Öfugir hvatar hlutdeildarlána Sindri Pálmason skrifar 20. mars 2026 11:01 Í þessari grein verður tekin fyrir ný íbúð í Grafarvogi sem uppfyllir skilyrði um hlutdeildarlán og tvo einstaklinga í leit að húsnæði. Íbúðin kostar 60 milljónir. Til að geta fengið hlutdeildarlán þá þarf að eiga 5% eigið fé eða 3 milljónir í þessu tilfelli, HMS lánar svo 25% eða 15 milljónir og banki eða önnur lánastofnun 70%. Hámarkstekjur fyrir einstaklinga eru 10 milljónir á ári eða um það bil 830 þúsund krónur á mánuði. Miðað verður við 2 einstaklinga segjum að þau heiti Gunnar og Sigrún, þau lærðu bæði hjúkrunarfræði við HÍ. Gunnari fannst nauðsynlegt að “leyfa sér” og var iðinn við djamm, utanlandsferðir og versla sér dýr föt á meðan námi stóð. Sigrún hefur hins vegar einsett sér það markmið að kaupa sér íbúð sem fyrst eftir námið, lifði sparsömu lífi og vann meðfram náminu. Sigrún og Gunnar útskrifuðust á sama tíma og vinna bæði á Landspítalanum. Gunnar vill ekki eyða öllum sínum tíma í vinnu og er því í 80% starfshlutfalli. Sigrún fór auðvitað beint í 100% starf enda í góðri trú um að það muni hjálpa henni að kaupa sér íbúð. Hún hefur með miklum dugnaði og fórnum náð að safna sér 13 milljónum króna. Gunnar hefur á sama tíma safnað 3 milljónum króna. Aftur að íbúðarkaupum, Sigrún sér íbúðina í Grafarvogi og hefur hug á að gera tilboð í hana. Eftir að hafa ráðfært sig við bankann kemur þó í ljós að hún stenst ekki greiðslumat fyrir afborgunum og getur því ekki keypt íbúðina. Sigrún athugar hvort hún geti fengið hlutdeildarlán hjá HMS en kemst að því að hún er með rúmlega 2 milljónum yfir tekjuviðmiðum HMS. Gunnar fer og skoðar sömu íbúð og ákveður að athuga hvort hann geti ekki fengið hlutdeildarlán því ekki stenst hann greiðslumat hjá lánastofnun án þess. Viti menn, Gunnar stenst öll skilyrði HMS fyrir hlutdeildarláni, hann á að lágmarki 5% og tekjur hans eru rétt undir 10 milljónum síðasta árið. Sigrúnu finnst þetta frekar ósanngjarnt og sér ekki fram á að geta eignast íbúð á næstu árum. Hún ákveður því að minnka starfshlutfall sitt niður í 80% og treysta á úthlutun ríkisins fremur en að treysta á eigin dugnað. Hvatar þessa kerfis eru öfugir enda ætti ríkið ekki að skipta sér af fasteignamarkaði. Höfundur er áhugamaður um hvata sem ríkið skapar. Höfundur er flugmaður. Arnar Helgi Lárusson Skoðun Hjálp, það á að breyta malbikinu mínu! Sveinn Atli Gunnarsson Skoðun Afsal fullveldis – eða ekki. Er það einhver spurning? Gunnar Ármannsson Skoðun Áhrif endurgjafar á virkni heilans Hanna Steinunn Steingrímsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Öfugir hvatar hlutdeildarlána Sindri Pálmason skrifar Skoðun Hamingjan er ekki tilviljun, hún er afleiðing Elliði Vignisson skrifar Skoðun Er háskólamenntun trygging fyrir húsnæðisöryggi? Kolbrún Halldórsdóttir skrifar Skoðun Afsal fullveldis – eða ekki. Er það einhver spurning? Gunnar Ármannsson skrifar Skoðun Framkvæmdir auka losun en aðeins tímabundið Ívar Kristinn Jasonarson skrifar Skoðun Heilbrigðisráðherra eflir endó-meðferð Eydís Ásbjörnsdóttir skrifar Skoðun „Verður Guggan áfram gul?“ – hvað ætlar ráðherra að gera við Stykkishólm? Rannveig Tenchi Ernudóttir skrifar Skoðun Hjálp, það á að breyta malbikinu mínu! Sveinn Atli Gunnarsson skrifar Skoðun Hækkun örorkubóta eða raunverulegur stuðningur? Arnar Helgi Lárusson skrifar Skoðun Léttum á vegunum og eflum strandsiglingar Lilja Rafney Magnúsdóttir skrifar Skoðun Þáttaskil í umræðu um blóðmerahald Árni Stefán Árnason skrifar Skoðun Hamingja á stafrænum tímum Ingrid Kuhlman skrifar Skoðun Ósýnilegi reikningurinn í grunnskólum Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun Um tæknirisana og stjórnlausa bruðlið Kristinn Jón Ólafsson skrifar Skoðun Lögmaður á villigötum – skák og mát… Agnar Þór Guðmundsson skrifar Skoðun Áhrif endurgjafar á virkni heilans Hanna Steinunn Steingrímsdóttir skrifar Skoðun Meðvirka fjölskyldan Berglind Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Sérkennilegur samhljómur Ingólfur Sverrisson skrifar Skoðun Samstarf um grænni framtíð í borginni okkar Óskar Dýrmundur Ólafsson skrifar Skoðun Þyrnirós Stefán Vagn Stefánsson skrifar Skoðun „Óvægið“ að vitna í lög? Helga Jónsdóttir skrifar Skoðun Tenging almannatrygginga við launavísitölu – ófyrirséðar afleiðingar fyrir börn og jöfnuð Lúðvík Júlíusson skrifar Skoðun Hver hefði haldið? Jean-Rémi Chareyre skrifar Skoðun Nú á að hafa áhrif á héraðsdóm og Alþingi og freista þess að fella ÁTVR Siv Friðleifsdóttir skrifar Skoðun Frádráttarbært dýraníð Jón Kaldal skrifar Skoðun Ósýnilegi reikningurinn í grunnskólum Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun ESB- umræðan á Íslandi er orðin óþolandi léleg Gunnar Einarsson skrifar Skoðun Veik og þreytt dag eftir dag Nanna Hlín Halldórsdóttir,Hugrún Vignisdóttir,Anna Sigrún Ingimarsdóttir,Elísa Ósk Línadóttir,Freyja Imsland skrifar Skoðun Innleiðingarblekkingin Magnús Árni Skjöld Magnússon skrifar Skoðun Lög að leysa leikskólavandann? Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir skrifar Sjá meira