflugvöllur, hafnir, ferðaþjónusta í heimsklassa, orkuframleiðsla, hugvit og öflug þekking sem hefur byggst upp í kringum jarðhita, náttúruauðlindir og frumkvæði fólksins sjálfs í gegnum áratugi.
Og þó er eitt sem við þurfum að taka alvarlega. Oft er litið á Suðurnesin sem gefna stærð, svo að segja. Sem baksvið. Sem þjónustusvæði. Það er kominn tími til að breyta þeirri sýn.
Tækifærin eru þegar til staðar
Suðurnesin eru ekki svæði sem bíður eftir tækifærum. Tækifærin eru þar nú þegar. Verkefnið er að tryggja að samfélagið, menntakerfið og stjórnvöld nýgi tækifærin og fylgi þeim eftir. Annars missum við af þeim.
Atvinnulífið á Suðurnesjum þarf að hugsa stærra, ekki aðeins um störfin sem eru til í dag, heldur einnig þau sem geta orðið til á morgun. Nýsköpun þarf að vera hluti af atvinnustefnu svæðisins. Á Suðurnesjum eru einstakar forsendur til að byggja upp frekari verðmætasköpun tengda grænni orku, jarðhita, hátækni, líftækni og hringrásarhagkerfi. Þessar greinar eru framtíðin og Suðurnesin geta verið í fararbroddi.
Það þarf þó að vera samræmi milli þessarar framtíðarsýnar og þess sem er gert í dag. Tenging menntunar og atvinnulífs þarf að vera sterkari. Frumkvöðlar og lítil fyrirtæki þurfa betri stuðning. Og hugsunarhátturinn þarf að breytast, frá því að bregðast við aðstæðum yfir í að vera tilbúin.
Mannauðurinn er lykillinn
En til þess að fleiri geti tekið þátt verðum við líka að horfa á mannauðinn. Þar kemur íslenskan inn í myndina.
Á Suðurnesjum er hlutfall innflytjenda meðal þess hæsta á landinu. Þetta fólk er dýrmætur hluti af atvinnulífinu, samfélaginu og framtíð svæðisins. Það er því ástæða til að gera enn betur. Samkvæmt tölum OECD telja aðeins 18 prósent innflytjenda á Íslandi sig tala íslensku vel, á meðan meðaltal OECD-ríkja er 60 prósent. Þetta gefur okkur skýra vísbendingu um hvar tækifærin liggja.
Góð íslenskukunnátta er lykill að þátttöku á vinnumarkaði, öryggi á vinnustað, framgangi í starfi og sterkari tengingu við samfélagið. Þegar fólk getur tekið virkan þátt, lært og þróast, eykst verðmætasköpun í samfélaginu öllu. Við eigum að gera það auðveldara fyrir fólk að taka þátt með því að tryggja raunverulegt aðgengi að íslenskunámi samhliða vinnu.
Þetta er fjárfesting í fólkinu og í framtíð Suðurnesja.
Hvað þarf að gerast?
Tvennt þarf að gerast samtímis.
Annars vegar þarf að styðja betur við fyrirtæki, frumkvöðla og nýjar hugmyndir. Skapa umhverfi þar sem nýsköpun getur dafnað og þar sem styrkleikar Suðurnesja eru nýttir markvisst.
Hins vegar að styðja við fólkið sem á að fylla störfin, vaxa í þeim og verða hluti af íslensku samfélagi til framtíðar. Menntun, íslenskunám og félagsleg þátttaka eru ekki eitthvað sem horfa á sem valkosti. Um er að ræða grundvöll verðmætasköpunar til framtíðar.
Nú þarf pólitískan vilja
Framsókn vill atvinnustefnu sem byggir á styrk svæðanna sjálfra. Fyrir Suðurnesin þýðir það skýrari stuðning við nýsköpun, betri tengingu menntunar og atvinnulífs og raunverulegar aðgerðir til að allir geti tekið jafnan þátt.
Suðurnesin geta verið í forgrunni á mörgum sviðum. Þar eru auðlindirnar, framtakið og fólkið. Það sem vantar er skýrari forgangsröðun og pólitískur vilji til að fylgja eftir, meðal annars í boðaðri atvinnustefnu stjórnvalda.
Tækifærin bíða ekki. Við verðum að vera tilbúin til að grípa þau og nýta vel.
Höfundur er varaþingmaður Framsóknarflokkurinn í Suðurkjördæmi.
Fida Abu Libdeh skrifar
Daði Már Kristófersson skrifar
Jóhann Páll Jóhannsson skrifar
Lilja Rafney Magnúsdóttir skrifar
Agnar Þór Guðmundsson,Haukur Freyr Axelsson skrifar
Eyþór Eðvarðsson skrifar
Pétur Þ. Óskarsson skrifar
Pétur Maack Þorsteinsson skrifar
Sigmar Guðmundsson skrifar
Erna Bjarnadóttir skrifar
Einar Helgason skrifar
Páll Steingrímsson skrifar
Einar Þór Einarsson skrifar
Sanna Magdalena Mörtudóttir,Líf Magneudóttir,Stefán Pálsson,Ásta Þórdís Skjalddal,Arna Magnea Danks,Finnur Ricart Andrason skrifar
Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar
Bogi Nils Bogason skrifar
Hannes Friðriksson skrifar
Aðalheiður Ósk Guðmundsdóttir skrifar
Birgitta Ragnarsdóttir skrifar
Stefán Steingrímur Bergsson skrifar
Einar Geir Þorsteinsson skrifar
skrifar
Rósa Björk Brynjólfsdóttir skrifar
Andri Reyr Haraldsson skrifar
Einar Steingrímsson skrifar
Karólína Helga Símonardóttir skrifar
Silja Steinunnardóttir,Lilja Guðmundsdóttir skrifar
Lárus Jónsson,Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir skrifar
Elísabet Reynisdóttir skrifar
Benedikt Jóhannsson skrifar