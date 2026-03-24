Tillaga um utanspítalahjúkrun
Á þessu starfsári lagði Röskva fram tillögu um að efla umræðu um framtíðarhlutverk hjúkrunarfræðinga í utanspítalaþjónustu og sjúkraflutningum. Röskvuliði lagði jafnframt fram tillögu á fundi Stúdentaráðs þess efnis að SHÍ beiti sér fyrir fjölbreyttara námsframboði í diplóma- og meistaranámi í hjúkrunarfræði, með sérstakri áherslu á bráðahjúkrun á sjúkrabíl.
Jafnframt voru send erindi til lykilaðila innan fagsins og háskólasamfélagsins, þar á meðal Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, deildarforseta HÍ og HA og nemendafélaga beggja skóla. Margir brugðust við og skiluðu inn umsögnum í samráðsgátt stjórnvalda um drög að aðgerðaáætlun fyrir sjúkraflutninga og bráðaþjónustu utan heilbrigðisstofnanna. Það sýnir að málið á fullt erindi, en margt er enn óunnið. Röskva vill halda þessari baráttu áfram í meirihluta og fylgja henni eftir með fleiri tillögum og aðgerðum.
Hvað nú? Jú... kjósa Röskvu!
Næstkomandi fimmtudag, 26. mars, fara fram kosningar til Stúdentaráðs og háskólaráðs Í aðdraganda þeirra hefur verið haft samband við nemendur til að kalla eftir sjónarmiðum þeirra og reynslu af náminu. Við undirrituð höfum rætt við nemendur á sviði hjúkrunar og ljósmóðurfræði, bæði í grunnnámi og meistaranámi og niðurstöðurnar sýna skýrt mynstur sem hefur endurtekið sig undanfarin ár. Nemendur lýsa víða óánægju með skipulag námsins og telja að skortur á yfirsýn og samræmi hafi neikvæð áhrif á námsupplifun þeirra.
Að okkar mati liggur vandinn ekki endilega í því að kröfur deildarinnar séu of miklar, enda er hjúkrun krefjandi fag og á að vera það. Vandinn felst fremur í framkvæmdinni, þar sem skipulag er oft óskýrt, upplýsingar berast seint og aðgengi að kennslu er takmarkað. Hjúkrunarnemar hafa lengi kallað eftir auknu skipulagi og fyrirsjáanleika í náminu, meðal annars hvað varðar birtingu námsefnis, skipulag prófa og verknáms, auk betra aðgengis að upptökum úr kennslu. Í Röskvu leggjum við ríka áherslu á að bæta þessar aðstæður, enda snýst baráttan ekki aðeins um einstök mál heldur um að tryggja raunverulegt jafnrétti til náms fyrir alla nemendur.
Þetta er einmitt rauði þráðurinn í stefnu Röskvu. Allir stúdentar eiga að hafa jafnt aðgengi að námi óháð fjárhagsstöðu, fjölskylduaðstæðum, búsetu, uppruna, fötlun eða öðrum þáttum. Þessi áskorun er sérstaklega brýn innan hjúkrunar- og ljósmóðurfræði, þar sem stór hluti nemenda eru foreldrar eða einstaklingar sem stunda vinnu samhliða námi. Nauðsynlegt er að mæta þörfum þessa hóps með fjölbreyttum og markvissum úrræðum. Námið má ekki byggja á þeirri forsendu að allir nemendur búi við sömu aðstæður til að sinna því.
Óreiða í skipulagi og áskoranir í verklegri kennslu
Ítrekað hefur verið bent á veikleika í skipulagi deildarinnar. Margir nemendur lýsa skipulaginu sem úreltu og telja erfitt að stunda námið ásamt vinnu, fjölskyldulífi og öðrum skuldbindingum.
Nemendur upplifa að álagi sé illa dreift yfir misserið og að samræmi milli kennara sé ábótavant þegar kemur að verkefnum, prófum og ritgerðum, sem safnast oft saman á sama tímabil. Þegar nemendur benda á vandann hafa kennarar í sumum tilvikum gefið þau svör að þeir þurfi einfaldlega að „vinna sig í gegnum það“. Slík viðbrögð taka takmarkað mið af aðstæðum stúdenta, sérstaklega þegar námsefni og verkefnalýsingar birtast ekki með nægum fyrirvara. Röskva lagði fram tillögur innan SHÍ árið 2025 um betri álagsstýringu. Þær hafa verið samþykktar en skilað litlum árangri svo þær voru ítrekaðar 2026.
Verkleg kennsla er of oft sett fram á óskipulaðgan máta, til dæmis í fyrirlestrum, umræðutímum eða færnistofum þar sem of mörg atriði eru tekin fyrir í senn og ekki gefst mikil tími í verklega færni. Slík nálgun styður illa við markvissa færniþjálfun og þjónar nemendum ekki nægilega vel. Á sama tíma virðist hermikennsla lítið nýtt, þrátt fyrir mikilvægi hennar í heilbrigðismenntun, og víða á Norðurlöndum hefur þróunin verið í átt að meiri samþættingu stafræns náms og staðnáms.
Hvað ætlar Röskva að gera í meirihluta SHÍ?
Ef Röskva nær meirihluta í Stúdentaráði munum við beita okkur markvisst fyrir bættum aðstæðum hjúkrunar- og ljósmóðurnema. Fyrsta skrefið er að tryggja að rödd nemenda hafi raunverulegt vægi í samskiptum við deild, skóla og háskólayfirvöld. Það er ekki nóg að hlusta á nemendur; ábendingar þeirra þurfa að leiða til sýnilegra úrbóta. Þörf er á því að ná fram raunverulegum umbótum innan hjúkrunar- og ljósmóðurfræðideildarinnar.
Við munum þrýsta á betra skipulag námsins, skýrari ábyrgð af hálfu háskólans og meira aðgengi að kennslu. Þar undir fellur meðal annars að námsefni, skipulag og verkefni séu birt með meiri fyrirvara, að betur sé samræmt álag milli námskeiða og að upptökur úr kennslu séu aðgengilegar. Slíkt skiptir miklu máli fyrir alla nemendur, en sérstaklega fyrir þau sem eru með fjölskylduábyrgð eða vinna samhliða námi.
Við viljum við sjá aukið svigrúm fyrir nýsköpun, frumkvöðlahugsun og nýjar námsáherslur, t.d. á sviði sjúkrabíla- og utanspítalahjúkrunar. Með því væri ekki aðeins verið að skapa fleiri tækifæri fyrir nemendur heldur einnig að styrkja framtíðaruppbyggingu heilbrigðisþjónustunnar, innan og utan sjúkrahúsa.
Við viljum minna háskólann á að hjúkrunarnemar eiga ekki að sætta sig við úrelt fyrirkomulag eða skort á fyrirsjáanleika í námi. Nauðsynlegt er að háskólinn þróist í takt við samfélagið og að námsumhverfið taki mið af raunverulegum aðstæðum stúdenta.
Við hvetjum alla hjúkrunarnema og meistaranema til að kjósa Röskvu til Stúdentaráðs og háskólaráðs á Uglunni 26. mars.
Hjúkrunarnemar eiga betra skilið.
Dagbjört Lára, þriðja árs nemi í hjúkrunarfræði skipar 3. sæti á Heilbrigðisvísindasviði fyrir hönd Röskvu í komandi kosningum til Stúdentaráðs.
Ríkharður Daði Ólafsson er 3.árs hjúkrunarfræðinemi í stjórn Röskvu.
Dagbjört Lára Bjarkadóttir,Ríkharður Daði Ólafsson skrifar
